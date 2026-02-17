ONLINE: Švajčiarsko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

Švajčiarsko a Taliansko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja, tabuľky a pavúk play-off.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)
Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
17.02.2026 o 12:10
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Taliansko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10. Švajčiarsko vyzve v boji o štvrťfinále domáce Taliansko.
Švajčiarsko
Švajčiari skončili vo svojej skupine na druhom mieste. V prvom zápase si dokázali poradiť s výberom Francúzska, ktorý zdolali hladko 4:0. V druhom zápase sa stretli s výberom Kanady. Príliš veľa šancí na úspech nemali a napokon prehrali jasne 1:5. Výborný zápas odohrali proti Česku, v ktorom dokázali zvíťaziť 4:3 po predĺžení.
Taliansko
Zverenci Jukku Jalonena odohrali na turnaji dva výborné zápasy. V prvom dlho trápili favoritov zo Švédska. Napokon však prehrali 2:5. V druhom zápase mimoriadne potrápili slovenskú reprezentáciu. Po výbornom výkone napokon prehrali tesne 2:3. V poslednom zápase vyfasovali poriadnú nádielku. S Fínskon prehrali vysoko 0:11.
Švajčiarsko
Taliansko
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026
17.02. 12:10
17.02. 12:10
Nemecko
vs.
Francúzsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
17.02. 16:40
Švajčiarsko
vs.
Taliansko
Rho Ice Hockey Arena
17.02. 21:10
Česko
vs.
Dánsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Švédsko
vs.
Lotyšsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
