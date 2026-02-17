Olympiáda Miláno 2026: Kuzminovej brat kritizuje MOV, Hokejisti spoznajú súpera (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 11.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v utorok 11. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 11 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
8:20 Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlatú medailu
Bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin a brat trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastasie Kuzminovej odmietol vrátiť zlatú medailu z mužskej štafety zo ZOH 2014 v Soči.
Najcennejší kov obdržali po rozuzlení dopingového prípadu jeho krajana Jevgenija Usťugova Nemci Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer a Simon Schempp.
Nemcom odovzdali zlato v nedeľu, striebro zase dostal bývalý slovenský reprezentant Pavol Hurajt za preteky s hromadným štartom na ZOH vo Vancouveri.
Šipulin, ktorý bol rovnako ako Usťugov súčasťou víťaznej ruskej štafety v Soči, však svoju medailu Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) neodovzdal. „Nie, prečo by som to robil? Zaslúžil som si ju. Je moja a nevrátim ju späť,“ povedal pre ruskú televíziu Match TV.
7:40 Volajú po prebudení najväčšej hviezdy
Česko skončilo po základnej časti hokejového turnaja na zimných olympijských hrách na ôsmom mieste. Nižšie, ako by chceli a zároveň s ťažšou cestou do bojov o medaily.
V osemfinále ich čaká duel proti Dánsku. Ak ho vyhrajú, postúpia do štvrťfinále proti Kanade. Veľmi dôležitým prvkom na ceste za úspechom bude naštartovať Davida Pastrňáka.
Jeho prvý útok nefungoval dobre. On sám viackrát kazil prihrávky, hádzal ich naslepo a súperi si ho dobre strážili.
„Premýšľame nad tým, ako mu pomôcť. Pracujeme na tom. Sadneme si a pripravíme to smerom k osemfinále, budeme hľadať ďalšie možnosti,“ hovoril tréner Radim Rulík.
7:20 A ja taka dzivočka, znie arénou
Puk letí do siete, hokejisti dvíhajú ruky, diváci vstávajú zo sediačiek a z reproduktorov znie vždy špecifická hudba.
Gólové pesničky patria neodmyliteľne k hokejovému folklóru a nechýbajú ani na hokejovom turnaji zimnej olympiády v Miláne.
Repertoár je skutočne pestrý. Medzi hymnami sú známe piesne, francúzsky šansón, aj pre našinca absolútne neznáme skladby, typické pre danú krajinu.
Slováci oslavujú góly s novinkou. Po presnom zásahu na olympiáde v Miláne hrá známa ľudová pieseň A ja taka dzivočka od skupiny Ščamba.
7:00 Program Slovákov na dnes
Dnes nebude v akcii ani jeden slovenský reprezentant.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Jedenásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj pokračuje zápasmi v play-off o štvrťfinále, po ktorých svojho súpera v boji o semifinále spoznajú aj hokejisti Slovenska. Ten vzíde zo zápasu Nemecko - Francúzsko, ktorý je na programe od 12.10 hod.
Vo zvyšných zápasoch v boji o štvrťfinále sa stretne Švajčiarsko s Talianskom, Česko s Dánskom a Švédsko s Lotyšskom.
O medaily sa bude bojovať v biatlone, boboch, akrobatickom lyžovaní, severskej kombinácii, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara