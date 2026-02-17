Nórsky reprezentant oslavuje olympijské double. Zvládol aj preteky na veľkom mostíku

Severská kombinácia na ZOH 2026
Výsledky - muži individuálna súťaž:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Jens Luraas Oftebro
Nórsko
24:45,0 min
2.
Johannes Lamparter
Rakúsko
+5,9 s
3.
Ilkka Herola
Fínsko
+14,8
4.
Andreas Skoglund
Nórsko
+41,9
5.
Eero Hirvonen
Fínsko
+46,5
6.
Einar Luraas Oftebro
Nórsko
+49,3
Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jens Luraas Oftebro dosiahol na ZOH 2026 víťazné double.
Po triumfe v súťaži so skokmi na strednom mostíku získal zlato aj v utorkových individuálnych pretekoch na veľkom mostíku.
Opäť nechal za sebou Rakúšana Johannesa Lampartera, ktorého tentoraz zdolal o 5,9 sekundy, bronz si vybojoval Fín Ilkka Herola (+14,8).
J. L. Oftebro bol po skokanskej časti až piaty, ale v popoludňajšej bežeckej časti dominoval a dobehol si po druhé zlato. „Nikdy som o dvoch zlatých medailách nesníval. Je to úžasné. Neviem, či som sa s Lamparterom hral, začiatok som mal pomalší. Taktika však fungovala a dokázal som sa dostať v pravom čase dopredu,“ povedal J. L. Oftebro pre ORF.
Rozšíril tak svoju olympijskú medailovú zbierku, pred štyrmi rokmi v Pekingu sa s kolegami z nórskeho družstva tešil z titulu v tímovej súťaži a z individuálnej súťaže na veľkom mostíku si odniesol striebro.
Lamparter sa rovnako ako pred šiestimi dňami musel uspokojiť so striebornou medailou. Pódium doplnil opäť fínsky reprezentant, na strednom mostíku bral bronz Eero Hirvonen, tentoraz sa radoval Herola.
Po skokanskej časti figuroval na čele Japonec Rjóta Jamamoto, ktorý na veľkom mostíku v Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov. Do bežeckej časti vyrazil s náskokom ôsmich sekúnd pred Lamparterom (148,0 b.), tretí bol Nór Andreas Skoglund (146,1) s mankom 16 s.
V popoludňajšej bežeckej časti v stredisku Tesero sa Lamparter krátko po štarte dostal pred Jamamota a hneď mu ušiel, Japonec sa prepadol poradím. Rakúšan si na stíhaciu skupinu vytvoril približne 20-sekundový náskok. Prenasledovatelia postupne z manka sťahovali a pred polovicou bežeckej časti v zjazde pred štadiónom lídra dostihli.
Na čele sa potom vytvorilo kvarteto Lamparter, J. L. Oftebro, Herola a Skoglund, ten však nestačil tempu a z boja o medaily odpadol. Dve a pol km pred cieľom zaútočil na stúpaní J. L. Oftebro, ktorý sa odpútal od konkurentov a došiel si po druhé zlato na ZOH 2026. Súboj o striebro rozhodol jasne pre seba Lamparter.
Združenárov čaká na ZOH 2026 ešte tímšprint (vo štvrtok 19. februára, 10.00/14.00). Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara