    Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendou

    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis. (Autor: TASR)
    17. feb 2026 o 10:03
    Víťaz zápasu Nemecko - Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku.

    Nemeckí hokejisti prehrali dva z troch zápasov v skupinovej fáze olympijského turnaja mužov, ale aj tak majú veľkú šancu zahrať si vo štvrťfinále proti Slovákom.

    V utorok na pravé poludnie sa v tzv. predkole play-off postavia proti Francúzom, ktorí dostali najviac gólov v základných skupinách spomedzi všetkých 12 účastníkov turnaja. Bolo ich až 20, z toho rovná polovica od hviezdami nablýskanej Kanady.

    "Konečné skóre je veľmi vysoké a trochu nám to pokazilo dojem zo stretnutia s kanadským Dream Teamom. Radšej by som bral, ak by som nestrelil gól a dostali sme ich menej," priznal francúzsky útočník Sacha Treille, ktorý v tretej tretine znížil na 2:7.

    Skúsený 38-ročný hokejista po olympiáde možno skončí v reprezentačnom drese a na rozlúčku by si rád doprial dobrý pocit. "Urobíme, čo bude v našich silách. Už to, že sa môžeme porovnávať s najlepšími hokejistami na svete, je veľká vec," dodal Treille podľa webu L´Equipe.

    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)

    Ani Nemci neboli nadšení po záverečnej siréne súboja proti Američanom, ktorí im uštedrili výprask 1:5. Tréner Harold Kreis rýchlo obrátil list a proti Francúzom chce jednoznačne uspieť. Najmä ak má v zostave útočné hviezdy NHL Leona Draisaitla a Tima Stützleho či obrancu Moritza Seidera.

    "Na jednej strane sa musíme dobre pripraviť na súpera. Avšak ešte lepšie bude, ak to bude o nás a predvedieme taký výkon ako v prvej tretine proti Američanom. Vtedy sme im veľa nedovolili, a tak by to malo byť aj proti Francúzom," skonštatoval Kreis podľa deb-online.de.

    Víťaz zápasu Nemecko - Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku. Už teraz je isté, že v semifinále si zahrá jeden z tímov, ktoré nemajú vo svojej zostave ani desať hráčov z NHL. Nemci ich majú osem, Slováci sedem a Francúzi iba jedného - útočníka Alexandra Texiera z Montrealu.

