    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
    A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
    Anton Šipulin, archívna snímka.
    Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví
    Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
    Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionár
    Lindsey Vonnová so svojím otcom.
    Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na nohách
    Český prezident považuje vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé. Vyjadril sa aj k účasti Rusov

    Český prezident Petr Pavel.
    Český prezident Petr Pavel. (Autor: TASR)
    SITA|17. feb 2026 o 11:41
    Dôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine.

    Český prezident Petr Pavel považuje rozhodnutie o vylúčení ukrajinského športovca Vladyslava Heraskevyča zo súťaže na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo za nespravodlivé.

    Dôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine, ktorú organizátori vyhodnotili ako porušenie pravidiel o politickej neutralite.

    „Nevnímam to ako spravodlivé rozhodnutie, pretože tu nejde o politickú propagandu, ktorá by mohla kohokoľvek urážať. Ide o vyjadrenie rešpektu,“ uviedol český prezident v rozhovore pre web odkryto.cz. Podľa neho by sa rovnakou logikou dalo spochybňovať aj pripomínanie historických osobností.

    V tejto súvislosti pripomenul vlastnú skúsenosť z olympijského festivalu v Českých Budějoviciach. „To by sme v podstate rovnako mohli kritizovať napríklad to, keď som včera videl na olympijskom festivale v Budějoviciach hráčov Motoru s dresmi, na ktorých majú Gabčíka s Kubišom...

    Ja to takto určite nevnímam. Myslím si, že tu mohol olympijský výbor urobiť gesto a brať to ako rešpekt,“ povedal Pavel s odkazom na československých parašutistov, ktorí uskutočnili atentát na Reinharda Heydricha počas druhej svetovej vojny.

    Prezident sa vyjadril aj k otázke účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach vrátane olympijských hier. Podporil doterajší postoj olympijského hnutia, ktoré obmedzilo ich štart po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

    „Považujem to za správny krok olympijského výboru a aj keď sú tlaky, aby bola umožnená účasť ruských a bieloruských športovcov nielen na olympijských hrách, ale na rôznych majstrovstvách alebo napríklad aj na Dakare.

    Myslím si, že je dobré aj z hľadiska dôveryhodnosti vo svete, z hľadiska pravidiel a hodnôt dodržať to, že štát, ktorý vedie agresívnu vojnu proti inému štátu, by sa nemal zúčastňovať na olympijských hrách,“ zdôraznil.

    Zároveň pripomenul, že Rusko podľa neho dlhodobo nerešpektuje medzinárodné právo. „A vzhľadom na to, že Rusko dlhodobo nerešpektuje medzinárodné právo a vojna na Ukrajine už trvá dlhšie, než trvala druhá svetová vojna na východnom fronte, myslím si, že toto opatrenie by malo zostať v platnosti až do vyriešenia tohto konfliktu a uzavretia nejakého mieru,“ dodal český prezident.

