Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)

Česko skončilo po základnej časti hokejového turnaja na zimných olympijských hrách na ôsmom mieste. Nižšie, ako by chceli a zároveň s ťažšou cestou do bojov o medaily.
V osemfinále ich čaká duel proti Dánsku. Ak ho vyhrajú, postúpia do štvrťfinále proti Kanade.
Veľmi dôležitým prvkom na ceste za úspechom bude naštartovať Davida Pastrňáka.
Jeho prvý útok nefungoval dobre. On sám viackrát kazil prihrávky, hádzal ich naslepo a súperi si ho dobre strážili.
„Premýšľame nad tým, ako mu pomôcť. Pracujeme na tom. Sadneme si a pripravíme to smerom k osemfinále, budeme hľadať ďalšie možnosti,“ hovoril tréner Radim Rulík.
„Zatiaľ nám to ako útoku veľmi nešlo, ale to je normálne. Skúsime to prehádzať, snáď to pomôže tímu. Chcem mať s pukom na hokejke väčší pokoj,“ hovoril Pastrňák.
V jeho útoku nastala na pondelkovom tréningu zmena. Kolegov z NHL – Hertla s Palátom by mali proti Dánsku vystriedať spoluhráči z českej extraligy – Červenka so Sedlákom.
„Poznáme sa, nejaké turnaje sme už spolu odohrali,“ komentoval toto spojenie útočník Bostonu. „Oni spolu hrajú v klube, sú zohraní. Dúfam, že nadviažeme na minuloročné MS, tam sme hrali dosť dobre.“
David Pastrňák je v aktuálnej sezóne NHL šiestym najproduktívnejším hokejistom. Ťarcha národa je na jeho pleciach.
„Nevnímam to. Najväčší tlak si na seba dávam ja sám, ten zvonku mi vôbec nevadí. Sám mám od seba obrovské očakávania, či už v reprezentácii alebo v Bostone,“ hodnotil „Pasta“, ako znie jeho prezývka.
V utorok 17. februára sa odohrá osemfinále olympijského turnaja v Miláne. Z duelu medzi Nemeckom a Francúzskom vzíde aj štvrťfinálový súper Slovenska.
Nemecko – Francúzsko
12:10, Aréna Santagiulia
Súboj medzi Nemeckom a Francúzskom bude pútať veľkú pozornosť slovenských fanúšikov. Jeho víťaz si zmeria sily so Slovenskom o postup medzi najlepšiu štvoricu.
Je veľkým prekvapením, že jeden z trojice Slovensko, Nemecko a Francúzsko bude hrať o medaily. Môže za to umiestnenie Slovákov v prvej trojici mužstiev.
V osemfinálovom súboji európskych susedov bude favoritom Nemecko. Nemci postúpili ako druhý tím Skupiny C aj napriek tomu, že vyhrali len jeden zápas a mali negatívne skóre 7:10.
Niektorí nemeckí experti považujú súčasný hokejový káder za najlepší v histórii.
Ich výber stojí na hviezdach NHL. Tou najväčšou je kapitán Leon Draisaitl. Útočníka Edmontonu Oilers experti považujú za jedného z najlepších hokejistov na svete. V zápase proti USA však nemal ani jednu strelu na bránu.
V národnom drese ho dopĺňa ďalší výborný center Tim Stützle z Ottawy, obranca Moritz Seider z Detroitu, ktorý patrí medzi najlepších obrancov v aktuálnej sezóne NHL, a v bránkovisku zažíva výbornú sezónu Philipp Grubauer zo Seattlu.
Väčšinu mužstva však tvoria hráči z domácej DEL.
„Ak mám byť úprimný, každý hovorí len o hráčoch z NHL,“ hovoril Stützle. „Nikoho nezaujíma, kto kde hrá. Každý musí prijať svoju rolu, sme tím.“
Francúzsko je jeden z dvoch tímov, ktorý na turnaji prehral všetky tri zápasy. Ich skóre je 5:20 a inkasovali najviac gólov spomedzi všetkých tímov. Polovica zásahov do ich siete prišla v dueli s Kanadou.
Francúzi zvíťazili na veľkom turnaji nad Nemeckom naposledy na MS 2016, keď si poradili 3:2 po nájazdoch. Odvtedy sa štyrikrát tešili Nemci.
„Bude to škaredý duel. Ak chceme ísť ďalej, nesmieme umrieť na krásu,“ hľadal recept na úspech útočník Nemcov Nico Sturm.
Švajčiarsko – Taliansko
12:10, Aréna Rho
Švajčiari si výhrou 4:3 po predĺžení nad Českom zabezpečili papierovo najslabšieho súpera zo základnej skupiny a ľahšiu cestu vyraďovacou fázou.
Aj bez zraneného Kevina Fialu majú Švajčiari mužstvo s viacerými výbornými hokejistami z NHL. Kapitán Roman Josi, Nico Hischier či Timo Meier tvoria nebezpečné jadro tohto mužstva.
Proti Talianom sa nič iné ako výhra nebude počítať. Domáci výber prehral všetky tri duely základnej skupiny a ukončil ju so skóre 4:19. Strelil tak najmenej gólov spomedzi všetkých mužstiev.
Výhra Slovenska nad Fínskom prišla po takmer 22 rokoch. Taliani však na víťazstvo nad Švajčiarskom čakajú už takmer 31 rokov. Naposledy triumfovali ešte na MS 1995, keď si poradili 3:2.
Švajčiarsko si s Talianskom zahralo aj pri poslednej talianskej účasti na ZOH v roku 2006. Vtedy sa zrodila remíza 3:3. Najvyššia výhra „helvétov“ proti Talianom prišla v roku 2019 na MS na Slovensku. Zvíťazili 9:0.
Víťaz tohto súboja nastúpi vo štvrťfinále proti Fínsku.
Česko – Dánsko
16:40, Aréna Santagiulia
Duel Česka s Dánskom je na papieri najviac vyrovnaným zo štyroch bojov o štvrťfinále. Stále má ale jasného favorita. Česi budú chcieť postúpiť. Vypadnutie s Dánskom by bolo veľkým sklamaním.
Mužstvo Radima Rulíka v „skupine smrti" obsadilo až tretie miesto. Rozhodlo o tom predĺženie proti Švajčiarsku, v ktorom inkasovali z hokejky Kukana a prehrali 3:4.
Prehra má viaceré negatívne následky. Tým najväčším je to, že ak Česi prejdú cez Dánsko, čaká ich jeden z dvoch najsilnejších tímov na turnaji – Kanada.
„Tomu sme sa chceli vyhnúť. Veľmi dobre sme o tom vedeli. Bohužiaľ...,“ povedal tréner Rulík.
Nadviazal na neho aj Filip Chlapík, ktorý proti Švajčiarom odohral veľmi dobrý duel a pripísal si dva body.
„Chceli sme samozrejme vyhrať. Ak však chceme medailu, ťažký súper príde tak či tak. Teraz uvidíme, ako to dopadne,“ hovoril útočník Sparty Praha.
„Musíme sa pripraviť na ďalší zápas, bude to ako play-off. Tam to môže dopadnúť akokoľvek.“
Dáni majú v zostave piatich hráčov z NHL. V skupine C obsadili tretie miesto a ich jediná výhra prišla v poslednom dueli s Lotyšskom (4:2).
Pozornosť pútal aj ich duel s favoritom z USA. Po prvej tretine Dáni prekvapivo viedli 2:1, nakoniec však prehrali 3:6.
S Českom si naposledy poradili v roku 2022, tiež na olympijských hrách, keď v základnej skupine vyhrali 2:1.
Česi a Dáni sa stretli aj na posledných dvoch turnajoch MS. V oboch prípadoch padlo veľa gólov a radovalo sa Česko (7:4 a 7:2).
Švédsko – Lotyšsko
21:10, Aréna Santagiulia
Švédi sú papierovo najsilnejší tím, ktorý musí bojovať o postup do štvrťfinále. Môžu za to Slováci, ktorí obsadili v B-skupine prvé miesto.
Švédsko je, spoločne s USA a Kanadou, jedným z troch mužstiev na turnaji, ktoré je poskladané len z hráčov zo zámorskej NHL. Kvalita sa nedá poprieť.
Lotyši mali šancu obsadiť celkovú šiestu pozíciu a zahrať si v osemfinále proti Taliansku, ale nezvládli duel s Dánskom, keď prehrali 2:4.
V základnej skupine však zdolali Nemcov 4:3 a dá sa očakávať, že aj proti Švédom budú nepríjemným súperom.
Zaujímavosťou je, že majú až dvoch brankárov z NHL a aj dvoch zástupcov zo slovenskej Tipsport ligy – Robertsa Bukartsa z Trenčína a Rihardsa Bukartsa z Prešova. Na turnaji však patria k najmenej vyťažovaným hráčom výberu.
Lotyši už raz Švédsko dokázali v dôležitom dueli zdolať. Naposledy sa im to podarilo vo štvrťfinále MS 2023. Zvíťazili 3:1 a dokráčali si až po historický bronz.
V posledných dvoch vzájomných stretnutiach na posledných dvoch MS však prehrali 2:7, respektíve 0:6.
„Je jedno, kto je na druhej strane. Vieme, že urobia všetko pre to, aby to pre nás spravili ťažké a to platí aj o nás. Mám plný rešpekt voči ich výkonom a voči tomu, čo budeme musieť predviesť,“ povedal tréner Švédska Sam Hallam.
Víťaz tohto zápasu sa stretne vo štvrťfinále so Spojenými štátmi. Prípadný duel Švédov s Američanmi by určite pútal množstvo pozornosti.
„Môže to byť pre nás dobré,“ hovoril obranca Rasmus Dahlin. „V minulosti Švédsko prešlo základnou časťou a potom zažilo šok v play-off, teraz sme si museli prejsť uvedomením, kto sme ako tím. Po zápase s Fínskom sme urobili dobrý krok.“
Osemfinálové zápasy sa odohrajú v utorok 17. februára, štvrťfinále ja na programe v stredu, 18. februára.
