    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Prehľad

    ONLINE: Česko - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

    Česko - Dánsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Česko - Dánsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    17. feb 2026 o 13:40
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Česko - Dánsko.

    Česko a Dánsko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja, tabuľky a pavúk play-off.

    ONLINE PRENOS: Česko - Dánsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)

    Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
    17.02.2026 o 21:10
    Švédsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10. Švédsko vyzve v boji o štvrťfinále Lotyšsko.

    Švédsko

    Švédi začali turnaj zápasom proti domácemu Taliansku. V zápase sa dlho trápili, ale napokon zvíťazili 5:2. Druhý zápas im absolútne nevyšiel. Proti Fínsku toho moc neukázali a utržili prehru 1:4. V poslednom zápase sa stretli so slovenskou reprezentáciou a dokázali zvíťaziť 5:3. Švédsku to napokon stačilo len na 3. pozíciu a účasť v osemfinále.

    Lotyšsko

    Zverenci Harijsa Vitolinša otvorili šampionát zápasom proti USA. Nedokázali však favoritovi dlho odolávať a napokon padli 1:5. Druhý zápas proti Nemecku im naopak vyšiel nadmieru. Po výbornom výkone sa tešili z víťazstva 4:3. Posledný zápas proti Dánsku začali Lotyši katastrofálne a rýchlo prehrávali 3:0. Napokon zápas prehrali 2:4 a skončili vo svojej skupine na poslednom mieste.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    4 - 1
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    3 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Česko
    Česko
    0
    Dánsko
    Dánsko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    4
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    ONLINE: Česko - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)
    dnes 13:40
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    ONLINE: Česko - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)
    dnes 13:40
