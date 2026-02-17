17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Live

Kanaďanky dokázali obhájiť zlato. V dramatickom finále si poradili s Holandskom

Kanadské rýchlokorčuliarky.
Kanadské rýchlokorčuliarky. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 17:19
Bronz získala reprezentácia Japonska.

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026

Výsledky - stíhačka ženských tímov:

Poradie

Krajina

Čas

1.

Kanada

2:55,81 min

2.

Holandsko

2:56,77 min

3.

Japonsko

2:58,50 min

4.

USA

3:02,00 min

5.

Nemecko

3:00,65 min

6.

Belgicko

3:04,92 min

Rýchlokorčuliarky Kanady získali na ZOH v Miláne zlaté medaily v utorkovej tímovej stíhačke a obhájili prvenstvo z Pekingu.

Trojica Ivanie Blondinová, Valerie Maltaisová, Isabelle Weidemannová zdolala v A-finále Holandsko o 96 stotín sekundy. Bronz si vybojovali reprezentantky Japonska.

Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu rovnaká trojica z krajiny „javorových listov“ vyhrala vo finále nad Japonskom, tentoraz ťažili Kanaďanky zo silného finišu a potvrdili pozíciu favoritiek.

V súboji o bronz Japonky uspeli v dueli s USA s jasným náskokom 3,5 sekundy.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

