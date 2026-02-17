Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách

Miláno a Cortina 2026
Štyridsaťjedenročná Vonnová vydržala na trati iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. Na letisko Marca Pola v Benátkach ju v pondelok previezli sanitkou.
„Už viac ako týždeň som nestála na vlastných nohách. Od pretekov som bola pripútaná na nemocničné lôžko. A aj keď sa ešte neviem postaviť na nohy, je to neuveriteľný pocit byť späť na domácej pôde,“ napísala Američanka na sociálnej sieti X.
Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže len pár dní pred štartom olympiády si roztrhla predný skrížený väz v kolene. Neskôr však uviedla, že zranenie s jej pádom nesúviselo.
Olympijskú šampiónku z roku 2010 čakajú v USA ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia, pripomenula agentúra DPA.
