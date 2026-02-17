Doplatil na to najmä brankár USA. IIHF sa rozhodla pred play-off pre zmenu

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vypočula sťažnosti viacerých tímov a národných federácií, na olympijskom turnaji v Miláne sa rozhodla zmeniť zafarbenie mantinelov. Namiesto čiernej farby bude k dispozícii svetlejší odtieň.
Na zimných olympijských hrách 2026 už padlo v dôsledku doterajšieho zafarbenia mantinelov viacero kurióznych gólov, keďže puk bol v okrajoch klziska horšie viditeľný. Najviac zarezonoval presný zásah s súboji USA s Dánskom.
„Bol to puk v dokonalej výške a ja som ho stratil z dohľadu. V NHL hráme každý večer v inej aréne, takže je to len výzva, ktorú musíme prijať,“ cituje portál idnes.cz brankára amerického tímu Jeremyho Swaymana. Odľahčene následne dodal, že je farboslepý.
Po pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi Kanadou a Švajčiarskom sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti. Po novom sú tak mantinely zafarbené zelenou a svetlomodrou.
Zimná olympiáda Miláno 2026
