Hollywood dostal namiesto drámy horor, Česi slzy šťastia i smútku (sumár dňa)

Ak sú zimné olympijské hry najväčšie športové divadlo týchto dní, tak potom už dorazili všetci najlepšie platení herci.
Až od nedele je zoznam účastníkov ZOH 2026 kompletný, do Milána prileteli hviezdy zámorskej NHL.
Pár ich pricestovalo už v predstihu, aby na slávnostnom ceremoniáli niesli vlajku svojej krajiny (David Pastrňák, Leon Draisaitl), väčšina sa však presunula leteckým špeciálom z New Yorku.
Najlepšia hokejová súťaž na svete uvoľnila hráčov z elitných zámorských klubov po dvanástich rokoch a šiesty raz v histórii.
Vďaka tomu sa v Miláne odohrá najsledovanejší turnaj ostatnej dekády. Mediálny záujem je už teraz obrovský.
Večerné tréningy Švédov, Čechov a najmä Američanov a Kanaďanov v hale Santa Gulia sledovalo niekoľko desiatok reportérov.
Hokejistom konkurujú tri ženy
Magazín Forbes zostavil pred začiatkom hier tradičný rebríček najlepšie zarábajúcich účastníkov tentoraz trochu netradičnou formou - podľa jednotlivých športov. Z neho vyplýva, že hokejistom konkurujú tri ženy.
Plejádu hviezd NHL tromfla akrobatická lyžiarka Eileen Guová. Snežná princezná, ktorá sa narodila a žije v USA, ale už šesť rokov reprezentuje Čínu, zarobila najmä vďaka reklamným zmluvám za uplynulý rok 23 miliónov dolárov.
Až za ňou nasledujú najlepšie platení hokejisti.
Najvyšší plat v aktuálnej sezóne má Nemec Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers (14 miliónov dolárov), ale podľa magazínu Forbes ho v zárobkoch predstihol Američan Auston Matthews.
Najlepšie predávaný hokejista sveta zarobil aj reklamnými príjmami 20 miliónov dolárov. Medzi hokejových milionárov sa vošla smoliarka týchto hier Lindsey Vonnová (8 miliónov) a snoubordistka Chloe Kim so 4 miliónmi dolárov.
Najlepšie platený Slovák na hrách je útočník Montreal Canadiens Juraj Slafkovský (7,6 milióna dolárov).
Na olympijskom ľade sa hokejisti predstavia v nových dresoch špeciálne navrhnutých pre tento turnaj. Tie slovenské zaujali aj reportérov v zámorí.
Za najkrajšie v konkurencii dvanástich účastníkov ich označil renomovaný portál The Athletic aj špecializovaný web Bleacher Report.
Repliky originálnych dresov si môžu fanúšikovia priamo v Miláne zakúpiť napríklad vo veľkom obchode svetovej športovej značky oproti milánskemu Dómu. Najkrajší slovenský dres stojí 140 eur.
Zjazd vyhrala Američanka, ale nie tá, ktorú čakali davy
V roku 1993 sa v Dolomitoch nakrúcal film Cliffhanger so Sylvesterom Stallonem.
O 33 rokov neskôr mala byť hrdinkou akéhosi strhujúceho pokračovania Lindsey Vonnová.
Jej inšpiratívny návrat na svahy bol námet pre Hollywood. Namiesto drámy so šťastným koncom však dostalo navnadené (nielen) americké publikum horor.
Jazda americkej veteránky v nedeľňajšom zjazde trvala sotva trinásť sekúnd.
Nasledoval desivo vyzerajúci pád, po ktorom zavládlo medzi divákmi v priestore cieľa ticho. Ľudia si v nemom úžase zakrývali rukami tvár, poniektorí si aj tieto momenty zvečnili na mobilné telefóny.
V tichu bolo počuť výkriky 41-ročnej Američanky, ktorá čelila silnej fyzickej i emocionálnej bolesti. Jej olympijský sen práve umieral v snehu.
O niekoľko minút sa na modrej oblohe objavil žltý vrtuľník, ktorý odviezol zranenú lyžiarku z hôr do nemocnice. Z očakávaného príbehu zostali len tri písmenká na výsledkovej tabuli vedľa jej mena - DNF (Didn't finish - nedokončila).
Záchranársky vrtuľník odviezol Vonnovú zo zjazdovky už druhýkrát za deväť dní. Medzi 30. januárom a 8. februárom vystavila svoje telo neúmernej záťaži.
Po páde v zjazde v pretekoch Svetového pohára vo švajčiarskej Crans-Montane si Američanka natrhla predný skrížený väz v ľavom kolene.
Mnohí si mysleli, že vážne zranenie ukončí jej snahy o olympijský návrat. Možno to tak malo byť. Možno nie. Rozhodla sa sama.
Niektorí tvrdia, že Vonnová chcela oklamať čas, keď sa po šiestich rokoch v športovom dôchodku vrátila do vrcholového lyžovania.
Ďalší si myslia, že pokúšala osud, keď sa postavila na štart olympijských pretekov, hoci nebola stopercentne fit. Fakt je, že od jari 2025 bola najlepšia zjazdárka na svete.
V sezóne 2025/26 dosiahla sedem umiestnení na stupňoch víťazov v prvých ôsmich podujatiach, z toho dve víťazstvá.
Pred Crans-Montanou bola vo výbornej forme. Neexistuje žiadny dôkaz, že nájazd do širokej bránky nezvládla pre oslabené koleno.
Možno jednoducho robila len to, čo vždy - posúvala rýchlostné hranice svojich možností, tentoraz ďalej, než dokázala zvládnuť.
Dvadsaťdva minút po Vonnovej krkolomnom páde sa na svahu opäť súťažilo. Zjazd vyhrala Američanka, ale nie tá, na ktorú v cieli čakali davy.
Na doske vyhrala Češka, ale nie tá od ktorej to čakali
V zjazde chcela pôvodne súťažiť aj Ester Ledecká. Češka je nevídaný úkaz zasnežených svahov. Špecializuje sa na sboubording, no vynikajúco jazdí aj na lyžiach.
Pre kolíziu v olympijskom programe si však musela vybrať. A stavila (logicky) na širokú dosku a paralelný obrovský slalom - disciplínu, v ktorej vyhrala na zimnej olympiáde pred štyrmi aj ôsmimi rokmi.
Pre našich západných susedov to bola tutovka. Ak niekto z Čechov získa na olympiáde medailu, tak to bude Ester Ledecká. Útok na zlatý hetrik jej však nevyšiel.
Vo štvrťfinále proti Rakúšanke Sabine Payerovej jej po chybičke odstrelilo dosku a od tohto momentu už len naháňala súperku. Tesne jej to nevyšlo.
„Je to jednoducho šport. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale ten tlak je obrovský. Pred pretekmi mi napísali ľudí, ktorí sa mi neozvali napríklad od minulej olympiády.
Prišiel sa na mňa pozrieť pán prezident, čím sa mu ospravedlňujem, že som to nezvládla lepšie,“ vravela Ledecká v rozhovore pre Českú televíziu, na konci ktorého sa rozplakala.
České slzy smútku však onedlho vystriedali slzy radosti. Druhé české eso v pretekoch dotiahlo svoje úsilie až do konca.
Zuzana Maděrová pred štyrmi rokmi v Pekingu nepostúpila z kvalifikácie, skončila 23. s bezmála 11 sekundovou stratou na Ledeckú.
Za štyri roky sa však prepracovala medzi elitu. V Livigne už bola v kvalifikácii druhá, hneď za slávnou krajankou. Vo vyraďovacích jazdách zdolávala jednu súperku za druhou.
A nezastavila sa ani vo finále - zhodou okolností proti Rakúšanke Payerovej. Dosiahla svoje prvé veľké víťazstvo - rovno na zimnej olympiáde.
„Nechcela som byť opatrná. Víťazi sa nerodia zo strachu. Radšej ísť naplno a prípadne urobiť chybu, než ísť pomaly a byť niekde vzadu,“ vysvetľovala po pretekoch novinárom svoju filozofiu.
Olympijská šampiónka ocenila spoluprácu s rešpektovaným mentálnym koučom Marianom Jelínkom.
„Posledných štrnásť dní sme si volali prakticky po každej jazde. Niekedy stačia tri slová a mám čistú hlavu,“ vravela 22-ročná snoubordistka.
Oprieť sa mohla aj o rodinu a malé rituály. „Máme s otcom špeciálny rituál. Povedal mi, že sa mu asi podaril,“ smiala sa. Detaily však zostali tajomstvom.
