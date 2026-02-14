    14.02.2026 06:00
    Deň 8
    Miláno a Cortina 2026
    Sklamaná švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová po štafete na ZOH 2026.
    Nezlyhali len hokejisti. Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach (sumár dňa)
    Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
    Kapustík predviedol vo finále fantastický skok. Na olympiáde stanovil nový slovenský rekord
    Lucas Pinheiro Braathen pózuje so zlatou medailou z obrovského slalomu na ZOH 2026.
    Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu
    ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
    Skoky na lyžiach na ZOH 2026: Zlatú medailu získal Prevc, Kapustík na 21. mieste
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
    Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
    Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026.
    Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia
    Nezlyhali len hokejisti. Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach (sumár dňa)

    Sklamaná švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová po štafete na ZOH 2026.
    Sklamaná švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová po štafete na ZOH 2026.
    Miroslav Kováčik|14. feb 2026 o 23:40
    Čo priniesol ôsmy deň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Keď sa na olympijskom hokejovom turnaji naposledy predstavili hráči z NHL, Švédi sa bez zaváhania prebojovali až do finálového súboja. 

    V roku 2014 si v ruskom Soči poradili v skupine s Čechmi či Švajčiarmi, v semifinále pretlačili Fínov a až v boji o zlato podľahli Kanade 0:3.

    Aj o dvanásť rokov neskôr patria k ašpirantom na cenný kov, no situáciu si výrazne skomplikovali. Po prehre s Fínmi síce zdolali Slovensko 5:3, no inkasovaný gól z poslednej minúty im urobil poriadny škrt cez rozpočet.

    Hokej však nie je jediný šport, ktorý momentálne trápi švédsku výpravu.

    Sobota priniesla veľké sklamanie elitných bežkýň na lyžiach a pocit krivdy majú aj reprezentanti v curlingu na čele s legendárnym Niklasom Edinom.

    Z prvého na tretie miesto

    Aj keď švédski hokejisti neboli v ideálnej pozícii, na Slovákov si verili. Výhrou o tri góly by nechali zabudnúť na nezdar zo severského derby a splnili svoj základný cieľ, ktorým bolo vyhrať B-skupinu. 

    Zdalo sa, že sa im to napokon podarí, keďže v 52. minúte sa Lucas Raymond natlačil pred Samuela Hlavaja a zvýšil švédsky náskok na potrebných 5:2. 

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Švédsko - Slovensko na ZOH 2026

    Práve útočník Detroitu Red Wings však dve a pol minúty pred koncom fauloval a početnú výhodu využil 39 sekúnd pred koncom Dalibor Dvorský. Tento gól mal ohromný význam - Švédi razom klesli z prvého na tretie miesto.

    "Iba tu stojím a som veľmi nahnevaný. Raymond mal výbornú tretiu tretinu, no potom spravil takúto idiotskú vec," hovoril Sanny Lindström pre TV4.

    Švédi tak zrejme vstúpia do play-off ako najlepší tím z tých na tretích miestach a mali by hrať proti najlepšieho tímu zo štvrtých miest. 

    To by síce mali zvládnuť, no strach naháňa ich prípadný štvrťfinálový súper. Podľa všetkého by to bol jeden z dvojice USA alebo Kanada. 

    "Je to trochu tragické, ale sami sme sa do tejto situácie dostali," povedal obranca Erik Karlsson, ktorý si pamätá aj na striebro z roku 2014.

    Dva pády aj jazda na jednej lyži

    Švédsko doposiaľ získalo na ZOH 2026 deväť medailí (4-4-1), vďaka čomu mu patrí siedme miesto. Mohlo byť aj štvrté, no hviezdna ženská štafeta v behu na lyžiach sa senzačne musela uspokojiť len so striebrom. 

    Kvarteto Linn Svahnová, Ebba Anderssonová Frida Karlssonová a Jonna Sundlingová nemalo mať konkurenciu, ale na druhom úseku prišlo zlyhanie.

    Strieborná medailistka zo skiatlonu aj pretekov na 10 km klasicky Anderssonová až dvakrát spadla, pričom najmä druhý pád bol zásadný. 

    Pri páde v zjazde urobila kotrmelec a poškodila si viazanie na pravej lyži. Niekoľko metrov musela ísť na jednej lyži, kým našla pomoc od servismana. 

    Napokon svoj úsek dokončila s mankom 78 sekúnd na vedúce Nórsko, čo už nebolo možné zmazať. Karlssonová a Sundlingová to ešte vytiahli na druhú priečku, ktorá sa však Švédkam pri ich forme málila.

    "Nie sú to momenty, na ktoré budem rada spomínať. Bol to pre mňa ťažký deň a bohužiaľ som ho urobila ťažkým aj pre tím. Zdieľame spolu víťazstvá a tiež dni, keď sa nám nedarí," povedala smutná Anderssonová.

    VIDEO: Oba pády Ebby Anderssonovej v čase od 0:50 min

    Nepremyslené gesto Nórky

    Po pretekoch sa vo veľkom riešili podmienky, v ktorých sa súťažilo. Aj pri spomenutom páde je vidno, že snehu bolo na trati až príliš. A hoci si Anderssonová dávala veľký pozor, zaborila sa a spadla. 

    Švédske noviny Expressen uvádzajú, že Medzinárodná lyžiarska federácia poslala všetkým tímom varovanie, že v zjazdoch to bude veľmi náročné. 

    Nórsky tréner Sjur Ole Svarstad priznal, že nejde o bežný postup. Dokonca bola trať uzavretá, a tak pretekárky nevedeli, do čoho idú. 

    "Pred pretekmi sme nesmeli jazdiť po trati, takže sme sa asi všetky báli, keď sme išli z kopca. Ale bolo to pre všetky rovnaké," hovorí Fínka Jasmi Joensuuová.

    Švédkam na nálade nepridalo ani gesto nórskej finišmanky Heidi Wengovej. Keď prešla cieľom, obzrela sa za seba, ruku si dala na čelo a akoby sa do diaľky dívala, kde sú jej súperky, teda najmä Švédky. 

    "Myslím si, že to bolo neúctivé voči ostatným tímom, ktoré súťažili. A možno aj o niečo viac, keďže vieme, čo sa Ebbe na trati stalo," zhodnotila ďalšia elitná švédska pretekárka Emma Ribomová.

    Nórska bežkyňa na lyžiach Heidi Wengová sa teší zo zlatej medaily na ZOH 2026.
    Nórska bežkyňa na lyžiach Heidi Wengová sa teší zo zlatej medaily na ZOH 2026.

    Nórsky expert Petter S. Skinstad tvrdí, že v prípade Wengovej nejde o prvý prípad, no v skutočnosti to nemyslí tak, ako to na verejnosti pôsobí. 

    "Jej typická prehnaná reakcia, hoci to nemyslí zle. Chápem, že Švédsko reaguje. Avšak, my, ktorí ju poznáme vieme, že má srdce zo zlata," hovorí.

    Obvinenia aj prvý trest

    Kontroverziu vyvolala aj súťaž v curlingu a opäť pri tom boli Švédi. Tí prehrali v piatok s Kanadou 6:8, pričom súpera obvinili z podviazania.

    Hráči v žltých dresoch tvrdili, že súperi sa dotýkali kameňov aj potom, ako ich pri hodoch pustili z ruky a teda sa dopustili dvojdotyku. 

    "Chcem čistý, úprimný a spravodlivý súboj. Takže, keď vidím, že kanadská dvojka štuchá do kameňa, hneď to ohlásim," hovoril Oskar Eriksson. 

    Dokonca sa dostal do kontroverzie s Marcom Kennedym, ktorý podľa neho nehral fér. "Nepáči sa mi, keď ma obviňujú z podvádzania po 25 rokoch hrania a štyroch olympiádach," reagoval Kanaďan.

    Kanadský hráč curlingu Marc Kennedy počas ZOH 2026.
    Kanadský hráč curlingu Marc Kennedy počas ZOH 2026.

    Niečo podobné sa udialo aj v sobotu. Tentokrát si proti Kanade všimol dvojdotyk Švajčiar Pablo Lachat-Couchepin, no rozhodcovia nereagovali. 

    Kanada však následne dostala varovanie a vo večernom programe prišiel aj prvý trest. Paradoxne si to odniesli kanadské ženy a Rachel Homanová.

    V úvodnom ende zápasu so Švajčiarskom ašpirovali Kanaďanky na zahranie dvoch bodov, no aj spomalené zábery ukazujú, že po tom, ako Homanová odhodila kameň sa ho ešte nepatrne dotkla ukazovákom. 

    Kanaďanky boli potrestané odobraním kameňa a napokon ich to mohlo mrzieť, pretože prehrali 7:8 po predĺžení. Bola to už ich tretia prehra v súťaži, a tak sa im vzďaľuje možnosť bojov o medaily.

