Japonec mal výčitky, preplakal celý deň. S treťou partnerkou získal vytúžené zlato

„Len aby ste vedeli, toto sú momenty šťastia,“ upozornila divákov anglická komentátorka Eurosportu. Kamera snímala dvojicu Riku Miurovú a Rjuiči Kiharu.
Japonci nekontrolovateľne plakali a ak niekto zapol televíziu práve v tej chvíli, naozaj nemohol vedieť, či sú to slzy smútku alebo šťastia.
Japonskí krasokorčuliari boli na ZOH v Miláne po krátkom programe športových dvojíc iba na piatom mieste. Spravili veľkú chybu v zdvíhačke a na lídrov strácali takmer sedem bodov.
Vo voľnej jazde však podali dokonalý výkon, vylepšili si svoje osobné maximum. Ich skóre 158,13 bodu je nový svetový rekord vo voľnej jazde.
K ich celkovému skóre 231,24 bodu sa nikto ani nevedel priblížiť. Japonsko prvý raz získalo olympijskú medailu a hneď zlato v kategórii športových dvojíc a zároveň prvé zlato v krasokorčuľovaní od triumfu Juzurua Hanjua v roku 2018.
VIDEO: Japonský pár počas voľnej jazdy na ZOH 2026
Nevedel zastaviť slzy
Miurová a Kihara sú dvojnásobní a úradujúci majstri sveta. Aj na olympiáde boli favoritmi.
No v súťaži športových dvojíc bolo až šesť párov, ktoré si robili zálusk na medailu a tak sa očakával veľmi vyrovnaný boj.
Rjuiči Kihara je človek, ktorý neskrýva svoje emócie. Počas prvého týždňa olympiády spravil štyrom tisíckam divákov na verejnom tréningu šou.
S partnerkou odjazdili celý krátky program s plným nasadením (pritom na tréningu korčuliari často predvedú jazdu bez skokov a tie potom trénujú zvlášť), bez chýb. Rjuiči za nadšených ovácií divákov napínal svaly a šaškoval ako postavička z animovaného seriálu.
Po samotnom krátkom programe prežíval presný opak. Žiadne úsmevy a zaťaté päste. Po pokazenej zdvíhačke si myslel, že sa ich olympijský sen rozplynul.
"Ešte nie je koniec," utešoval ho hneď pri mantineli ich kanadský tréner Bruno Marcotte.
Kihara však bol na dne. Výčitky svedomia ho trýznili aj na druhý deň.
"Celú noc som nespal a celý deň som preplakal. Od rána. Plakal som aj na tréningu, už od rozjazdky. Jednoducho som nedokázal zastaviť slzy. Boli to pocity, aké som ešte nikdy predtým nezažíval," prezradil neskôr Kihara.
Podržala ho partnerka. "Vďaka našej spoločnej práci, vďaka všetkému, čo sme si spolu vybudovali, som dokázala byť silná," vysvetľovala Miurová.
Partnerka stále verila
33-ročný Kihara sa zúčastnil už na svojej štvrtej olympiáde.
V roku 2014 v Soči obsadil s Narumi Takahašiovou 18. miesto. O štyri roky neskôr boli v Pjongčangu s Miu Suzakiovou na 21. mieste.
V roku 2019 sa dal dokopy s deväť rokov mladšou Riku Miurovou. Trénujú väčšinou v kanadskom Ontariu.
Už ich prvé výsledky ukázali, že môžu snívať o najvyšších priečkach. Na prvých spoločných majstrovstvách sveta skončili desiati, na olympiáde v Pekingu im patrilo siedme miesto.
Na ďalších štyroch svetových šampionátoch získali dve strieborné a dve zlaté medaily.
"Veľa ľudí mi hovorilo: natrafiť na Rjuičiho bol zázrak. Cítim to tak a som veľmi vďačná," vravela Miurová už ako olympijská víťazka.
"Už som chcel ukončiť kariéru, keď ma oslovila Riku. Cítim vďačnosť, lebo bez nej by tieto dve olympiády neboli. A nebola by ani táto zlatá medaila," doplnil jej partner.
Po vynikajúcej voľnej jazde klesol na ľad a plakal. Slzy jej tiekli aj v kiss & cry.
"Ale no, celý deň tu takto reveš," podpichovala ho Miurová.
"Ja som po krátkom programe nebola taká zúfalá. Stále som verila, že máme šancu. V tímovej súťaži sme dostali vo voľnej jazde nad 150 bodov, takže som vedela, že môžeme vyhrať," vysvetľovala.
"Zvyčajne on je ten, ktorý ma podporuje a dodáva mi silu. No tentoraz bol Rjuiči veľmi sklamaný, tak som musela prebrať rolu staršej sestry," vravela s hrdosťou v hlase.
Pred voľnou jazdou si sľúbili, že budú jazdiť jeden za druhého. Na hudbu z filmu Gladiátor bojovali ako levy.
Vyhrali napokon s náskokom takmer desiatich bodov pred Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom, ktorí získali historickú prvú medailu pre Gruzínsko na ZOH.
Priebežní lídri po krátkom programe, Minerva Fabienne Haseová s Nikitom Volodinom z Nemecka napokon obsadili tretiu priečku.
