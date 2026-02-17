17.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
Anton Šipulin, archívna snímka.
Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionár
Lindsey Vonnová so svojím otcom.
Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
Japonský reprezentant vedie po skokoch na veľkom mostíku. Získal náskok do bežeckej časti

Ryota Yamamoto počas severskej kombinácie na ZOH 2026.
Ryota Yamamoto počas severskej kombinácie na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 11:10
V Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov.

Japonský reprezentant v severskej kombinácii Rjóta Jamamoto figuroval po skokanskej časti na čele poradia utorkovej individuálnej súťaže na ZOH 2026.

Na veľkom mostíku v Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov. Do bežeckej časti vyrazí s náskokom ôsmich sekúnd pred Rakúšanom Johannesom Lamparterom (148,0 b.), tretí Nór Andreas Skoglund (146,1) odštartuje s mankom 16 sekúnd.

Najdlhšie skoky predviedli štvrtý Rakúšan Thomas Rettenegger (145,4) a šiesty Estónec Kristjan Ilves (144,0), ktorí skočili zhodne 137 m, dostali však nižšie štýlové známky.

Olympijský šampión zo súťaže na strednom mostíku Nór Jens Luraas Oftebro bol so ziskom 144,6 bodu priebežne na piatej pozícii, do behu vyrazí so stratou 22 sekúnd na Jamamota.

Na skoky na lyžiach nadviaže popoludňajšia bežecká časť v stredisku Tesero (13.45 h), keď sa Gundersenovou metódou v rozostupoch podľa výsledkov skokov pobeží 10 km.

Združenárov čaká potom na ZOH 2026 ešte tímšprint. Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Severská kombinácia

Severská kombinácia

