Dokonalý vstup do letnej sezóny. Zapletalová ovládla preteky Diamantovej ligy vo svetovom výkone roka

Diamantová liga 2026 - Rabat
Výsledky - finále behu žien na 400 m prek.:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
52,82 s
2.
Anna Cockrellová
USA
53,18 s
3.
Rushell Claytonová
Jamajka
53,75 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 m prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.
Na Štadióne princa Mulaja Abdalláha zvíťazila časom 52,82 s, ktorým si vylepšila osobné maximum i národný rekord a zabehla svetový výkon roka.
Dvadsaťšesťročná Slovenka zvíťazila o 36 stotín pred Američankou Annou Cockrellovou, ktorú zdolala aj na MS v Tokiu.
Tretia dobehla Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75). Zapletalová sa vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 dostala na čelo svetových tabuliek.
Prvenstvom v Rabate napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania.
Zapletalová v Rabate vstúpila do sezóny, prekážkovú štvorstovku bežala presne 254 dní po pamätnom finále MS v Tokiu.
Bronzová medailistka zo svetového šampionátu pôvodne plánovala štart vo svojej hlavnej disciplíne už pred týždňom na mítingu DL v Bruseli, ale pre resty v tréningu spôsobené problémami s kolenom sa nakoniec predstavila až na treťom tohtoročnom podujatí seriálu.
V nedeľu štartovala v šiestej dráhe, postupne zrýchľovala a v cieľovej rovinke sa dostala do vedenia. V závere úspešne odrazila útok Cockrellovej a tešila sa zo svojho prvého triumfu v DL.
Slovenská Športovkyňu roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy.
"Prvýkrát pod 53 a víťazstvo to som nečakala. Som prekvapená a šokovaná hneď v prvom štarte sezóny. Tiež prvé víťazstvo v Diamantovej lige, ale ten čas si vážim ešte viac. Nečakala som to v úvodnom štarte.
Pre problémy s kolenom som neodtrenovala na prekážkach všetko, čo sme aj s trenerom chceli. Aj v rozcvičke som cítila koleno a tak je tento vysledok naozaj veľkým prekvapením.
Inak to boli perfektné preteky. A je to cítiť, že nie je s nami Femke, je to jednoducho iné. Ale povedala som si, budem sa snažiť pokračovať v jej šľapajách," povedala po pretekoch Zapletalová.