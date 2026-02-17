    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    ONLINE: Švédsko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

    Sportnet|17. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Švédsko - Lotyšsko.

    Švédsko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švédsko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)

    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10. Švédsko vyzve v boji o štvrťfinále Lotyšsko.

    Švédsko

    Švédi začali turnaj zápasom proti domácemu Taliansku. V zápase sa dlho trápili, ale napokon zvíťazili 5:2. Druhý zápas im absolútne nevyšiel. Proti Fínsku toho moc neukázali a utržili prehru 1:4. V poslednom zápase sa stretli so slovenskou reprezentáciou a dokázali zvíťaziť 5:3. Švédsku to napokon stačilo len na 3. pozíciu a účasť v osemfinále.

    Lotyšsko

    Zverenci Harijsa Vitolinša otvorili šampionát zápasom proti USA. Nedokázali však favoritovi dlho odolávať a napokon padli 1:5. Druhý zápas proti Nemecku im naopak vyšiel nadmieru. Po výbornom výkone sa tešili z víťazstva 4:3. Posledný zápas proti Dánsku začali Lotyši katastrofálne a rýchlo prehrávali 3:0. Napokon zápas prehrali 2:4 a skončili vo svojej skupine na poslednom mieste.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    5 - 1
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    3 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    3 - 2
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
