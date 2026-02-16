Čo gól, to iný súper. Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku, len v inom športe (sumár dňa)

Predstavte si, že v tínedžerskom veku máte našliapnuté na solídnu športovú kariéru. Darí sa vám, zbierate úspechy a patríte medzi úzku špičku svojho oboru.
O radosť vás ale pripraví zranenie a vy chtiac-nechtiac musíte skončiť. Náhodou ale natrafíte na úplne iný druh zábavy, v ktorom sa stanete majstrom.
Takto v krátkosti vyzerá príbeh britského skeletonistu Matta Westona, ktorý sa stal hviezdou ľadového koryta v Cortine.
Úspech dnes už dvojnásobného olympijského víťaza prišiel v deň, kedy doslova každý gól rozhodoval o tom, s kým by sa Slovensko mohlo stretnúť vo vyraďovacej časti hokejového turnaja.
Profesionálny tučniak
Ešte pred pár rokmi mal pocit, že sklamal úplne všetkých. Seba, rodinu aj krajinu. Dnes sedí na na absolútnom vrchole olympijských hier.
Britský skeletonista Matt Weston získal na olympiáde v Taliansku druhé zlato. V nedeľu triumfoval v tímovej súťaži, ktorá mala pod piatimi kruhmi premiéru, po boku Tabithy Stoeckerovej.
Ešte v piatok zaistil pre Veľkú Britániu vôbec prvé zlato na hrách, keď zvíťazil dominantým spôsobom v súťaži jednotlivcov.
S dvoma zlatými medailami sa stal najúspešnejším skeletonistom olympiády.
Na tomto príbehu by nebolo nič nezvyčajné, pokiaľ si neprezriete Westonov športový životopis.
Kým sa vrhol do ľadového koryta, zbieral úspechy na tatami. Ako tínedžer patril medzi nádejné mená britského taekwonda. V roku 2012 si odniesol zlato aj striebro z Európskeho pohára, ktorý sa konal na Slovensku.
O dva roky neskôr pridal ďalšie dva cenné kovy na podujatí Svetového pohára v Brightone. Sľubnú kariéru mu však v sedemnástich rokoch stoplo zranenie chrbta.
Hľadanie novej športovej identity ho priviedlo do talentového programu Discover Your Gold. Tam prvýkrát narazil na skeleton.
V debutových pretekoch Európskeho pohára vo Winterbergu v roku 2019 skončil pätnásty, no rýchlo pochopil, že našiel šport, ktorý vyžaduje presne to, čo mu zostalo – odvahu.
„Aby ste prekonali ten strach, keď prvýkrát štartujete a idete dole bez bŕzd, potrebujete určitý typ osobnosti,“ priznal v staršom rozhovore. „Keď prekonáte strach a obavy, je to veľká zábava."
Cesta na vrchol však nebola bez pochybností. Po nevydarených hrách v Pekingu 2022 reálne zvažoval koniec kariéry.
Emočné dno napokon vystriedala nová výzva. „Všetka tá drina, ktorú som tomu obetoval, vo mne zapálila oheň a dala mi ešte väčšiu motiváciu," tvrdil.
V roku 2023 ovládol majstrovstvá sveta v St. Moritzi aj európsky šampionát v Altenbergu. O dva roky neskôr svetový triumf zopakoval v Lake Placid.
V januári 2026 získal druhý európsky titul a krátko pred začiatkom olympijských hier spečatil tretie celkové prvenstvo vo Svetovom pohári za sebou.
Do olympijského koryta v Cortine tak vstupoval ako úradujúci európsky aj dvojnásobný svetový šampión. A rolu favorita potvrdil.
„Keď tu teraz sedím so zlatou medailou, je to jednoducho totálny úlet,“ radoval sa pretekár, ktorý sám seba nazýva „profesionálnym tučniakom".
Hokejová kalkulačka
O tom, že slovenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja, sa rozhodlo už v sobotu.
Slováci vyhrali B-skupinu a na svojho súpera si museli počkať až do posledného zápasu v skupinovej fáze.
Dovtedy o tom rozhodoval doslova každý gól.
Možných kombinácií bolo toľko, že pre lepšie pochopenie sme situáciu otočili a sledovali, ktorí z potenciálnych súperov postupne vypadávali.
V nedeľu ráno Slováci vedeli, že vo štvrťfinále určite nenarazia na Kanadu, USA a Fínsko.
S tým sa menili aj fanúšikovské preferencie. Krátko po obede slovenskí priaznivci držali palce Česku, aby sa situácia vyvinula priaznivo, vzápätí zas Švajčiarsku.
Po prvom zápase programu medzi Švajčiarskom a Českom (4:3 po predĺžení) vypadli zo zoznamu naši západní susedia.
Duel Lotyšska s Dánskom (2:4) následne vyradil z úvah aj túto dvojicu a pred večerným vyvrcholením programu bolo jasné, že slovenskí fanúšikovia tentoraz budú veriť USA.
Víťazstvo Američanov nad Nemeckom 5:1 totiž znamenalo, že Slovensku nepripadne nepríjemný a málo očakávaný švédsky variant.
Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)
Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
Po poslednom stretnutí dňa padla definitíva a Slováci mohli aspoň na čas (do mája) odložiť postupové kalkulačky.
Slovensko sa vo štvrťfinále stretne s víťazom osemfinále medzi Nemeckom a Francúzskom.
Zdolala favoritky aj nepriazeň osudu
V prvom kole obrovského slalomu žien nastala bizarná situácia. Až tri pretekárky - Stjernesundová, Hectorová a Colturiová - zaznamenali zhodný čas, takže na čele poradia boli všetky tri.
S číslom 14 sa ale spustila Federica Brignoneová a čas líderiek vylepšila o viac než sedem desatín.
Čerstvá držiteľka zlata z disciplíny super-G predviedla ideálnu jazdu.
Keď v druhom kole pretla cieľovú čiaru ako posledná z pretekárok, nevedela, čo sa bude diať.
„Až keď som počula divákov, uvedomila som si, čo sa stalo. Nemôžem tomu uveriť, znova," radovala sa Talianka.
Brignoneová získala na domácich hrách druhé zlato. Zdolala favoritky aj nepriazeň osudu.
Pre vážne zranenia totiž takmer rok pauzovala a dlho nebolo isté, či bude v Cortine súťažiť. Pred olympiádou absolvovala iba jeden obrovský slalom vo Svetovom pohári, skončila šiesta.
„Prišla som sem len preto, aby som podala čo najlepší výkon," hodnotila.
Jej cestu za zlatom sledovala v cieľovom priestore aj jej rodina. Brat Davide pre Eurosport viac než jazdu svojej sestry vyzdvihol to, ako sa dokázala vrátiť po ťažkom zranení a ako na sebe každý deň pracovala.
Taliansku veteránku na stupňoch víťaziek doplnili Thea Louise Stjernesundová a obhajkyňa zlatej medaily spred štyroch rokov Sara Hectorová.
Bronzový stupienok však zostal prázdny, pretože severský tandem dosiahol zhodný čas v prvom a rovnako aj v druhom kole, čo je unikátna situácia.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara