ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 11 (utorok, 17. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 11. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 11 (utorok, 17. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
17.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 11. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 11. dňa:
9:05
Curling – 9. kolo mužů
Švýcarsko – Švédsko
USA – Čína
Česko – Německo
10:00
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, velký můstek
10:45
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace
12:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Německo – Francie
Švýcarsko – Itálie
13:00
Snowboarding – slopestyle žen, finále
13:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
13:45
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, 10 km volně
14:05
Curling – 9. kolo žen
Švédsko – Kanada
Itálie – Japonsko
Dánsko – USA
Korea – Švýcarsko
14:30
Biatlon – štafeta mužů 4×7,5 km
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, semifinále
14:52
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, semifinále
16:22
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, finále
16:40
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Česko – Dánsko
16:41
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, finále
18:45
Krasobruslení – ženy, krátký program
19:00
Boby – dvojbob mužů, 3. jízda
19:05
Curling – 10. kolo mužů
Německo – Švýcarsko
USA – Itálie
Kanada – Velká Británie
Švédsko – Norsko
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air mužů, finále
21:05
Boby – dvojbob mužů, 4. jízda
21:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Švédsko – Lotyšsko
9:05
Curling – 9. kolo mužů
Švýcarsko – Švédsko
USA – Čína
Česko – Německo
10:00
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, velký můstek
10:45
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace
12:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Německo – Francie
Švýcarsko – Itálie
13:00
Snowboarding – slopestyle žen, finále
13:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
13:45
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, 10 km volně
14:05
Curling – 9. kolo žen
Švédsko – Kanada
Itálie – Japonsko
Dánsko – USA
Korea – Švýcarsko
14:30
Biatlon – štafeta mužů 4×7,5 km
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, semifinále
14:52
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, semifinále
16:22
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, finále
16:40
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Česko – Dánsko
16:41
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, finále
18:45
Krasobruslení – ženy, krátký program
19:00
Boby – dvojbob mužů, 3. jízda
19:05
Curling – 10. kolo mužů
Německo – Švýcarsko
USA – Itálie
Kanada – Velká Británie
Švédsko – Norsko
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air mužů, finále
21:05
Boby – dvojbob mužů, 4. jízda
21:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Švédsko – Lotyšsko
Prenos
Program 11. olympijského dňa:
9:05
Curling – 9. kolo mužů
Švýcarsko – Švédsko
USA – Čína
Česko – Německo
10:00
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, velký můstek
10:45
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace
12:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Německo – Francie
Švýcarsko – Itálie
13:00
Snowboarding – slopestyle žen, finále
13:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
13:45
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, 10 km volně
14:05
Curling – 9. kolo žen
Švédsko – Kanada
Itálie – Japonsko
Dánsko – USA
Korea – Švýcarsko
14:30
Biatlon – štafeta mužů 4×7,5 km
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, semifinále
14:52
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, semifinále
16:22
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, finále
16:40
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Česko – Dánsko
16:41
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, finále
18:45
Krasobruslení – ženy, krátký program
19:00
Boby – dvojbob mužů, 3. jízda
19:05
Curling – 10. kolo mužů
Německo – Švýcarsko
USA – Itálie
Kanada – Velká Británie
Švédsko – Norsko
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air mužů, finále
21:05
Boby – dvojbob mužů, 4. jízda
21:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Švédsko – Lotyšsko
9:05
Curling – 9. kolo mužů
Švýcarsko – Švédsko
USA – Čína
Česko – Německo
10:00
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, velký můstek
10:45
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace
12:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Německo – Francie
Švýcarsko – Itálie
13:00
Snowboarding – slopestyle žen, finále
13:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
13:45
Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, 10 km volně
14:05
Curling – 9. kolo žen
Švédsko – Kanada
Itálie – Japonsko
Dánsko – USA
Korea – Švýcarsko
14:30
Biatlon – štafeta mužů 4×7,5 km
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, semifinále
14:52
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, semifinále
16:22
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, finále
16:40
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Česko – Dánsko
16:41
Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, finále
18:45
Krasobruslení – ženy, krátký program
19:00
Boby – dvojbob mužů, 3. jízda
19:05
Curling – 10. kolo mužů
Německo – Švýcarsko
USA – Itálie
Kanada – Velká Británie
Švédsko – Norsko
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air mužů, finále
21:05
Boby – dvojbob mužů, 4. jízda
21:10
Lední hokej – předkolo play-off mužů
Švédsko – Lotyšsko
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prehľade z 11: olympijského dňa ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je už klasicky niekoľko medailových disciplín a zároveň aj osemfinálové súboje v hokejovom turnaji.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara