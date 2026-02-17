    17.02.2026 06:00
    Slováci si súpera nevyberajú. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého, vraví Čerešňák

    Slovenskí hráči sa tešia z gólu na ZOH 2026.
    Slovenskí hráči sa tešia z gólu na ZOH 2026.
    SITA|17. feb 2026 o 11:03
    Slováci nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále.

    Pôvodne mal byť už utorok 17. februára veľký deň pre slovenských hokejistov na zimnej olympiáde v Miláne. Podľa papierových prognóz sa rovnako ako ďalších sedem účastníkov turnaja mužov mali po zápasoch skupinách predstaviť v predkole play-off.

    Slováci však nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále. Po troch dňoch voľna sa v ňom predstavia až v stredu 18. februára.

    Ich súperom bude lepší z dvojice Nemecko – Francúzsko. V utorok približne o 14.30 h budú slovenskí hokejisti aj ich tréneri vedieť, či sa majú pripravovať na Nemcov alebo Francúzov.

    "Preferovaného súpera vo štvrťfinále nemáme. Tak to nefunguje. Ako to vyjde, tak to budeme musieť brať. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého,“ vyhlásil obranca Peter Čerešňák pre Šport STVR.

    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu

    Ani útočník Matúš Sukeľ nešpekuluje o súperovi, lebo sa to vraj nevypláca.“Nie som typ, ktorý si chce vyberať súpera. Nikdy sa to nevypláca. Je to jedno, kto tam bude, musíme to zvládnuť.

    Budem sledovať zápas Nemecko – Francúzsko a podľa vývoja sa pripravíme na súpera. Samozrejme, v prvom rade to musí byť o nás. Musíme sa pozerať na seba,“ uviedol Sukeľ.

    Podľa obrancu Erika Černáka je v tíme Slovenska výborná atmosféra aj mimo ľadu. Prejavilo sa to okrem iného aj vtedy, keď sa na tímovom fotení útočník Juraj Slafkovský zahral na fotografa.

    "Partiu máme výbornú. Vieme sa spolu zabaviť. Vidno to aj na ľade, že sme pokope a stále spolu, a tak to má byť,“ priznal Černák do kamery STVR.

    Tréner Vladimír Országh zdupľoval, čo vraveli jeho hráči. Slováci si súpera nevyberajú, ale uspieť chcú proti komukoľvek. "Musí to byť o nás, pozeráme sa najmä na seba. Samozrejme, podľa vývoja zápasu Nemecko – Francúzsko sa začneme pripravovať na súpera,“ dodal Országh.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    1 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    1 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

