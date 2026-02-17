Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionár

17.02.2026 06:00
ČTK|17. feb 2026 o 09:03
Nemeckí funkcionári sa hnevali, že rozhodnutie o zrušení záverečného tretieho kola padlo príliš skoro.

Predčasné ukončenie pondelňajšej súťaže dvojčlenných družstiev kvôli zhoršenému počasiu stálo s najväčšou pravdepodobnosťou nemeckých skokanov na lyžiach Philippa Raimunda a Andreasa Wellingera olympijskú medailu.

Nemeckí funkcionári sa hnevali, že rozhodnutie o zrušení záverečného tretieho kola padlo od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) príliš skoro.

Premiérová súťaž takzvaných supertímov na olympijských hrách bola predčasne ukončená v treťom kole, keď na mostíku v Predazze začalo husto snežiť a zmenil sa vietor.

Nemci v tom čase mali odskákané a vďaka skvelému pokusu šampióna zo stredného mostíka Raimunda útočili na medailu, po zrušení celého kola ale platili výsledky po druhom kole, po ktorom boli Nemci štvrtí o iba tri desatiny bodu za Nórskom. V prepočte to predstavuje 17 centimetrov.

"Som naozaj, ale naozaj dosť nahnevaný. Nikto z nás tomu nerozumie, "citovala agentúra SID športového riaditeľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu Horsta Hüttela. Podľa neho aplikácie s predpoveďami počasia ukazovali, že sneženie čoskoro prestane. "A tieto apky musí mať aj FIS. Prišiel snehový front a za 15 až 18 minút bol zase preč, "dodal. Po predčasnom ukončení pretekov sneženie naozaj prestalo.

Podľa Hüttela sa mohla celá situácia vyriešiť citlivejšie. "Dalo sa to prerušiť, mohlo sa nechať znovu skákať celú poslednú skupinu. To by podľa mňa bolo - a tiež už sa to v minulosti niekoľkokrát stalo - najspravodlivejšie a najlepšie riešenie pre všetkých, "uviedol funkcionár, s ktorým súhlasil aj nemecký reprezentačný tréner Stefan Horngacher.

"Nebol by predsa taký problém trochu súťaž zrýchliť alebo urobiť prestávku, kým sneženie poľaví," povedal.

Riaditeľ pretekov FIS Sandro Pertile si za svojím rozhodnutím o zrušení posledného kola a ukončení pretekov stál. "Husto snežilo a snažili sme sa očistiť stopu, ale bolo jasné, že strácame na nájazde rýchlosť. Tiež boli úplne iné veterné podmienky a v nich nebolo spravodlivé pokračovať, "uviedol Pertille, ktorý v Predazze žije.

Pripomenul, že popri počasí hral v predčasnom ukončení súťaže úlohu aj ďalší faktor. "Po súťaži sa to ľahko hovorí, že sa malo počkať. Ale museli sme urobiť nejaké rozhodnutie. Všetci vieme, že máme obmedzený televízny čas," dodal Nižňanský.

