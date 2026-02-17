Chce podať najlepšiu jazdu. Šrobová si na tréningu už skúsila trať slalomu

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová očakáva v stredu zaujímavé preteky slalomu v Cortine d'Ampezzo, ktoré uzavrú program alpského lyžovania na zimných olympijských hrách 2026.
Trať prvého kola, ktoré odštartuje o 10.00 h aj s Petrou Vlhovou, staval rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý do nej zakomponoval niekoľko prekvapivých kombinácií.
„Vyskúšali sme ju v tréningu, kde sme dnes chceli doladiť detaily. Je tam kombinácia s priamym nájazdom a dá sa ísť dvoma rôznymi spôsobmi.
Ako som pozerala na tréningu, tak každý tím si to robí trošičku svojím spôsobom. Sú to dve dvojbrány, ktoré idú za sebou a dajú sa prejsť dvoma spôsobmi,“ povedala o trati dvadsaťjedenročná pretekárka.
Chce podať najlepšiu jazdu
Šrobová verí, že v stredu absolvuje dve dobré jazdy, v ktorých podá výkon na hranici svojich možností.
Na olympijských hrách nemusí skončiť v najlepšej 30-tke, ako vo Svetovom pohári, keďže všetky pretekárky, ktoré prídu do cieľa, pôjdu aj druhé kolo.
„Cieľom je zísť do cieľa. Oproti Svetovému poháru tu nie je ten tlak skončiť do 30. miesta. Chcem podať najlepšiu jazdu, akú dokážem.
Samozrejme, chýbajú mi skúsenosti, toto je moje prvé veľké podujatie, ale chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ uviedla.
Prestávku využila na oddych
Šrobová absolvovala premiéru na ZOH v tímovej kombinácii spolu s Vlhovou. Pred ôsmimi dňami zvládla prvé zjazdárske kolo, no jej skúsenejšia kolegyňa pri návrate po dvojročnej pauze vypadla.
Mladú reprezentantku teraz čaká najtechnickejšia disciplína. „Trvalo mi niekoľko jázd, kým som si zase zvykla na krátke lyže. Sú to dve rozdielne disciplíny, mám rada obe a tak sa teším na zajtra,“ prezradila.
VIDEO: Šrobová a tímlíder zjazdárskej repre Braňo Brozman
Počas osemdňovej pauzy trénovala v Cortine d'Ampezzo. „Radšej by som bola, keby boli preteky trochu bližšie po sebe, ale na druhej strane aspoň som mala časť byť v dedine.
Trošičku som si oddýchla a potom som využívala zjazdovky, ktoré sú pripravené na tréning,“ uviedla.
Okrem tréningu si našla čas aj na návštevu ďalších športov, ktoré sa odohrávajú v Cortine d'Ampezzo:
„Bola som pozrieť na curlingu, boby a aj sánky. V živote som to nevidela, takže bolo to super.“
Zimná olympiáda Miláno 2026
