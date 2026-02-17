A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka

Puk letí do siete, hokejisti dvíhajú ruky, diváci vstávajú zo sediačiek a z reproduktorov znie vždy špecifická hudba.
Gólové pesničky patria neodmyliteľne k hokejovému folklóru a nechýbajú ani na hokejovom turnaji zimnej olympiády v Miláne.
Repertoár je skutočne pestrý. Medzi hymnami sú známe piesne, francúzsky šansón, aj pre našinca absolútne neznáme skladby, typické pre danú krajinu.
Slováci oslavujú góly s novinkou. Po presnom zásahu na olympiáde v Miláne hrá známa ľudová pieseň A ja taka dzivočka od skupiny Ščamba.
Prvýkrát ako gólová znelka hrala počas posledných MS v hokeji do 20 rokov v USA, kde si ju vybrali juniorskí reprezentanti.
Skladba sa páčila aj lídrom olympijského mužstva, spoločne ju odhlasovali v skupine.
„Sme radi, že nám to tu hrá a že ľuďom sa páči," ozrejmil útočník Libor Hudáček.
Slová „Cingli lingi bom" si Slováci zaspievali v základnej fáze desaťkrát.
So slovenskou hokejovou reprezentáciou bola dlho spájaná skladba Nech bože dá, neskôr ju nahradila pieseň Slovensko - Hokejová republika od skupiny Gladiator, ktorá Slovákom pomáhala oslavovať góly od domácich majstrovstiev sveta v roku 2011.
Až 20-krát znela v aréne Santagiulia pesnička Feeling Good od skupiny The Sheepdogs. Práve túto pieseň si vybral tím Kanady.
Každé mužstvo má ale svojho favorita. Američania sú verní populárnemu songu Free Bird, Česi si vybrali skladbu Hoja Hoh kapely Walda gang a domáci aplaudujú za pochodu piesne Tutta l'Italia, ktorá súťažila v Eurovízii.
Vlastný rebríček gólových piesní zostavil aj zámorský expert Mark Lazerus. Podľa reportéra The Athletic, ktorý má „bezchybný vkus", má najlepšiu gólovú pieseň Švajčiarsko.
Pieseň Richi od Stubete Gäng rozpráva príbeh obyčajného chalana z hôr, ktorý si užíva život po svojom – bez veľkých plánov, zato s partiou kamarátov, pivom v ruke a dobrou náladou.
Na druhú priečku zaradil Lazerus Švédsko so šlágrom Cannelloni Macaroni, v ktorej sa spomínajú rôzne cestoviny či jedlá a miešajú ich s nezmyselnou taliančinou.
Na treťom mieste je klasika „Free Bird" v podaní americkej kapely Lynyrd Skynyrd. Štvrtí v rebríčku sú Slováci.
K slovám piesne A ja taka dzivočka, ktoré Lazerusovi preložil slovenský kolega, napísal, že „to je oveľa lepšie, než si vedel čo i len predstaviť."
„Slováci sú tu suverénne najzábavnejší tím – tento turnaj berú útokom, ale zároveň z toho nerobia žiadnu vedu," dodal zámorský expert.
Na opačný koniec rebríčka zaradil gólové piesne Talianska a Francúzska.
Musíme však nesúhlasiť. Veď posúďte sami.
Slovensko: Ščamba - Tak, tak, tak + A ja taka dzivočka
Česko: Walda Gang - Hoja Hou
Kanada: The Sheepdogs - Feeling Good
USA: Lynyrd Skynyrd - Free Bird
Švajčiarsko: Stubete Gäng - Richi
Švédsko: Lasse Holm - Canneloni Macaroni
Fínsko: VilleGalle - Peto on irti
Lotyšsko: Marhils, Dons, Muktupāvels, Fomins, Kaukulis un Čakste - Par Latviju
Nemecko: Peter Schilling - Major Tom
Dánsko: Kim Larsen - Vi er dem
Taliansko: Gabry Ponte - Tutta L'Italia
Francúzsko: TR3NACRIA - La Foule (Le Monde Club)
