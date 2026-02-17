ONLINE: Švédsko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

Švédsko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja, tabuľky a pavúk play-off.
ONLINE PRENOS: Švédsko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)
Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
17.02.2026 o 21:10
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10. Švédsko vyzve v boji o štvrťfinále Lotyšsko.
Švédsko
Švédi začali turnaj zápasom proti domácemu Taliansku. V zápase sa dlho trápili, ale napokon zvíťazili 5:2. Druhý zápas im absolútne nevyšiel. Proti Fínsku toho moc neukázali a utržili prehru 1:4. V poslednom zápase sa stretli so slovenskou reprezentáciou a dokázali zvíťaziť 5:3. Švédsku to napokon stačilo len na 3. pozíciu a účasť v osemfinále.
Lotyšsko
Zverenci Harijsa Vitolinša otvorili šampionát zápasom proti USA. Nedokázali však favoritovi dlho odolávať a napokon padli 1:5. Druhý zápas proti Nemecku im naopak vyšiel nadmieru. Po výbornom výkone sa tešili z víťazstva 4:3. Posledný zápas proti Dánsku začali Lotyši katastrofálne a rýchlo prehrávali 3:0. Napokon zápas prehrali 2:4 a skončili vo svojej skupine na poslednom mieste.
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026
17.02. 12:10
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
17.02. 12:10
Nemecko
5 - 1
Francúzsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Osemfinále
17.02. 16:40
Švajčiarsko
3 - 0
Taliansko
Rho Ice Hockey Arena
| Playoff | Osemfinále
17.02. 21:10
Česko
3 - 2
Dánsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Osemfinále
Švédsko
vs.
Lotyšsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Semifinále
Finále
