Japonský reprezentant vedie po skokoch na veľkom mostíku. Získal náskok do bežeckej časti

Japonský reprezentant v severskej kombinácii Rjóta Jamamoto figuroval po skokanskej časti na čele poradia utorkovej individuálnej súťaže na ZOH 2026.
Na veľkom mostíku v Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov. Do bežeckej časti vyrazí s náskokom ôsmich sekúnd pred Rakúšanom Johannesom Lamparterom (148,0 b.), tretí Nór Andreas Skoglund (146,1) odštartuje s mankom 16 sekúnd.
Najdlhšie skoky predviedli štvrtý Rakúšan Thomas Rettenegger (145,4) a šiesty Estónec Kristjan Ilves (144,0), ktorí skočili zhodne 137 m, dostali však nižšie štýlové známky.
Olympijský šampión zo súťaže na strednom mostíku Nór Jens Luraas Oftebro bol so ziskom 144,6 bodu priebežne na piatej pozícii, do behu vyrazí so stratou 22 sekúnd na Jamamota.
Na skoky na lyžiach nadviaže popoludňajšia bežecká časť v stredisku Tesero (13.45 h), keď sa Gundersenovou metódou v rozostupoch podľa výsledkov skokov pobeží 10 km.
Združenárov čaká potom na ZOH 2026 ešte tímšprint. Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.
