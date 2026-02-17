    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    ONLINE: Švajčiarsko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

    Švajčiarsko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Švajčiarsko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|17. feb 2026 o 09:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Švajčiarsko - Taliansko.

    Švajčiarsko a Taliansko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja, tabuľky a pavúk play-off.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)

    Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
    17.02.2026 o 12:10
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Taliansko
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10. Švajčiarsko vyzve v boji o štvrťfinále domáce Taliansko.

    Švajčiarsko

    Švajčiari skončili vo svojej skupine na druhom mieste. V prvom zápase si dokázali poradiť s výberom Francúzska, ktorý zdolali hladko 4:0. V druhom zápase sa stretli s výberom Kanady. Príliš veľa šancí na úspech nemali a napokon prehrali jasne 1:5. Výborný zápas odohrali proti Česku, v ktorom dokázali zvíťaziť 4:3 po predĺžení.

    Taliansko

    Zverenci Jukku Jalonena odohrali na turnaji dva výborné zápasy. V prvom dlho trápili favoritov zo Švédska. Napokon však prehrali 2:5. V druhom zápase mimoriadne potrápili slovenskú reprezentáciu. Po výbornom výkone napokon prehrali tesne 2:3. V poslednom zápase vyfasovali poriadnú nádielku. S Fínskon prehrali vysoko 0:11.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

