Favoritom nadelili viac ako štyri sekundy. Taliani oslavujú v stíhačke zlato

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky - stíhačka mužských tímov:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Taliansko
3:39,20 min
2.
USA
3:43,71 min
3.
Čína
3:41,38 min
4.
Holandsko
3:41,47 min
5.
Francúzsko
3:43,90 min
6.
Nórsko
3:48,92 min
Rýchlokorčuliari domáceho Talianska získali na ZOH v Miláne zlaté medaily v utorkovej tímovej stíhačke.
Trojica Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti zdolala v A-finále Američanov výrazne o 4,51 sekundy. Bronz si vybojovali reprezentanti Číny.
Tím USA v zostave Casey Dawson, Emery Lehman a Ethan Cepuran bol topfavoritom na zlato, víťazov Svetového pohára však dokázali Taliani v súboji o zlato jednoznačne predstihnúť.
Oveľa tesnejšie to bolo v B-finále o bronz, v ktorom mali Číňania v dueli s Holandskom k dobru iba deväť stotín sekundy.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara