    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
    A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
    A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka

    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|17. feb 2026 o 06:55
    Slovákom po góle na olympiáde hrá pieseň A ja taka dzivočka.

    Puk letí do siete, hokejisti dvíhajú ruky, diváci vstávajú zo sediačiek a z reproduktorov znie vždy špecifická hudba.

    Gólové pesničky patria neodmyliteľne k hokejovému folklóru a nechýbajú ani na hokejovom turnaji zimnej olympiády v Miláne.

    Repertoár je skutočne pestrý. Medzi hymnami sú známe piesne, francúzsky šansón, aj pre našinca absolútne neznáme skladby, typické pre danú krajinu.

    Slováci oslavujú góly s novinkou. Po presnom zásahu na olympiáde v Miláne hrá známa ľudová pieseň A ja taka dzivočka od skupiny Ščamba.

    Prvýkrát ako gólová znelka hrala počas posledných MS v hokeji do 20 rokov v USA, kde si ju vybrali juniorskí reprezentanti.

    Skladba sa páčila aj lídrom olympijského mužstva, spoločne ju odhlasovali v skupine.

    „Sme radi, že nám to tu hrá a že ľuďom sa páči," ozrejmil útočník Libor Hudáček.

    Slová „Cingli lingi bom" si Slováci zaspievali v základnej fáze desaťkrát.

    So slovenskou hokejovou reprezentáciou bola dlho spájaná skladba Nech bože dá, neskôr ju nahradila pieseň Slovensko - Hokejová republika od skupiny Gladiator, ktorá Slovákom pomáhala oslavovať góly od domácich majstrovstiev sveta v roku 2011.

    Až 20-krát znela v aréne Santagiulia pesnička Feeling Good od skupiny The Sheepdogs. Práve túto pieseň si vybral tím Kanady.

    Každé mužstvo má ale svojho favorita. Američania sú verní populárnemu songu Free Bird, Česi si vybrali skladbu Hoja Hoh kapely Walda gang a domáci aplaudujú za pochodu piesne Tutta l'Italia, ktorá súťažila v Eurovízii.

    Vlastný rebríček gólových piesní zostavil aj zámorský expert Mark Lazerus. Podľa reportéra The Athletic, ktorý má „bezchybný vkus", má najlepšiu gólovú pieseň Švajčiarsko.

    Pieseň Richi od Stubete Gäng rozpráva príbeh obyčajného chalana z hôr, ktorý si užíva život po svojom – bez veľkých plánov, zato s partiou kamarátov, pivom v ruke a dobrou náladou.

    Na druhú priečku zaradil Lazerus Švédsko so šlágrom Cannelloni Macaroni, v ktorej sa spomínajú rôzne cestoviny či jedlá a miešajú ich s nezmyselnou taliančinou.

    Na treťom mieste je klasika „Free Bird" v podaní americkej kapely Lynyrd Skynyrd. Štvrtí v rebríčku sú Slováci.

    K slovám piesne A ja taka dzivočka, ktoré Lazerusovi preložil slovenský kolega, napísal, že „to je oveľa lepšie, než si vedel čo i len predstaviť."

    „Slováci sú tu suverénne najzábavnejší tím – tento turnaj berú útokom, ale zároveň z toho nerobia žiadnu vedu," dodal zámorský expert.

    Na opačný koniec rebríčka zaradil gólové piesne Talianska a Francúzska.

    Musíme však nesúhlasiť. Veď posúďte sami.

    Slovensko: Ščamba - Tak, tak, tak + A ja taka dzivočka

    Česko: Walda Gang - Hoja Hou

    Kanada: The Sheepdogs - Feeling Good

    USA: Lynyrd Skynyrd - Free Bird

    Švajčiarsko: Stubete Gäng - Richi

    Švédsko: Lasse Holm - Canneloni Macaroni

    Fínsko: VilleGalle - Peto on irti

    Lotyšsko: Marhils, Dons, Muktupāvels, Fomins, Kaukulis un Čakste - Par Latviju

    Nemecko: Peter Schilling - Major Tom

    Dánsko: Kim Larsen - Vi er dem

    Taliansko: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

    Francúzsko: TR3NACRIA - La Foule (Le Monde Club)

