VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta v ľadovom hokeji. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.
Rozhodujúci gól zaznamenal útočník Konsta Helenius, dvadsaťročný hráč Buffala Sabres z NHL, ktorý väčšinu aktuálnej sezóny strávil na farme v Rochestri.
Zaujímavosťou je, že aj vlaňajšie finále sa skončilo prehrou Švajčiarov 0:1 po predĺžení, za Američanov vtedy rozhodol Tage Thompson, zhodou okolností tiež zo zámorskej organizácie Sabres.
Fínsky tím v minulosti získal najcennejší kov aj v rokoch 1995, 2011, 2019 a 2022. Okrem toho má na konte aj deväť strieborných a tri bronzové medaily.
Švajčiari mali na turnaji najlepšiu ofenzívu, na ceste do finále strelili dovedna 48 gólov. V najdôležitejšom stretnutí im však "zvlhol pušný prach".
Helvéti už môžu hovoriť o akomsi finálovom komplexe, keďže sa v súbojoch o zlato predstavili na ostatných troch MS, no nestrelili v nich ani gól.
Okrem dvoch prehier po predĺžení 0:1 totiž v roku 2024 v Prahe podľahli domácim Čechom 0:2.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026