17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
Anton Šipulin, archívna snímka.
Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionár
Lindsey Vonnová so svojím otcom.
Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
Prehľad dňaMinúta po minúteOnline deň 11Súvisiace

Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnila

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026. (Autor: TASR)
TASR|17. feb 2026 o 12:31
ShareTweet0

Slovenská pilotka však verí, že spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou sa im v dvojboboch podarí dosiahnuť lepší výsledok.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská si splnila cieľ postupom do záverečnej štvrtej jazdy v monoboboch, no na dráhe v Cortine d'Ampezzo sa vytrápila.

Slovenská pilotka však verí, že spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou sa im v dvojboboch podarí dosiahnuť lepší výsledok a preniknúť medzi najlepšiu pätnástku.

Čerňanská sa po prvých dvoch jazdách držala na poslednom postupovom 20. mieste a to obhájila aj vo svojej najrýchlejšej tretej jazde.

Cieľ dostať sa do štvrtej jazdy splnila

Tesne sa tak zmestila do finále, pričom jej pomohla aj neúčasť Rakúšanky Katrin Beierlovej, ktorá odstúpila z pretekov zo zdravotných dôvodov. V záverečnej jazde mala vlajkonosička slovenskej výpravy problémy od úvodných zákrut, viackrát narazila o mantinel a napokon dosiahla čas 1:00,65 min – o desatinu pomalší v porovnaní s osobným maximom z tretej jazdy.

„Cieľ bol dostať sa do finálovej štvrtej jazdy. Som rada, že sa mi to podarilo. Bohužiaľ, v poslednej jazde sa nazbieralo najviac chýb, čo ma mrzí, ale celkovo boli tie jazdy lepšie ako v tréningu, takže asi panuje spokojnosť,“ uviedla pre TASR.

Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská reaguje v cieli po 4. jazde v súťaži monobobov počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026.
Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská reaguje v cieli po 4. jazde v súťaži monobobov počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026. (Autor: TASR)

Dvadsaťtriročná Čerňanská priznala, že na novopostavenej dráhe v Cortine d'Ampezzo, ktorú dokončili len pár mesiacov pred štartom hier, sa v súťaži jednotlivkýň trápila. „Táto dráha mi dala v monoboboch zabrať.

Je to tu ťažké odjazdiť a naozaj som sa tu v tréningoch trápila. Som rada, že to mám za sebou a teším sa na dvojboby, kde na to nebudem sama,“ pokračovala Čerňanská, ktorá sa chcela vo štvrtej jazde posunúť ešte vyššie v poradí, no od začiatku strácala.

Najnáročnejšie sú prvé štyri zákruty

Potvrdilo sa, že technicky najnáročnejšie na zrekonštruovanej dráhe v Cortine d'Ampezzo sú úvodné štyri zákruty. „Hlavný rozdiel oproti dvojbobom je ten, že som ľahšia, nemám tam váhu brzdárky, ktorá sedí za mnou. Ešte citeľnejšie je to na tejto dráhe, keďže tu na začiatku nie je až taká rýchlosť a rozbiehate sa pomalšie.

Tým pádom v monobobe nie je taký prítlak v zákrutách a preto je ťažké zajazdiť tie prvé štyri zákruty,“ vysvetlila Čerňanská, ktorá si nevylepšila 17. priečku v tejto disciplíne zo ZOH 2022 v Pekingu, kde mali monoboby olympijskú premiéru.

Dvojboby žien sú na programe v piatok a v sobotu. „Tam sa teším viac a som rada, že v tom nebudem sama, ale ako tím s Luckou. Veríme si a chceli by sme určite vysoké umiestnenie a zabojovať o najlepšiu pätnástku.

Sme tu od začiatku olympiády a mali sme tu dva neoficiálne tréningy, kde som išla s Luckou štyri jazdy, aby ona nemala takú dlhú pauzu bez jazdenia. Ešte máme tri dní tréningov, dokopy šesť jázd a potom ideme na to,“ dodala.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Boby

Boby

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnila
dnes 12:31
Slovenskí hráči sa tešia z gólu na ZOH 2026.
dnes 11:03
Slováci si súpera nevyberajú. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého, vraví ČerešňákSlováci nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále.
dnes 11:03
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
dnes 12:31
Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnilaSlovenská pilotka však verí, že spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou sa im v dvojboboch podarí dosiahnuť lepší výsledok.
dnes 12:31
Český prezident Petr Pavel.
dnes 11:41
Český prezident považuje vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé. Vyjadril sa aj k účasti RusovDôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine.
dnes 11:41
Ryota Yamamoto počas severskej kombinácie na ZOH 2026.
dnes 11:10
Japonský reprezentant vedie po skokoch na veľkom mostíku. Získal náskok do bežeckej častiV Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov.
dnes 11:10
Hokejista Samuel Takáč počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
dnes 09:48|4
Je jediným zástupcom z domácej súťaže v slovenskej reprezentácii. Sme na neho hrdí, vraví MarcinkoAsistent trénera Tomáš Surový považuje štvrťfinálový pavúk za celkom priaznivý.
dnes 09:48|4
Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
dnes 10:03
Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendouVíťaz zápasu Nemecko - Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku.
dnes 10:03
Boby

Boby

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnila
dnes 12:31
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Boby»Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnila