    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri opäť odskočili zvyšku krajín (17. február)

    Tormod Frostad.
    Tormod Frostad.
    Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 22:20
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 11 (utorok, 17. február).

    Výprava Nórska je aj po jedenástom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na konte má spolu 31 cenných kovov - štrnásť zlatých, osem strieborných a deväť bronzových medailí.

    Druhé Taliansko nazbieralo 24 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 21.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 11 (utorok, 17. február)

    dnes 22:20
    dnes 22:20
