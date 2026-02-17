    17.02.2026 06:00
    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Juraj Slafkovský oslavuje gól so spoluhráčmi na ZOH 2026 v Miláne.
    A ja taka dzivočka, cingi lingi bom. Keď Slováci skórujú, z reproduktorov hrá ľudovka
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 11 (utorok, 17. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 11 (utorok, 17. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 11 (utorok, 17. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|17. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 11 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 11. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 11 (utorok, 17. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    17.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 11. deň
    Program 11. dňa:
    9:05
    Curling – 9. kolo mužů
    Švýcarsko – Švédsko
    USA – Čína
    Česko – Německo

    10:00
    Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, velký můstek

    10:45
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace

    12:10
    Lední hokej – předkolo play-off mužů
    Německo – Francie
    Švýcarsko – Itálie

    13:00
    Snowboarding – slopestyle žen, finále

    13:30
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace

    13:45
    Severská kombinace – velký můstek/10 km mužů, 10 km volně

    14:05
    Curling – 9. kolo žen
    Švédsko – Kanada
    Itálie – Japonsko
    Dánsko – USA
    Korea – Švýcarsko

    14:30
    Biatlon – štafeta mužů 4×7,5 km
    Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, semifinále

    14:52
    Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, semifinále

    16:22
    Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, finále

    16:40
    Lední hokej – předkolo play-off mužů
    Česko – Dánsko

    16:41
    Rychlobruslení – stíhací závod družstev žen, finále

    18:45
    Krasobruslení – ženy, krátký program

    19:00
    Boby – dvojbob mužů, 3. jízda

    19:05
    Curling – 10. kolo mužů
    Německo – Švýcarsko
    USA – Itálie
    Kanada – Velká Británie
    Švédsko – Norsko

    19:30
    Akrobatické lyžování – Big Air mužů, finále

    21:05
    Boby – dvojbob mužů, 4. jízda

    21:10
    Lední hokej – předkolo play-off mužů
    Švédsko – Lotyšsko
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prehľade z 11: olympijského dňa ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je už klasicky niekoľko medailových disciplín a zároveň aj osemfinálové súboje v hokejovom turnaji.
