17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Francúzski biatlonisti Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin a Fabien Claude pózujú so zlatými medailami po štafete mužov.
Buď víťazstvo alebo nemocnica. Francúzski biatlonisti dokázali to, čo sa nepodarilo ani Fourcadovi (sumár)
Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
Riku Miurová a Rjuiči Kihara počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Japonec mal výčitky, preplakal celý deň. S treťou partnerkou získal vytúžené zlato
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Prehľad dňaMinúta po minúteOnline deň 11

Ženy ukázali, ako sa to robí. Po výbornej súťaži vedie 17-ročná Japonka

Ami Nakajová.
Ami Nakajová. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 23:28
Krátky program žien, narozdiel od mužov, bol na vynikajúcej úrovni a s minimom chýb.

Krasokorčuľovanie na ZOH 2026

Výsledky - po krátkom programe žien:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Ami Nakajová

Japonsko

78,71 b

2.

Kaori Sakamotová

Japonsko

77,23 b

3.

Alysa Liuová

USA

76,59 b

4.

Mone Čibová

Japonsko

74,00 b

5.

Adelija Petrosjanová

AIN

72,89 b

6.

Anastasija Gubanovová

Hruzínsko

71,77 b

Japonská krasokorčuliarka Ami Nakajová figuruje po krátkom programe na čele súťaže sólistiek na zimných olympijských hrách 2026.

V hale Forum di Milano si za svoju jazdu vyslúžila celkovú známku 78,71 b. Do voľných jázd pôjde z druhého miesta jej krajanka Kaori Sakamotová výkonom 77,23 a tretia je priebežne Alysa Liuová z USA (76,59).

Iba 17-ročná tínedžerka Nakajová zaradila so svojho krátkeho programu na skladbu La Strada od talianskeho autora Nina Rotu štyri rôzne trojité skoky, vrátane trojitého axla a vynieslo ju to na prvé miesto.

O viac ako bod za ňou figuruje trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová, strieborná zo súťaže tímov na prebiehajúcich hrách a bronzová v sólistkách z Pekingu 2022.

Úradujúca majsterka sveta Liuová bude útočiť z tretej pozície. Krátky program vôbec nevyšiel víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, adeptka na cenný kov nezvládla trojitý rittberger a je až trinásta.

Krátky program žien, narozdiel od mužov, bol na vynikajúcej úrovni a s minimom chýb. Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 19.00 h, postúpilo do nich 24 z 29 súťažiacich.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

