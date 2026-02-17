Ženy ukázali, ako sa to robí. Po výbornej súťaži vedie 17-ročná Japonka

Krasokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky - po krátkom programe žien:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Ami Nakajová
Japonsko
78,71 b
2.
Kaori Sakamotová
Japonsko
77,23 b
3.
Alysa Liuová
USA
76,59 b
4.
Mone Čibová
Japonsko
74,00 b
5.
Adelija Petrosjanová
AIN
72,89 b
6.
Anastasija Gubanovová
Hruzínsko
71,77 b
Japonská krasokorčuliarka Ami Nakajová figuruje po krátkom programe na čele súťaže sólistiek na zimných olympijských hrách 2026.
V hale Forum di Milano si za svoju jazdu vyslúžila celkovú známku 78,71 b. Do voľných jázd pôjde z druhého miesta jej krajanka Kaori Sakamotová výkonom 77,23 a tretia je priebežne Alysa Liuová z USA (76,59).
Iba 17-ročná tínedžerka Nakajová zaradila so svojho krátkeho programu na skladbu La Strada od talianskeho autora Nina Rotu štyri rôzne trojité skoky, vrátane trojitého axla a vynieslo ju to na prvé miesto.
O viac ako bod za ňou figuruje trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová, strieborná zo súťaže tímov na prebiehajúcich hrách a bronzová v sólistkách z Pekingu 2022.
Úradujúca majsterka sveta Liuová bude útočiť z tretej pozície. Krátky program vôbec nevyšiel víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, adeptka na cenný kov nezvládla trojitý rittberger a je až trinásta.
Krátky program žien, narozdiel od mužov, bol na vynikajúcej úrovni a s minimom chýb. Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 19.00 h, postúpilo do nich 24 z 29 súťažiacich.
