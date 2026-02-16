    15.02.2026 06:00
    Deň 9
    Miláno a Cortina 2026
    Matt Weston oslavuje zisk zlatej medaily na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Čo gól, to iný súper. Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku, len v inom športe (sumár dňa)
    Federica Brignoneová,
    Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
    Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov na 7,5km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
    Bátovská Fialková: Nebolo by fér, aby som to vzdala. Budem bojovať ešte v štafete
    Federica Brignoneová.
    Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
    Nemecká lyžiarka Lena Dürrová po jazde v 2. kole obrovského slalomu na ZOH 2026.
    Po životnej jazde siahala na cenný kov. Nemka však prežila chvíle ako pri zlate Vlhovej
    Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
    Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 9Súvisiace

    Čo gól, to iný súper. Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku, len v inom športe (sumár dňa)

    Matt Weston oslavuje zisk zlatej medaily na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Matt Weston oslavuje zisk zlatej medaily na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|16. feb 2026 o 07:00
    ShareTweet1

    Čo priniesol deviaty deň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Predstavte si, že v tínedžerskom veku máte našliapnuté na solídnu športovú kariéru. Darí sa vám, zbierate úspechy a patríte medzi úzku špičku svojho oboru. 

    O radosť vás ale pripraví zranenie a vy chtiac-nechtiac musíte skončiť. Náhodou ale natrafíte na úplne iný druh zábavy, v ktorom sa stanete majstrom. 

    Takto v krátkosti vyzerá príbeh britského skeletonistu Matta Westona, ktorý sa stal hviezdou ľadového koryta v Cortine. 

    Úspech dnes už dvojnásobného olympijského víťaza prišiel v deň, kedy doslova každý gól rozhodoval o tom, s kým by sa Slovensko mohlo stretnúť vo vyraďovacej časti hokejového turnaja. 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Profesionálny tučniak

    Ešte pred pár rokmi mal pocit, že sklamal úplne všetkých. Seba, rodinu aj krajinu. Dnes sedí na na absolútnom vrchole olympijských hier. 

    Britský skeletonista Matt Weston získal na olympiáde v Taliansku druhé zlato. V nedeľu triumfoval v tímovej súťaži, ktorá mala pod piatimi kruhmi premiéru, po boku Tabithy Stoeckerovej. 

    Ešte v piatok zaistil pre Veľkú Britániu vôbec prvé zlato na hrách, keď zvíťazil dominantým spôsobom v súťaži jednotlivcov. 

    S dvoma zlatými medailami sa stal najúspešnejším skeletonistom olympiády. 

    Na tomto príbehu by nebolo nič nezvyčajné, pokiaľ si neprezriete Westonov športový životopis. 

    Kým sa vrhol do ľadového koryta, zbieral úspechy na tatami. Ako tínedžer patril medzi nádejné mená britského taekwonda. V roku 2012 si odniesol zlato aj striebro z Európskeho pohára, ktorý sa konal na Slovensku. 

    O dva roky neskôr pridal ďalšie dva cenné kovy na podujatí Svetového pohára v Brightone. Sľubnú kariéru mu však v sedemnástich rokoch stoplo zranenie chrbta.

    Britskí skeletonisti Matt Weston a Tabitha Stoeckerová.
    Britskí skeletonisti Matt Weston a Tabitha Stoeckerová. (Autor: TASR/AP)

    Hľadanie novej športovej identity ho priviedlo do talentového programu Discover Your Gold. Tam prvýkrát narazil na skeleton. 

    V debutových pretekoch Európskeho pohára vo Winterbergu v roku 2019 skončil pätnásty, no rýchlo pochopil, že našiel šport, ktorý vyžaduje presne to, čo mu zostalo – odvahu.

    „Aby ste prekonali ten strach, keď prvýkrát štartujete a idete dole bez bŕzd, potrebujete určitý typ osobnosti,“ priznal v staršom rozhovore. „Keď prekonáte strach a obavy, je to veľká zábava."

    Cesta na vrchol však nebola bez pochybností. Po nevydarených hrách v Pekingu 2022 reálne zvažoval koniec kariéry. 

    Emočné dno napokon vystriedala nová výzva. „Všetka tá drina, ktorú som tomu obetoval, vo mne zapálila oheň a dala mi ešte väčšiu motiváciu," tvrdil. 

    V roku 2023 ovládol majstrovstvá sveta v St. Moritzi aj európsky šampionát v Altenbergu. O dva roky neskôr svetový triumf zopakoval v Lake Placid. 

    V januári 2026 získal druhý európsky titul a krátko pred začiatkom olympijských hier spečatil tretie celkové prvenstvo vo Svetovom pohári za sebou.

    Do olympijského koryta v Cortine tak vstupoval ako úradujúci európsky aj dvojnásobný svetový šampión. A rolu favorita potvrdil.

    „Keď tu teraz sedím so zlatou medailou, je to jednoducho totálny úlet,“ radoval sa pretekár, ktorý sám seba nazýva „profesionálnym tučniakom". 

    Hokejová kalkulačka

    O tom, že slovenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja, sa rozhodlo už v sobotu. 

    Slováci vyhrali B-skupinu a na svojho súpera si museli počkať až do posledného zápasu v skupinovej fáze. 

    Dovtedy o tom rozhodoval doslova každý gól. 

    Možných kombinácií bolo toľko, že pre lepšie pochopenie sme situáciu otočili a sledovali, ktorí z potenciálnych súperov postupne vypadávali. 

    Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?
    Súvisiaci článok
    Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?

    V nedeľu ráno Slováci vedeli, že vo štvrťfinále určite nenarazia na Kanadu, USA a Fínsko. 

    S tým sa menili aj fanúšikovské preferencie. Krátko po obede slovenskí priaznivci držali palce Česku, aby sa situácia vyvinula priaznivo, vzápätí zas Švajčiarsku.

    Po prvom zápase programu medzi Švajčiarskom a Českom (4:3 po predĺžení) vypadli zo zoznamu naši západní susedia. 

    Duel Lotyšska s Dánskom (2:4) následne vyradil z úvah aj túto dvojicu a pred večerným vyvrcholením programu bolo jasné, že slovenskí fanúšikovia tentoraz budú veriť USA.

    Víťazstvo Američanov nad Nemeckom 5:1 totiž znamenalo, že Slovensku nepripadne nepríjemný a málo očakávaný švédsky variant.

    Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)

    Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
    Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
    Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
    Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
    Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
    Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
    Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
    Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach

    Po poslednom stretnutí dňa padla definitíva a Slováci mohli aspoň na čas (do mája) odložiť postupové kalkulačky. 

    Slovensko sa vo štvrťfinále stretne s víťazom osemfinále medzi Nemeckom a Francúzskom. 

    Zdolala favoritky aj nepriazeň osudu

    V prvom kole obrovského slalomu žien nastala bizarná situácia. Až tri pretekárky - Stjernesundová, Hectorová a Colturiová - zaznamenali zhodný čas, takže na čele poradia boli všetky tri. 

    S číslom 14 sa ale spustila Federica Brignoneová a čas líderiek vylepšila o viac než sedem desatín. 

    Čerstvá držiteľka zlata z disciplíny super-G predviedla ideálnu jazdu. 

    Keď v druhom kole pretla cieľovú čiaru ako posledná z pretekárok, nevedela, čo sa bude diať. 

    „Až keď som počula divákov, uvedomila som si, čo sa stalo. Nemôžem tomu uveriť, znova," radovala sa Talianka. 

    Brignoneová získala na domácich hrách druhé zlato. Zdolala favoritky aj nepriazeň osudu. 

    Pre vážne zranenia totiž takmer rok pauzovala a dlho nebolo isté, či bude v Cortine súťažiť. Pred olympiádou absolvovala iba jeden obrovský slalom vo Svetovom pohári, skončila šiesta. 

    „Prišla som sem len preto, aby som podala čo najlepší výkon," hodnotila. 

    Jej cestu za zlatom sledovala v cieľovom priestore aj jej rodina. Brat Davide pre Eurosport viac než jazdu svojej sestry vyzdvihol to, ako sa dokázala vrátiť po ťažkom zranení a ako na sebe každý deň pracovala. 

    Federica Brignoneová - čeerstvá držiteľka dvoch zlatých olympijských medailí.
    Federica Brignoneová - čeerstvá držiteľka dvoch zlatých olympijských medailí. (Autor: TASR/AP)

    Taliansku veteránku na stupňoch víťaziek doplnili Thea Louise Stjernesundová a obhajkyňa zlatej medaily spred štyroch rokov Sara Hectorová.

    Bronzový stupienok však zostal prázdny, pretože severský tandem dosiahol zhodný čas v prvom a rovnako aj v druhom kole, čo je unikátna situácia.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)
    dnes 08:00
    Minerva Haseová, Nikita Volodin.
    ne 23:34
    Vicemajstri sveta vedú po krátkom programe. Obhajcom zlata patrí až šiesta priečkaVyslúžili si za svoje predstavenie najvyššiu známku 80,01 bodu.
    ne 23:34
    Fín Elias Lajunen so zdravotníkom.
    ne 22:48
    Hrôzostrašný pád Fína v kvalifikácii. Je synom trojnásobného olympijského šampiónaOsemnásťročný lyžiar stratil po odraze kontrolu a narazil chrbtom na zľadovatenú plochu.
    ne 22:48
    Johannes Hösflot Kläbo.
    ne 13:15
    Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOHDeviate zlato získal v mužskej štafete.
    ne 13:15
    Talianka Federica Brignoneová počúva hymnu po zisku zlata.
    ne 21:23
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani prekonali rekord, Nóri naďalej na čele (15. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 9 (nedeľa, 15. február).
    ne 21:23
    Anna Odine Strömová.
    ne 21:01
    Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kovV Predazze dostala za skoky dlhé 130,5 a 132 metrov celkovo 284,8 bodu a vyhrala s náskokom 2,1 bodu.
    ne 21:01
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič.
    ne 20:23|5
    Ukrajinec aj po vylúčení nevzdáva svoj boj. Nebojujeme len na bojisku, povedalMOV nedovolil Heraskevičovi štartovať s prilbou, zobrazujúcou ukrajinských športovcov zabitých počas vojny s Ruskom.
    ne 20:23|5
    Briti sa tešia zo zlata.
    ne 20:05
    Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali NemcovTriumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Jungkom a Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.
    ne 20:05
    Lisa Vittozziová.
    ne 15:15|2
    Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbeTaliansko má prvé zlato v biatlone.
    ne 15:15|2
    Martin Ponsiluoma.
    ne 11:48
    Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbeStriebornú medailu berie Sturma Holm Laegreid.
    ne 11:48
    Markéta Davidová.
    ne 18:35|3
    Do zvyšku Svetového pohára nezasiahne. Češká biatlonistka ukončí po ZOH sezónuV Anterselve zostáva ako náhradníčka pre stredajšiu štafetu.
    ne 18:35|3
    Femke Koková.
    ne 18:05
    Holanďanka uspela v novom olympijskom rekorde. S cenným kovom aj JaponkaTriumfovala pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.
    ne 18:05
    Talianska lyžiarka Federica Brignoneová.
    ne 17:41
    Taliansko splnilo svoj cieľ v počte medailí. Dokázalo to pred začiatkom druhého týždňaHostiteľská krajina má na ZOH 2026 na konte už 22 medailí, z toho osem zlatých.
    ne 17:41
    Viktória Čerňanská.
    ne 10:48
    Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatkuNa víťazku stráca viac ako 2,5 sekundy.
    ne 10:48
    Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
    ne 16:41
    Perfektný koniec pre Kapustíka. Išlo o sekundy, keďže som musel dobehnúť do výťahu, povedalNa veľkom mostíku obsadil 21. miesto, hoci dlho nebolo isté, či vôbec postúpi do druhého kola.
    ne 16:41
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    ne 00:27|4
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutujeZdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.
    ne 00:27|4
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    ne 06:00
    V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba BorguľaV biatlone sa bude bojovať o medaily v stíhacích pretekoch mužov aj žien.
    ne 06:00
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
    so 19:55
    Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani SlovenkaPozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
    so 19:55
    Olympijské kruhy.
    ne 11:06|10
    Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral SlovenskoNajbližšie voľné termíny sú v rokoch 2038 a 2040.
    ne 11:06|10
    Markéta Davidová.
    ne 09:54
    Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéryPrezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.
    ne 09:54
    ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
    ne 08:15
    Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Borguľa sa posunul, zlato berie PonsiluomaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.
    ne 08:15
    ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
    ne 11:45
    Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou Bátovská Fialková, zlatá VittoziováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 11:45
    ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026. online
    ne 07:00
    Monobob žien na ZOH Miláno a Cortina 2026: Čerňanská sa drží po dvoch jazdách vzaduSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 07:00
    ONLINE: Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide preteky na veľkom mostíku na ZOH 2026.online
    ne 15:45
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Kira Kapustíková nepostúpila do 2. kola na veľkom mostíkuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 15:45
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
    ne 07:00
    Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Jančová nedokončila, prvá je BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 07:00
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
    ne 10:30
    Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Brignoneová vyhrala ďalšie zlatoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 10:30
    Charlotte Bankesová.
    ne 15:35
    Najväčší úspech v kariére. Britská dvojica ovládla súťaž a berie zlatoStriebro získalo domáce Taliansko.
    ne 15:35
    Mikael Kingsbury.
    ne 12:14
    Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronzDo finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu.
    ne 12:14
    Pavol Hurajt.
    ne 12:38|1
    Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailuŠtyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri.
    ne 12:38|1
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Čo gól, to iný súper. Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku, len v inom športe (sumár dňa)