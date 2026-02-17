Kanaďanky dokázali obhájiť zlato. V dramatickom finále si poradili s Holandskom

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky - stíhačka ženských tímov:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Kanada
2:55,81 min
2.
Holandsko
2:56,77 min
3.
Japonsko
2:58,50 min
4.
USA
3:02,00 min
5.
Nemecko
3:00,65 min
6.
Belgicko
3:04,92 min
Rýchlokorčuliarky Kanady získali na ZOH v Miláne zlaté medaily v utorkovej tímovej stíhačke a obhájili prvenstvo z Pekingu.
Trojica Ivanie Blondinová, Valerie Maltaisová, Isabelle Weidemannová zdolala v A-finále Holandsko o 96 stotín sekundy. Bronz si vybojovali reprezentantky Japonska.
Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu rovnaká trojica z krajiny „javorových listov“ vyhrala vo finále nad Japonskom, tentoraz ťažili Kanaďanky zo silného finišu a potvrdili pozíciu favoritiek.
V súboji o bronz Japonky uspeli v dueli s USA s jasným náskokom 3,5 sekundy.
