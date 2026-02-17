    17.02.2026 06:00
    Je jediným zástupcom z domácej súťaže v slovenskej reprezentácii. Sme na neho hrdí, vraví Marcinko

    Hokejista Samuel Takáč počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    TASR|17. feb 2026 o 09:48
    Asistent trénera Tomáš Surový považuje štvrťfinálový pavúk za celkom priaznivý.

    Jediný hokejista z Tipsport ligy v slovenskej reprezentácii na ZOH 2026 Samuel Takáč spoluhráčom v bratislavskom Slovane chýba, no všetci mu držia palce a sú na neho hrdí.

    Povedal to kapitán „belasých“ Tomáš Marcinko a dodal, že postup zverencov Vladimíra Országha do štvrťfinále z prvého miesta B-skupiny nie je náhoda. Asistent trénera Tomáš Surový považuje štvrťfinálový pavúk za celkom priaznivý.

    Marcinko: Všetci mu držíme palce

    Takáč môže so slovenským národným tímom získať druhú medailu z olympijských hier. „Všetci mu držíme palce a sme na neho hrdí. Reprezentuje náš klub, ale i celú slovenskú extraligu. Je to jeden z našich top hráčov a nám pochopiteľne chýba. Olympiádu mu však všetci prajeme a my sa musíme zaobísť aj bez neho,“ citoval Marcinka web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

    Tridsaťsedemročný center vyzdvihol aj výkony celého tímu: „Očakávania boli asi nižšie a zrejme nikto nečakal, že postúpime z prvého miesta. Chalani si to však svojimi výkonmi plne zaslúžili a určite by som teda nehovoril o nejakej náhode.

    Zdolali Fínov i Talianov a ani so Švédmi neodohrali zlý zápas. Ten gól zo záveru hovorí za všetko. Verím však, že tie najkrajšie ešte len prídu.“

    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč. (Autor: TASR/AP)

    Surový: Štvrťfinálový žreb je priaznivý

    Bohaté skúsenosti s dresom s dvojkrížom na hrudi má aj asistent trénera Slovana Tomáš Surový, ktorý verí, že zverenci jeho kamaráta z Banskej Bystrice postúpia do semifinále.

    „Chalani hrajú výborne a tak ako celé Slovensko, aj my im držíme palce. Aj ten štvrťfinálový žreb je celkom priaznivý a potichu teda veríme v to, v čo všetci. Mužstvo na to máme, sebavedomie i správneho trénera tiež. Ostáva veriť, že zvládneme ten kľúčový zápas, pretože o tom olympiáda je,“ povedal Surový podľa hockeyslovakia.sk.

    Vicemajster sveta z roku 2012 sa predstavil na olympiádach v Turíne 2006, Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Momentálne sa sústredí najmä na klubové povinnosti, ale aspoň výkony Slovákov pozorne sleduje.

    „Ja to už tak veľmi neprežívam, ale zápasy sledujem a z pozície trénera vnímam hlavne taktické veci. Iste, ako Slovák držím palce našim. Tak ako ďalších päť miliónov ľudí, aj ja musím vyzdvihnúť Juraja Slafkovského. Ocenil by som aj Sama Hlavaja v bránke a mne sa páči aj checking line Pospíšil – Regenda – Kelemen. Dávajú tímu veľkú energiu. Výborne hrajú aj obrancovia a celý tím si zaslúži rešpekt,“ dodal Surový.

