    17.02.2026 06:00
    Deň 11
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
    Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
    Riku Miurová a Rjuiči Kihara počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
    Japonec mal výčitky, preplakal celý deň. S treťou partnerkou získal vytúžené zlato
    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
    A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
    Doplatil na to najmä brankár USA. IIHF sa rozhodla pred play-off pre zmenu

    Jeremy Swayman.
    Jeremy Swayman. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|17. feb 2026 o 15:38
    Po pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti.

    Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vypočula sťažnosti viacerých tímov a národných federácií, na olympijskom turnaji v Miláne sa rozhodla zmeniť zafarbenie mantinelov. Namiesto čiernej farby bude k dispozícii svetlejší odtieň.

    Na zimných olympijských hrách 2026 už padlo v dôsledku doterajšieho zafarbenia mantinelov viacero kurióznych gólov, keďže puk bol v okrajoch klziska horšie viditeľný. Najviac zarezonoval presný zásah s súboji USA s Dánskom.

    „Bol to puk v dokonalej výške a ja som ho stratil z dohľadu. V NHL hráme každý večer v inej aréne, takže je to len výzva, ktorú musíme prijať,“ cituje portál idnes.cz brankára amerického tímu Jeremyho Swaymana. Odľahčene následne dodal, že je farboslepý.

    Po pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi Kanadou a Švajčiarskom sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti. Po novom sú tak mantinely zafarbené zelenou a svetlomodrou.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

