    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Nemecko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

    Nemecko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Nemecko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|17. feb 2026 o 09:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Nemecko - Francúzsko.

    Nemecko a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokejový turnaj na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja, tabuľky a pavúk play-off.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)

    Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
    17.02.2026 o 12:10
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Francúzsko
    Prenos
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z osemfinálového olympijského zápasu medzi Nemeckom a Francúzskom. Víťaz tohto duelu si zajtra zahrá vo štvrťfinále so Slovenskom.

    Nemecko skončilo v skupine C na 2. mieste keď vyhralo úvodný zápas s Dánskom (3:1) a následne prehralo s Lotyšskom (3:4) a s USA (1:5).

    Francúzsko hralo v skupine A a skončilo v nej na poslednom mieste keď prehralo všetky svoje zápasy. So Švajčiarskom (0:4), Českom (3:6) a naposledy s Kanadou (2:10).

    Tieto tímy sa naposledy stretli na MS 2024. Vtedy sa z víťazstva 6:3 tešili Nemci.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendou
    dnes 10:03
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
    Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendou
    dnes 10:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Nemecko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)