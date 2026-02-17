17.02.2026 06:00
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
Anton Šipulin, archívna snímka.
Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionár
Lindsey Vonnová so svojím otcom.
Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách

Lindsey Vonnová so svojím otcom.
Lindsey Vonnová so svojím otcom. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 09:22
Je to neuveriteľný pocit, priznala.

Štyridsaťjedenročná Vonnová vydržala na trati iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. Na letisko Marca Pola v Benátkach ju v pondelok previezli sanitkou.

„Už viac ako týždeň som nestála na vlastných nohách. Od pretekov som bola pripútaná na nemocničné lôžko. A aj keď sa ešte neviem postaviť na nohy, je to neuveriteľný pocit byť späť na domácej pôde,“ napísala Američanka na sociálnej sieti X.

Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže len pár dní pred štartom olympiády si roztrhla predný skrížený väz v kolene. Neskôr však uviedla, že zranenie s jej pádom nesúviselo.

Olympijskú šampiónku z roku 2010 čakajú v USA ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia, pripomenula agentúra DPA.

    Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
      Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
