ONLINE: Nemecko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (osemfinále)

Nemecko a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci osemfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, osemfinále)
Olympijské Hry - muži Osemfinále 2025/2026
17.02.2026 o 12:10
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z osemfinálového olympijského zápasu medzi Nemeckom a Francúzskom. Víťaz tohto duelu si zajtra zahrá vo štvrťfinále so Slovenskom.
Nemecko skončilo v skupine C na 2. mieste keď vyhralo úvodný zápas s Dánskom (3:1) a následne prehralo s Lotyšskom (3:4) a s USA (1:5).
Francúzsko hralo v skupine A a skončilo v nej na poslednom mieste keď prehralo všetky svoje zápasy. So Švajčiarskom (0:4), Českom (3:6) a naposledy s Kanadou (2:10).
Tieto tímy sa naposledy stretli na MS 2024. Vtedy sa z víťazstva 6:3 tešili Nemci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026
17.02. 12:10
17.02. 12:10
Nemecko
vs.
Francúzsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
17.02. 16:40
Švajčiarsko
vs.
Taliansko
Rho Ice Hockey Arena
17.02. 21:10
Česko
vs.
Dánsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Švédsko
vs.
Lotyšsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
