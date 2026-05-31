    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Fínsko oslavuje zisk zlatej medaily na MS v hokeji 2026.
    Sportnet|31. máj 2026 o 23:45
    Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta v ľadovom hokeji. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.

    Rozhodujúci gól zaznamenal útočník Konsta Helenius, dvadsaťročný hráč Buffala Sabres z NHL, ktorý väčšinu aktuálnej sezóny strávil na farme v Rochestri.

    Zaujímavosťou je, že aj vlaňajšie finále sa skončilo prehrou Švajčiarov 0:1 po predĺžení, za Američanov vtedy rozhodol Tage Thompson, zhodou okolností tiež zo zámorskej organizácie Sabres.

    Fínsky tím v minulosti získal najcennejší kov aj v rokoch 1995, 2011, 2019 a 2022. Okrem toho má na konte aj deväť strieborných a tri bronzové medaily.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Aleksander Barkov (16) a Tim Berni (56) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Olli Maatta (3) a Dean Kukan (14) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi (13) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Hráč Fínska Sakari Manninen (65) a hráč Švajčiarska Dominik Egli (72) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Switzerland's Roman Josi (90) challenges for the puck with Finland's Ville Heinola (41) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

    Švajčiari mali na turnaji najlepšiu ofenzívu, na ceste do finále strelili dovedna 48 gólov. V najdôležitejšom stretnutí im však "zvlhol pušný prach".

    Helvéti už môžu hovoriť o akomsi finálovom komplexe, keďže sa v súbojoch o zlato predstavili na ostatných troch MS, no nestrelili v nich ani gól.

    Okrem dvoch prehier po predĺžení 0:1 totiž v roku 2024 v Prahe podľahli domácim Čechom 0:2.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

