    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je zimná veľmoc vďaka dlhým nožom (sumár dňa)
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
    Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
    Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
    Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10Súvisiace

    Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je zimná veľmoc vďaka dlhým nožom (sumár dňa)

    Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|17. feb 2026 o 06:50
    ShareTweet0

    Čo priniesol desiaty deň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Ešte minulý týždeň sa zadúšala slzami, no odvtedy sa iba smeje a žiari.

    Xandra Velzeboerová vyhrala na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine v short tracku po 500 m aj na dvojnásobnej trati a môže sa stať jednou z najúspešnejších účastníčok hier.

    „Jazdím v životnej forme,“ tešila sa Holanďanka v rozhovore pre médiá. Olympiáda sa pritom nezačala pre ňu dobre.

    V pretekoch miešaných štafiet patrili Holanďania k ašpirantom na zlato, no Velzeboerová v semifinále spadla a plačúcu ju museli utešovať tímoví kolegovia.

    Jazdí s ochranným štítom

    Plavovlasé žieňa je dcéra Marka Velzeboera, bývalého rýchlokorčuliara na krátkej dráhe, účastníka ZOH 1992.

    Aj jej tety, či ujo, všetci z otcovej strany, patrili k elitným pretekárom v short tracku v Holandsku a niektorí aj na svete.

    Kariéra Monique Velzeboerovej, jej tety, sa dramaticky skončila v roku 1993, keď počas tréningu na zimnú olympiádu v Lillehammeri spadla, poranila si miechu a skončila na invalidnom vozíku.

    Xandra Velzeboerová jazdí v helme s ochranným štítom.
    Xandra Velzeboerová jazdí v helme s ochranným štítom. (Autor: TASR/AP)

    V sedemnástich vyhlásila Kráľovská holandská korčuliarska federácia Xandru za Talent roka. Jej kariéra potom nabrala prudké obrátky.

    Doteraz získala na medzinárodných podujatiach (ZOH, MS, ME) 14 zlatých, jednu striebornú a päť bronzových medailí.

    Od minulého roka 2025 súťaží Xandra a jej sestra Michelle na krátkom ľadovom ovále v špeciálnej helme s ochranným štítom.

    Túto novinku im navrhol otec, ktorý bol pred šiestimi rokmi svedkom nehody Jensa van 't Wouta.

    Olympijský šampión z Milána vtedy po páde prišiel o dva zuby a nôž z korčule izraelského pretekára Vladislava Bykanova zanechal na jeho tvári dlhú a hlbokú jazvu.

    Velzeboerová môže v Miláne svoju medailovú zbierku ešte zveľadiť v ženskej štafete a bez šance nie je ani na 1500 metrov.

    Vysoko vďaka korčuľovaniu

    Holandsko sa vďaka víťazstvu Velzeboerovej vyhuplo (aspoň na chvíľu) na tretie miesto v medailovej bilancii.

    Pre krajinu, ktorá nemá hory (najvyšší kopec sa týči do výšky 322 metrov nad hladinou mora) a sneh tu padá čoraz zriedkavejšie, je to skvelý, no nie ojedinelý počin.

    Veteránka žiarila v šatách za stotisíc dolárov. Jej sen sa však rozplynul za sekundu
    Súvisiaci článok
    Veteránka žiarila v šatách za stotisíc dolárov. Jej sen sa však rozplynul za sekundu

    V Miláne získalo Holandsko zatiaľ dvanásť medailí, z toho polovicu zlatých. Na posledných troch zimných olympiádach (Soči, Pjongčang, Peking) skončilo v hodnotení krajín zakaždým v prvej šestke.

    VIDEO: Víťazstvo Xandry Velzeboerovej na 1000 m

    Za týmto výsledkom sa skrýva nadvláda Holanďanov na dlhých nožoch. Roky boli suverénni najmä v rýchlokorčuľovaní, no v posledných rokoch zbierajú medaily aj v short tracku.

    V histórii získali holandskí športovci na zimných olympijských hrách dovedna 159 medailí, z toho 141 v rýchlokorčuľovaní, 13 v short tracku, 3 v krasokorčuľovaní a po jednej v snoubordingu a skeletone.

    Kde sa vzala holandská nadvláda v jednom konkrétnom olympijskom športe?

    Keď pred ôsmimi rokmi americká televízna reportérka Katie Couricová vo svojej reportáži uviedla, že Holandsko dominuje v rýchlokorčuľovaní, lebo obyvatelia miest s množstvom kanálov využívajú v zime korčule ako formu prepravy, zožala vlnu posmeškov aj protestnú nótu holandského veľvyslanectva v USA.

    Odpoveď netkvie v genetike (Holanďania sú pomerne vysokí), ani v technike korčuľovania.

    Skutočnosť je taká, že krajina si desaťročia pestovala korčuliarsku kultúru. V popularite sa tu korčuľovaniu vyrovná iba futbal.

    Medailová bilancia po 10. dni

    V krajine je sedemnásť rýchlokorčuliarskych oválov, funguje tu niekoľko profesionálnych klubov, kde sa pod dozorom špičkových trénerov pripravuje okolo 60 elitných rýchlokorčuliarov.

    Z nich sa v internej kvalifikácii vyberajú tí najlepší do medzinárodných súťaží. Budúci majstri sveta a olympijskí víťazi.

    Favorit vypadol a utekal do lesa

    Bizarný záver malo druhé kolo slalomu mužov v Bormiu. Hlavný favorit a líder po prvom kole Atle Lie McGrath z Nórska viedol po prvej jazde o takmer šesť desatín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom.

    Na trať sa vydal posledný, zvládol zopár oblúkov, no potom chyboval a vyšiel z trate. V momente, ako Nóra ovládlo obrovské sklamanie, sa len zopár metrov od neho začal na trati tešiť švajčiarsky tréner.

    Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)

    Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
    Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
    Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
    Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
    Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
    Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
    Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
    Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
    Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe

    „Mohol aspoň chvíľu počkať, kým Atle okolo neho prejde, bolo to necitlivé,“ frflala v štúdiu nórskej televízie NRK bývalá zjazdárka Maria Therese Tvibergová.

    McGrath od zlosti zahodil obe paličky, vypol si lyže a utekal zo zjazdovky do lesa.

    „Ako ďaleko zájde? Toto je dosť absurdný obraz sklamania,“ vravel komentátor NRK Carl Andreas Wold. McGrath sa zastavil až pri plote oddeľujúcom les od trate a bezvládne sa zvalil do snehu.

    VIDEO: Útek McGratha do lesa

    Po chvíli tam za ním prišiel jeden z organizátorov na snežnom skútri, aby sa presvedčil, či je všetko v poriadku. 

    McGrath má za sebou veľmi náročné dni. V deň slávnostného otvorenia hier v Miláne a Cortine sa dozvedel, že mu zomrel starý otec.

    „Bol som pripravený odísť domov, mal som pocit, že sa mi zrútil svet. Vlastne som na seba hrdý, že som to takto zvládol,“ vravel po piatom mieste v obrovskom slalome.

    Po vypadnutí v slalome sa najskôr nahnevaný vytratil z cieľového priestoru, no potom sa vrátil a poskytol rozhovor.

    „Bol to pre mňa šok. Nikdy predtým som v kariére nezažil nič horšie. Za normálnych okolností by som to bral tak, že je to šport, a oveľa dôležitejšie je, že som zdravý, moja rodina je zdravá, ale nedávno som prišiel o blízkeho človeka, tak je to pre mňa náročné,“ vysvetlil.

    Bronz sa fanúšikom málil

    „Je mi ho veľmi ľúto. Vo vnútri cíti obrovské prázdno, je ťažké to opísať. Veľmi to bolí,“ vravel v televíznom rozhovore pre NRK McGrathov tímový kolega Timon Haugan.

    Nórski zjazdári sa vrátia zo zimnej olympiády s jedným bronzom (Kristoffersen v slalome), čo sa fanúšikom máli.

    „Cítili sme veľký tlak. Vo Svetovom pohári sa nám darí a ľudia od nás očakávajú len medaily. Niekoľkokrát sa stalo, že sme v slalome obsadili kompletné stupne víťazov, ale o niečom takom môžeme iba snívať. Potom získame bronz a fanúšikom to nestačí,“ vravel Haugan.

    Bez prekvapenia, zámorské finále

    Ženský hokejový turnaj je v programe zimných olympijských hier od roku 1998. Iba raz sa stalo, že vo finále proti sebe nenastúpili dva zámorské tímy.

    V Turíne 2006 švédske hokejistky v semifinále senzačne zdolali Američanky 3:2 po nájazdoch. V Miláne šlo všetko podľa očakávaného scenára.

    Vo finále sa vo štvrtok stretnú tímy USA a Kanady. Američanky boli doteraz suverénne. Vyhrali všetky zápasy, vrátane duelu proti Kanade v skupine, so skóre 31:1. Jediný gól im strelili Češky.

    Turnaj sa hral opäť vo formáte, že v silnejšej skupine hralo päť tímov o nasadenie do štvrťfinále a v slabšej päť tímov a zvyšné tri miestenky vo vyraďovacích súbojoch.

    Od budúcej olympiády sa už bude hrať v dvoch rovnocenných päťčlenných skupinách.

    Posledné tri finále boli veľmi tesné. V Pekingu vyhrali Kanaďanky 3:2, v Pjongčangu Američanky 3:2 po nájazdoch a v Soči Kanaďanky 3:2 po predĺžení. 

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
    dnes 08:14|2
    Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská reaguje v cieli po 4. jazde v súťaži monobobov.
    po 21:56|1
    Čerňanská predviedla kvalitnú štvrtú jazdu. Na vylepšenie umiestnenia to nestačiloSlovenská reprezentantka obsadila 20. miesto s mankom 4,91 sekundy na víťazku.
    po 21:56|1
    Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal získali bronz.
    po 23:32
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri stále vedú, blížia sa k tretej desiatke medailí (16. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 10 (pondelok, 16. február).
    po 23:32
    Riku Mijurová a Rjuiči Kihara sa tešia zo zlata.
    po 23:05
    Japonci ovládli súťaž dvojíc. Pomohla im k tomu najlepšia voľná jazda histórieÚradujúci majstri sveta triumfovali so súhrnnou známkou 231,24 bodu.
    po 23:05
    Kanaďanka Rachel Homanová.
    po 22:39
    Švédky pokračujú v skvelých výkonoch. Domáce Talianky vybojovali prvú výhruZvíťazili aj vo svojom šiestom vystúpení, zdolali Švajčiarsko 6:4.
    po 22:39
    Megan Oldhamová.
    po 22:11
    Kanaďanka vo finále prekvapila konkurenciu. Najväčšia favoritka neobhájila prvenstvoBronz získala Talianka Flora Tabanelliová (178,25).
    po 22:11
    Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    po 14:43
    Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený ŠvajčiarLíder prvého kola vypadol.
    po 14:43
    Na snímke najlepšie tri tímy. Zľava Poľsko, Rakúsko a Nórsko.
    po 21:19|1
    Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasieKonečné výsledky určili na základe poradia po 2. kole.
    po 21:19|1
    Mathilde Gremaudová po páde.
    po 20:34
    Finále bez dvojice švajčiarskych favoritiek. Obe vyradilo z boja o medaily zranenieZatiaľ nie je jasné, kedy sa finále začne.
    po 20:34
    Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
    po 19:52
    Vonnová odcestovala domov. V Taliansku absolvovala štyri operácie po hrozivom pádeV pondelok ráno ju sanitkou previezli na letisko Marca Pola v Benátkach.
    po 19:52
    Kanadské hokejistky sa tešia z postupu.
    po 23:47
    Finále prinesie očakávaný zámorský súboj. Kanaďanky sa v semifinále trápiliAmeričanky nedopustili zaváhanie ako v roku 2006, keď jediný raz absentovali v boji o zlato na ZOH.
    po 23:47
    Mexičan Lasse Gaxiola.
    po 19:13
    Mexičan sa postaral o historický zápis. Na preteky nebude spomínať v dobromAko prvý štartoval na zimných hrách spoločne s mamou.
    po 19:13
    Nemecký hokejista Leon Draisaitl (29).
    po 19:01|1
    Spôsob ako sa vyhnúť kŕčom? Draisaitl pozná to správne jedlo, vychutnával si ho aj proti USANemci budú s veľkou pravdepodobnosť súperom Slovenska vo štvrťfinále turnaja.
    po 19:01|1
    Českí reprezentanti v curlingu.
    po 18:35
    Česi stratili šancu na postup. Obhajcovia zlata majú na konte len jedno víťazstvoTurnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
    po 18:35
    Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m.
    po 18:18
    Táto olympiáda je ako sen. Holanďanka rovnako ako krajan vyhrala aj ďalšie pretekyXandra Velzeboerová nadviazala na zlato z päťstovky.
    po 18:18
    Český kapitán Roman Červenka v zápase proti Kanade na ZOH 2026.
    po 17:26
    Červenka o obnovenej spolupráci s Pastrňákom: Verím, že nadviažeme na minulý rok Na vlaňajšom svetovom šampionáte jeho útok strelili v ôsmich zápasoch celkovo 16 gólov.
    po 17:26
    Grécky lyžiar AJ Ginnis
    po 16:53
    Grék po premiére pod piatimi kruhmi prekvapil. Ťažké, ale správne rozhodnutie, zdôraznilVo Svetovom pohári sa raz prebojoval do najlepšej trojky.
    po 16:53
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregapo 10:20|3
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)Slováci sú v rebríčku síl IIHF na treťom mieste.
    Samuel Grega|po 10:20|3
    Martin Uldal
    po 16:37
    Nór ostro kritizoval zväz a cíti sa nespravodlivo odstrčený. Dostal druhú šancuNórsky biatlonista Martin Uldal sa po spore s vedením zväzu vracia do zostavy na štafetu na zimných olympijských hrách.
    po 16:37
    Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    po 15:27
    Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkonMusíme sa sústrediť na našu hru, zdôrazňuje líder obrany.
    po 15:27
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    po 15:54
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHLDvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
    po 15:54
    Michail Šajdorov.
    po 15:37
    Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlataKazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov.
    po 15:37
    Ilia Malinin
    po 15:18
    Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľBol považovaný za najväčšieho favorita na zlato.
    po 15:18
    Britskí curleri na ZOH 2026
    po 13:48|1
    Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzaniaPodozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.
    po 13:48|1
    Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
    po 13:24
    VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretiePo triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.
    po 13:24
    Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
    po 11:33
    Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailíV priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.
    po 11:33
    ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    po 11:21|1
    ZOH Miláno a Cortina: Švajčiar Meillard získal zlato v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    po 11:21|1
    Lucas Pinheiro Braathen
    po 10:51|1
    Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženiePo prvom kole vedie Nór McGrath.
    po 10:51|1
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    po 07:00
    ZOH Miláno a Cortina 2026: McGrath bol na čele po prvom kole slalomuSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    po 07:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
    dnes 08:14|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je zimná veľmoc vďaka dlhým nožom (sumár dňa)