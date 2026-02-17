17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Live
Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
Riku Miurová a Rjuiči Kihara počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Japonec mal výčitky, preplakal celý deň. S treťou partnerkou získal vytúžené zlato
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
Anton Šipulin, archívna snímka.
Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
Prehľad dňaMinúta po minúteOnline deň 11Súvisiace

Nórsky reprezentant oslavuje olympijské double. Zvládol aj preteky na veľkom mostíku

Jens Luraas Oftebro počas ZOH 2026.
Jens Luraas Oftebro počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 14:31
ShareTweet0

Opäť nechal za sebou Rakúšana Johannesa Lampartera.

Severská kombinácia na ZOH 2026

Výsledky - muži individuálna súťaž:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Jens Luraas Oftebro

Nórsko

24:45,0 min

2.

Johannes Lamparter

Rakúsko

+5,9 s

3.

Ilkka Herola

Fínsko

+14,8

4.

Andreas Skoglund

Nórsko

+41,9

5.

Eero Hirvonen

Fínsko

+46,5

6.

Einar Luraas Oftebro

Nórsko

+49,3

Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jens Luraas Oftebro dosiahol na ZOH 2026 víťazné double.

Po triumfe v súťaži so skokmi na strednom mostíku získal zlato aj v utorkových individuálnych pretekoch na veľkom mostíku.

Opäť nechal za sebou Rakúšana Johannesa Lampartera, ktorého tentoraz zdolal o 5,9 sekundy, bronz si vybojoval Fín Ilkka Herola (+14,8).

J. L. Oftebro bol po skokanskej časti až piaty, ale v popoludňajšej bežeckej časti dominoval a dobehol si po druhé zlato. „Nikdy som o dvoch zlatých medailách nesníval. Je to úžasné. Neviem, či som sa s Lamparterom hral, začiatok som mal pomalší. Taktika však fungovala a dokázal som sa dostať v pravom čase dopredu,“ povedal J. L. Oftebro pre ORF.

Rozšíril tak svoju olympijskú medailovú zbierku, pred štyrmi rokmi v Pekingu sa s kolegami z nórskeho družstva tešil z titulu v tímovej súťaži a z individuálnej súťaže na veľkom mostíku si odniesol striebro.

Lamparter sa rovnako ako pred šiestimi dňami musel uspokojiť so striebornou medailou. Pódium doplnil opäť fínsky reprezentant, na strednom mostíku bral bronz Eero Hirvonen, tentoraz sa radoval Herola.

Po skokanskej časti figuroval na čele Japonec Rjóta Jamamoto, ktorý na veľkom mostíku v Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov. Do bežeckej časti vyrazil s náskokom ôsmich sekúnd pred Lamparterom (148,0 b.), tretí bol Nór Andreas Skoglund (146,1) s mankom 16 s.

V popoludňajšej bežeckej časti v stredisku Tesero sa Lamparter krátko po štarte dostal pred Jamamota a hneď mu ušiel, Japonec sa prepadol poradím. Rakúšan si na stíhaciu skupinu vytvoril približne 20-sekundový náskok. Prenasledovatelia postupne z manka sťahovali a pred polovicou bežeckej časti v zjazde pred štadiónom lídra dostihli.

Na čele sa potom vytvorilo kvarteto Lamparter, J. L. Oftebro, Herola a Skoglund, ten však nestačil tempu a z boja o medaily odpadol. Dve a pol km pred cieľom zaútočil na stúpaní J. L. Oftebro, ktorý sa odpútal od konkurentov a došiel si po druhé zlato na ZOH 2026. Súboj o striebro rozhodol jasne pre seba Lamparter.

Združenárov čaká na ZOH 2026 ešte tímšprint (vo štvrtok 19. februára, 10.00/14.00). Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Severská kombinácia

Severská kombinácia

    Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
    Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
    Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
    teraz
    Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
    dnes 09:03|3
    Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionárNemeckí funkcionári sa hnevali, že rozhodnutie o zrušení záverečného tretieho kola padlo príliš skoro.
    dnes 09:03|3
    Lindsey Vonnová so svojím otcom.
    dnes 09:22
    Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na noháchJe to neuveriteľný pocit, priznala.
    dnes 09:22
    Jens Luraas Oftebro počas ZOH 2026.
    dnes 14:31
    Nórsky reprezentant oslavuje olympijské double. Zvládol aj preteky na veľkom mostíkuOpäť nechal za sebou Rakúšana Johannesa Lampartera.
    dnes 14:31
    Slovenskí hráči sa tešia z gólu na ZOH 2026.
    dnes 11:03
    Slováci si súpera nevyberajú. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého, vraví ČerešňákSlováci nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále.
    dnes 11:03
    Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
    dnes 12:31
    Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnilaSlovenská pilotka však verí, že spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou sa im v dvojboboch podarí dosiahnuť lepší výsledok.
    dnes 12:31
    Český prezident Petr Pavel.
    dnes 11:41|1
    Český prezident považuje vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé. Vyjadril sa aj k účasti RusovDôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine.
    dnes 11:41|1
    Ryota Yamamoto počas severskej kombinácie na ZOH 2026.
    dnes 11:10
    Japonský reprezentant vedie po skokoch na veľkom mostíku. Získal náskok do bežeckej častiV Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov.
    dnes 11:10
    Hokejista Samuel Takáč počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    dnes 09:48|4
    Je jediným zástupcom z domácej súťaže v slovenskej reprezentácii. Sme na neho hrdí, vraví MarcinkoAsistent trénera Tomáš Surový považuje štvrťfinálový pavúk za celkom priaznivý.
    dnes 09:48|4
    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    dnes 10:03
    Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendouVíťaz zápasu Nemecko - Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku.
    dnes 10:03
    Jeremy Swayman.
    dnes 15:38
    Doplatil na to najmä brankár USA. IIHF sa rozhodla pred play-off pre zmenuPo pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti.
    dnes 15:38
    Severská kombinácia

    Severská kombinácia

      Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
      Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
      Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
      teraz
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Severská kombinácia»Nórsky reprezentant oslavuje olympijské double. Zvládol aj preteky na veľkom mostíku