17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Live
Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
Riku Miurová a Rjuiči Kihara počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Japonec mal výčitky, preplakal celý deň. S treťou partnerkou získal vytúžené zlato
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Prehľad dňaMinúta po minúteOnline deň 11Súvisiace

Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu

Katarína Šrobová.
Katarína Šrobová. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 18:17
ShareTweet0

Trať prvého kola staval rakúsky tréner Klaus Mayrhofer.

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová očakáva v stredu zaujímavé preteky slalomu v Cortine d'Ampezzo, ktoré uzavrú program alpského lyžovania na zimných olympijských hrách 2026.

Trať prvého kola, ktoré odštartuje o 10.00 h aj s Petrou Vlhovou, staval rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý do nej zakomponoval niekoľko prekvapivých kombinácií.

„Vyskúšali sme ju v tréningu, kde sme dnes chceli doladiť detaily. Je tam kombinácia s priamym nájazdom a dá sa ísť dvoma rôznymi spôsobmi.

Ako som pozerala na tréningu, tak každý tím si to robí trošičku svojím spôsobom. Sú to dve dvojbrány, ktoré idú za sebou a dajú sa prejsť dvoma spôsobmi,“ povedala o trati dvadsaťjedenročná pretekárka.

Petra Vlhová v objatí s Katarínou Šrobovou po tímovej kombinácii na ZOH 2026.
Petra Vlhová v objatí s Katarínou Šrobovou po tímovej kombinácii na ZOH 2026. (Autor: TASR)

Chce podať najlepšiu jazdu

Šrobová verí, že v stredu absolvuje dve dobré jazdy, v ktorých podá výkon na hranici svojich možností.

Na olympijských hrách nemusí skončiť v najlepšej 30-tke, ako vo Svetovom pohári, keďže všetky pretekárky, ktoré prídu do cieľa, pôjdu aj druhé kolo.

„Cieľom je zísť do cieľa. Oproti Svetovému poháru tu nie je ten tlak skončiť do 30. miesta. Chcem podať najlepšiu jazdu, akú dokážem.

Samozrejme, chýbajú mi skúsenosti, toto je moje prvé veľké podujatie, ale chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ uviedla.

Katarina Šrobová.
Katarina Šrobová. (Autor: TASR/AP)

Prestávku využila na oddych

Šrobová absolvovala premiéru na ZOH v tímovej kombinácii spolu s Vlhovou. Pred ôsmimi dňami zvládla prvé zjazdárske kolo, no jej skúsenejšia kolegyňa pri návrate po dvojročnej pauze vypadla.

Mladú reprezentantku teraz čaká najtechnickejšia disciplína. „Trvalo mi niekoľko jázd, kým som si zase zvykla na krátke lyže. Sú to dve rozdielne disciplíny, mám rada obe a tak sa teším na zajtra,“ prezradila.

VIDEO: Šrobová a tímlíder zjazdárskej repre Braňo Brozman

Počas osemdňovej pauzy trénovala v Cortine d'Ampezzo. „Radšej by som bola, keby boli preteky trochu bližšie po sebe, ale na druhej strane aspoň som mala časť byť v dedine.

Trošičku som si oddýchla a potom som využívala zjazdovky, ktoré sú pripravené na tréning,“ uviedla.

Okrem tréningu si našla čas aj na návštevu ďalších športov, ktoré sa odohrávajú v Cortine d'Ampezzo:

„Bola som pozrieť na curlingu, boby a aj sánky. V živote som to nevidela, takže bolo to super.“

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Katarína Šrobová.
Katarína Šrobová.
Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu
dnes 18:17
Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
Martin Turčindnes 06:55|4
A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovkaSlovákom po góle na olympiáde hrá pieseň A ja taka dzivočka.
Martin Turčin|dnes 06:55|4
Anton Šipulin, archívna snímka.
dnes 08:14|38
Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vravíRus kritizoval aj miešanie športu do politiky.
dnes 08:14|38
Andreas Wellinger je nahnevaný po predčasnom ukončení súťaže na ZOH.
dnes 09:03|3
Nemci pravdepodobne prišli o zlato pre počasie. Nikto z nás tomu nerozumie, čertí sa funkcionárNemeckí funkcionári sa hnevali, že rozhodnutie o zrušení záverečného tretieho kola padlo príliš skoro.
dnes 09:03|3
Lindsey Vonnová so svojím otcom.
dnes 09:22
Vonnová prehovorila po návrate do vlasti: Už viac ako týždeň som nestála na noháchJe to neuveriteľný pocit, priznala.
dnes 09:22
Jens Luraas Oftebro počas ZOH 2026.
dnes 14:31
Nórsky reprezentant oslavuje olympijské double. Zvládol aj preteky na veľkom mostíkuOpäť nechal za sebou Rakúšana Johannesa Lampartera.
dnes 14:31
Slovenskí hráči sa tešia z gólu na ZOH 2026.
dnes 11:03
Slováci si súpera nevyberajú. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého, vraví ČerešňákSlováci nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále.
dnes 11:03
Mária Remeňová.
dnes 17:45|1
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
dnes 17:45|1
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská na štarte 3. jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.
dnes 12:31
Čerňanská sa v monoboboch na trati trápila. Cieľ dostať sa do finálovej jazdy ale splnilaSlovenská pilotka však verí, že spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou sa im v dvojboboch podarí dosiahnuť lepší výsledok.
dnes 12:31
Český prezident Petr Pavel.
dnes 11:41|1
Český prezident považuje vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé. Vyjadril sa aj k účasti RusovDôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine.
dnes 11:41|1
Ryota Yamamoto počas severskej kombinácie na ZOH 2026.
dnes 11:10
Japonský reprezentant vedie po skokoch na veľkom mostíku. Získal náskok do bežeckej častiV Predazze pristál na značke 136,5 m a od rozhodcov dostal 150 bodov.
dnes 11:10
Hokejista Samuel Takáč počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
dnes 09:48|4
Je jediným zástupcom z domácej súťaže v slovenskej reprezentácii. Sme na neho hrdí, vraví MarcinkoAsistent trénera Tomáš Surový považuje štvrťfinálový pavúk za celkom priaznivý.
dnes 09:48|4
Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis.
dnes 10:03
Nemci chcú hrať ako v prvej tretine proti Američanom. Francúzsko sa môže rozlúčiť s legendouVíťaz zápasu Nemecko - Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku.
dnes 10:03
Jeremy Swayman.
dnes 15:38
Doplatil na to najmä brankár USA. IIHF sa rozhodla pred play-off pre zmenuPo pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti.
dnes 15:38
Talianski rýchlokorčuliari.
dnes 16:57
Favoritom nadelili viac ako štyri sekundy. Taliani oslavujú v stíhačke zlatoBronz získali čínski reprezentanti.
dnes 16:57
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
dnes 16:40|2
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
dnes 16:40|2
Katarína Šrobová.
dnes 18:17
Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu Trať prvého kola staval rakúsky tréner Klaus Mayrhofer.
dnes 18:17
Český prezident Petr Pavel.
dnes 17:31
Prezident Česka reaguje na organizovanie ZOH: Nemáme na toS možnosťou organizovania zimnej olympiády v minulých dňoch prišiel minister pre šport Boris Šťastný.
dnes 17:31
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Katarína Šrobová.
Katarína Šrobová.
Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu
dnes 18:17
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu