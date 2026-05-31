Dokonalý vstup do letnej sezóny. Zapletalová ovládla preteky Diamantovej ligy vo svetovom výkone roka

Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Rabate. (Autor: Top Athletics)
TASR|31. máj 2026 o 20:24
Slovenská bežkyňa zabehla aj národný rekord.

Diamantová liga 2026 - Rabat

Výsledky - finále behu žien na 400 m prek.:

1.

Emma Zapletalová

Slovensko

52,82 s

2.

Anna Cockrellová

USA

53,18 s

3.

Rushell Claytonová

Jamajka

53,75 s

Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 m prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.

Na Štadióne princa Mulaja Abdalláha zvíťazila časom 52,82 s, ktorým si vylepšila osobné maximum i národný rekord a zabehla svetový výkon roka.

Dvadsaťšesťročná Slovenka zvíťazila o 36 stotín pred Američankou Annou Cockrellovou, ktorú zdolala aj na MS v Tokiu.

Tretia dobehla Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75). Zapletalová sa vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 dostala na čelo svetových tabuliek.

Prvenstvom v Rabate napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania.

Emma Zapletalová so svetovým výkonom roka 2026. (Autor: Top Athletics)

Zapletalová v Rabate vstúpila do sezóny, prekážkovú štvorstovku bežala presne 254 dní po pamätnom finále MS v Tokiu.

Bronzová medailistka zo svetového šampionátu pôvodne plánovala štart vo svojej hlavnej disciplíne už pred týždňom na mítingu DL v Bruseli, ale pre resty v tréningu spôsobené problémami s kolenom sa nakoniec predstavila až na treťom tohtoročnom podujatí seriálu.

V nedeľu štartovala v šiestej dráhe, postupne zrýchľovala a v cieľovej rovinke sa dostala do vedenia. V závere úspešne odrazila útok Cockrellovej a tešila sa zo svojho prvého triumfu v DL.

Slovenská Športovkyňu roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy.

"Prvýkrát pod 53 a víťazstvo to som nečakala. Som prekvapená a šokovaná hneď v prvom štarte sezóny. Tiež prvé víťazstvo v Diamantovej lige, ale ten čas si vážim ešte viac. Nečakala som to v úvodnom štarte.

Pre problémy s kolenom som neodtrenovala na prekážkach všetko, čo sme aj s trenerom chceli. Aj v rozcvičke som cítila koleno a tak je tento vysledok naozaj veľkým prekvapením.

Inak to boli perfektné preteky. A je to cítiť, že nie je s nami Femke, je to jednoducho iné. Ale povedala som si, budem sa snažiť pokračovať v jej šľapajách," povedala po pretekoch Zapletalová.

