Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je zimná veľmoc vďaka dlhým nožom (sumár dňa)

Ešte minulý týždeň sa zadúšala slzami, no odvtedy sa iba smeje a žiari.
Xandra Velzeboerová vyhrala na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine v short tracku po 500 m aj na dvojnásobnej trati a môže sa stať jednou z najúspešnejších účastníčok hier.
„Jazdím v životnej forme,“ tešila sa Holanďanka v rozhovore pre médiá. Olympiáda sa pritom nezačala pre ňu dobre.
V pretekoch miešaných štafiet patrili Holanďania k ašpirantom na zlato, no Velzeboerová v semifinále spadla a plačúcu ju museli utešovať tímoví kolegovia.
Jazdí s ochranným štítom
Plavovlasé žieňa je dcéra Marka Velzeboera, bývalého rýchlokorčuliara na krátkej dráhe, účastníka ZOH 1992.
Aj jej tety, či ujo, všetci z otcovej strany, patrili k elitným pretekárom v short tracku v Holandsku a niektorí aj na svete.
Kariéra Monique Velzeboerovej, jej tety, sa dramaticky skončila v roku 1993, keď počas tréningu na zimnú olympiádu v Lillehammeri spadla, poranila si miechu a skončila na invalidnom vozíku.
V sedemnástich vyhlásila Kráľovská holandská korčuliarska federácia Xandru za Talent roka. Jej kariéra potom nabrala prudké obrátky.
Doteraz získala na medzinárodných podujatiach (ZOH, MS, ME) 14 zlatých, jednu striebornú a päť bronzových medailí.
Od minulého roka 2025 súťaží Xandra a jej sestra Michelle na krátkom ľadovom ovále v špeciálnej helme s ochranným štítom.
Túto novinku im navrhol otec, ktorý bol pred šiestimi rokmi svedkom nehody Jensa van 't Wouta.
Olympijský šampión z Milána vtedy po páde prišiel o dva zuby a nôž z korčule izraelského pretekára Vladislava Bykanova zanechal na jeho tvári dlhú a hlbokú jazvu.
Velzeboerová môže v Miláne svoju medailovú zbierku ešte zveľadiť v ženskej štafete a bez šance nie je ani na 1500 metrov.
Vysoko vďaka korčuľovaniu
Holandsko sa vďaka víťazstvu Velzeboerovej vyhuplo (aspoň na chvíľu) na tretie miesto v medailovej bilancii.
Pre krajinu, ktorá nemá hory (najvyšší kopec sa týči do výšky 322 metrov nad hladinou mora) a sneh tu padá čoraz zriedkavejšie, je to skvelý, no nie ojedinelý počin.
V Miláne získalo Holandsko zatiaľ dvanásť medailí, z toho polovicu zlatých. Na posledných troch zimných olympiádach (Soči, Pjongčang, Peking) skončilo v hodnotení krajín zakaždým v prvej šestke.
VIDEO: Víťazstvo Xandry Velzeboerovej na 1000 m
Za týmto výsledkom sa skrýva nadvláda Holanďanov na dlhých nožoch. Roky boli suverénni najmä v rýchlokorčuľovaní, no v posledných rokoch zbierajú medaily aj v short tracku.
V histórii získali holandskí športovci na zimných olympijských hrách dovedna 159 medailí, z toho 141 v rýchlokorčuľovaní, 13 v short tracku, 3 v krasokorčuľovaní a po jednej v snoubordingu a skeletone.
Kde sa vzala holandská nadvláda v jednom konkrétnom olympijskom športe?
Keď pred ôsmimi rokmi americká televízna reportérka Katie Couricová vo svojej reportáži uviedla, že Holandsko dominuje v rýchlokorčuľovaní, lebo obyvatelia miest s množstvom kanálov využívajú v zime korčule ako formu prepravy, zožala vlnu posmeškov aj protestnú nótu holandského veľvyslanectva v USA.
Odpoveď netkvie v genetike (Holanďania sú pomerne vysokí), ani v technike korčuľovania.
Skutočnosť je taká, že krajina si desaťročia pestovala korčuliarsku kultúru. V popularite sa tu korčuľovaniu vyrovná iba futbal.
Medailová bilancia po 10. dni
V krajine je sedemnásť rýchlokorčuliarskych oválov, funguje tu niekoľko profesionálnych klubov, kde sa pod dozorom špičkových trénerov pripravuje okolo 60 elitných rýchlokorčuliarov.
Z nich sa v internej kvalifikácii vyberajú tí najlepší do medzinárodných súťaží. Budúci majstri sveta a olympijskí víťazi.
Favorit vypadol a utekal do lesa
Bizarný záver malo druhé kolo slalomu mužov v Bormiu. Hlavný favorit a líder po prvom kole Atle Lie McGrath z Nórska viedol po prvej jazde o takmer šesť desatín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom.
Na trať sa vydal posledný, zvládol zopár oblúkov, no potom chyboval a vyšiel z trate. V momente, ako Nóra ovládlo obrovské sklamanie, sa len zopár metrov od neho začal na trati tešiť švajčiarsky tréner.
Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)
Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
„Mohol aspoň chvíľu počkať, kým Atle okolo neho prejde, bolo to necitlivé,“ frflala v štúdiu nórskej televízie NRK bývalá zjazdárka Maria Therese Tvibergová.
McGrath od zlosti zahodil obe paličky, vypol si lyže a utekal zo zjazdovky do lesa.
„Ako ďaleko zájde? Toto je dosť absurdný obraz sklamania,“ vravel komentátor NRK Carl Andreas Wold. McGrath sa zastavil až pri plote oddeľujúcom les od trate a bezvládne sa zvalil do snehu.
VIDEO: Útek McGratha do lesa
Po chvíli tam za ním prišiel jeden z organizátorov na snežnom skútri, aby sa presvedčil, či je všetko v poriadku.
McGrath má za sebou veľmi náročné dni. V deň slávnostného otvorenia hier v Miláne a Cortine sa dozvedel, že mu zomrel starý otec.
„Bol som pripravený odísť domov, mal som pocit, že sa mi zrútil svet. Vlastne som na seba hrdý, že som to takto zvládol,“ vravel po piatom mieste v obrovskom slalome.
Po vypadnutí v slalome sa najskôr nahnevaný vytratil z cieľového priestoru, no potom sa vrátil a poskytol rozhovor.
„Bol to pre mňa šok. Nikdy predtým som v kariére nezažil nič horšie. Za normálnych okolností by som to bral tak, že je to šport, a oveľa dôležitejšie je, že som zdravý, moja rodina je zdravá, ale nedávno som prišiel o blízkeho človeka, tak je to pre mňa náročné,“ vysvetlil.
Bronz sa fanúšikom málil
„Je mi ho veľmi ľúto. Vo vnútri cíti obrovské prázdno, je ťažké to opísať. Veľmi to bolí,“ vravel v televíznom rozhovore pre NRK McGrathov tímový kolega Timon Haugan.
Nórski zjazdári sa vrátia zo zimnej olympiády s jedným bronzom (Kristoffersen v slalome), čo sa fanúšikom máli.
„Cítili sme veľký tlak. Vo Svetovom pohári sa nám darí a ľudia od nás očakávajú len medaily. Niekoľkokrát sa stalo, že sme v slalome obsadili kompletné stupne víťazov, ale o niečom takom môžeme iba snívať. Potom získame bronz a fanúšikom to nestačí,“ vravel Haugan.
Bez prekvapenia, zámorské finále
Ženský hokejový turnaj je v programe zimných olympijských hier od roku 1998. Iba raz sa stalo, že vo finále proti sebe nenastúpili dva zámorské tímy.
V Turíne 2006 švédske hokejistky v semifinále senzačne zdolali Američanky 3:2 po nájazdoch. V Miláne šlo všetko podľa očakávaného scenára.
Vo finále sa vo štvrtok stretnú tímy USA a Kanady. Američanky boli doteraz suverénne. Vyhrali všetky zápasy, vrátane duelu proti Kanade v skupine, so skóre 31:1. Jediný gól im strelili Češky.
Turnaj sa hral opäť vo formáte, že v silnejšej skupine hralo päť tímov o nasadenie do štvrťfinále a v slabšej päť tímov a zvyšné tri miestenky vo vyraďovacích súbojoch.
Od budúcej olympiády sa už bude hrať v dvoch rovnocenných päťčlenných skupinách.
Posledné tri finále boli veľmi tesné. V Pekingu vyhrali Kanaďanky 3:2, v Pjongčangu Američanky 3:2 po nájazdoch a v Soči Kanaďanky 3:2 po predĺžení.
