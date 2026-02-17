Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner

Program zjazdového lyžovania na hrách 25. zimnej olympiády v Miláne a Cortine uzavrie disciplína, ktorá bude najviac zaujímať fanúšikov na Slovensku.
Po vyše dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena sa na štart slalomu postaví Petra Vlhová, navyše v pozícii obhajkyne zlatej medaily z Pekingu.
"Ak by sa jej podarilo skončiť do ôsmeho miesta, bolo by to výborne. Všetko vyššie bude príjemné prekvapenie a veľmi jej to prajem," povedal pre Sportnet mládežnícky tréner slovenskej lyžiarky RASTISLAV MAŽGÚT.
Aký ste mali pocit z Vlhovej jazdy v tímovej súťaži?
Musím povedať, že som mal dobrý pocit. Petra bola na štarte vyrovnaná, kľudná a odhodlaná podať čo najlepší výkon. Nebolo na nej badať nejaký stres.
Išla na trať ako prvá, takže si kreslila svoju vlastnú stopu a na to, že pre zranenie dva roky chýbala v súťažnom kolotoči, išla veľmi dobre.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v tímovej súťaži na ZOH 2026
Všimli ste si niečo, čo by ju po dlhom zranení limitovalo?
Nemyslím si. Išla naplno, akurát sa kvôli tomu výpadku ukázalo, že jej aktuálne chýba pretekárska prax. Samozrejme, boli tam nejaké detaily, ale to sa všetko odbúra tým, že bude jazdiť stále viac.
Ťažko povedať, či to bola iná Petra ako pred pádom v Jasnej, ale ako vždy bojovala a išla na riziko. Škoda, že to nevyšlo a nedostala sa do cieľa.
Ako veľmi jej to môže pomôcť pred klasickým slalomom?
Určite je to dôležité a preto aj Slovensko štartovalo v tímovej súťaži, aby si to Petra mohla vyskúšať. Keď má pretekár možnosť vyskúšať si trať, je s ňou viac stotožnený, zoznámený a nepochybne je to výhoda.
Po kombinácii mala sedem dní na tréning. V čom bolo potrebné zlepšiť sa?
Netrúfam si povedať, čo by mali trénovať. Oni vedia, čo majú robiť, tréner Matej Gemza ju pozná najlepšie, no každopádne sa dá predpokladať, že čím viac tých tréningov bude, tým sa bude Petra zlepšovať.
Určite čas na tréning využili naplno, čo by sa mohlo odzrkadliť na tom, že Petra bude istejšia, sebavedomejšia a urobí menej tých malých chýb.
Je Petra typ človeka, ktorý pôjde naplno a nie po 20. miesto?
Máte pravdu. Petra do všetkého dáva maximum a aj teraz sa nevracia preto, aby bola dvadsiata. Samozrejme, nemožno mať prílišné očakávania a myslieť si, že sa po zranení vráti podobne ako Federica Brignoneová.
Je na ňu istý tlak, ale je pripravená podať svoj najlepší výkon. Lyžovanie je nevyspytateľné, chyby k nemu patria a robia ich aj veľkí športovci.
Aj v mužskom slalome sme videli, ako ťažko zvládal svoje vypadnutie Atle Lie McGrath, ktorý vyhral prvé kolo. Odhodil palice a išiel plakať do lesa.
Ako vidíte jej šance v slalome? S čím budete spokojný?
V tejto sezóne sme videli, že v slalome boli neraz veľké rozdiely. Piata v cieli mala stratu dve sekundy a pätnásta možno až štyri-päť sekúnd. Myslím si, že Petra nejazdí tak, aby dostala štyri sekundy.
Čiže, za najlepšiu pätnástku sa nepozerám a z môjho pohľadu, ak by sa jej podarilo skončiť do ôsmeho miesta, bolo by to výborne. Všetko vyššie bude pre mňa príjemné prekvapenie a veľmi jej to prajem.
Vnímate štartové číslo, zrejme okolo 20-tky, ako problém?
Veľa bude závisieť od poveternostných podmienok. Počas prvého kola mužského slalomu snežilo a už jazdci s číslami 12-13 mali veľké problémy. Ak bude trať ľadová, podmienky by mohli byť vyrovnané pre všetky.
Petra počíta s tým, že bude mať vyššie číslo ako zvyčajne, ale pokiaľ by bola po prvom kole nižšie, tak v tom druhom kole to pre zmenu môže využiť.
Ako vnímate súčasnú konkurenciu v slalome?
Vieme, že Mikaela Shiffrinová vyhrala skoro všetky slalomy, iba raz ju zdolala Camille Rastová. Dá sa povedať, že sú odskočené od ostatných.
V kombinačnom slalome sme však videli, že aj majster tesár sa utne. Olympijské preteky sú špeciálne, raz za štyri roky a stať sa môže čokoľvek.
Čo vám prvé napadne, keď sa povie slalom v Pekingu 2022?
Mal som zimomriavky a slzy v očiach. Tie spomienky sú úžasné. Emočne to bolo niečo výnimočné, keďže pretekárku, ktorá získala olympijské zlato, som kedysi trénoval a dodnes sme kamaráti.
Vieme, že vtedy za ňou stál celý národ. Dá sa povedať, že v tých rokoch nám najviac radosti robili Peťa a Peťo (Sagan). Jeden v lete, druhá v zime.
