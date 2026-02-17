Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan

Zdolali Fínov, vzdorovali Švédom, vyhrali skupinu a postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja.
Výkony slovenských hokejistov v Miláne zaujali aj zahraničných hokejových expertov.
Sportnet oslovil v dejisku turnaja známeho českého komentátora Roberta Zárubu, Arpona Basua z portálu The Athletic, Stephena Whynoa z agentúry Associated Press, kanadského novinára a renomovaného hokejového insidera Pierra LeBruna a Jeana-Francoisa Chaumonta z francúzskej verzie NHL.com.
Expertom sme položili nasledujúce otázky:
- Prekvapilo vás, že Slováci vyhrali B-skupinu v konkurencii Švédov a Fínov?
- Kto zo slovenských hráčov vás najviac zaujal?
- Aký máte dojem z olympijského turnaja, na ktorý sa po 12 rokoch vrátili hráči z NHL?
Prekvapilo vás, že Slovensko vyhralo B-skupinu v konkurencii Švédska a Fínska?
Záruba: Prekvapilo ma víťazstvo v skupine, ale ostatné ani veľmi nie. Ono to tak občas býva, že keď sa to v tíme dobre poskladá a vyjde prvý zápas, má to potom veľmi pozitívny efekt na tie ďalšie. Je tam vidieť obrovský zápal, ktorý vznikol z výhry nad Fínskom.
Vôbec neriešim tesné víťazstvo nad Talianskom, to je v poriadku. Takéto vyrovnané zápasy na tejto úrovni jednoducho prídu. Videl som, ako tím zvládol záver s Talianskom. Hovoril som si, že to Švédi nebudú mať vôbec jednoduché.
Myslím si, že Švédom trochu chýba súdržnosť, ktorú vidno v slovenskej kabíne. Z tímu úplne cítiť – možno to bude znieť pateticky – takú hrdosť. Nechcem povedať, že Švédi nie sú hrdí, ale keby sa to dalo nejako zmerať, tak v tomto bol slovenský tím o kúsok vyššie.
Samozrejme, rozhodlo aj skóre v mini tabuľke, ale keby som mal pomenovať jeden prvok z hry, tak podľa mňa rozhodol práve tento faktor.
Teraz sa začne trochu iná fáza turnaja a je skvelé, že Slovensko si vybojovalo priamy postup do štvrťfinále. To je výborné, pretože kvalifikácia by bol problém.
Whyno: Na základe toho, čo som videl v roku 2022, to pre mňa nie je prekvapenie. Trochu ma prekvapilo, že to zvládajú bez Craiga Ramsayho na striedačke, ale Juraj Slafkovský to na olympiáde jednoducho vie, však?
Zdá sa, že na tomto fóre vždy zažiari a vieme, aký dobrý je v Montreale v NHL. Viem, že tréner Országh zdôrazňuje, že to nie je len o Jurajovi, ale o celom tíme. Slafkovský však zobral Slovensko na svoje plecia a je fantastický.
LeBrun: Bolo to prekvapenie, lebo Fínsko aj Švédsko majú širšie kádre a Slovensko sa musí spoliehať na svojich kľúčových hráčov. Takže áno, bolo to prekvapenie, ale príjemné prekvapenie. Myslím si, že je to dobré pre hokej.
Basu: Myslím si, že Slováci píšu zatiaľ najväčší príbeh týchto olympijských hier. Majú reálnu šancu hrať o medailu a už teraz je to pre nich na tomto turnaji obrovský úspech. Naozaj si myslím, že ich tímová hra je veľmi dobrá, najmä čo sa týka hráčov, ktorí nehrajú v NHL.
Keď sa pozriete na Slovensko, Nemecko či Švajčiarsko – ktorýkoľvek z týchto tímov, ak dokáže vyťažiť maximum zo svojich hráčov mimo NHL, má veľkú šancu postúpiť ďalej. A zatiaľ boli dobrí.
Myslím si, že tréner Országh odviedol dobrú prácu pri stmelení mužstva a, samozrejme, aj vďaka Slafkovskému Slovensko dáva góly. Je to teda dobrý recept na úspech.
Slafkovský nebude dávať góly v každom zápase, takže uvidíme, čo sa stane, keď sa mu to nepodarí. Zatiaľ však Slovákom všetko vychádza a uvidíme, čo predvedú proti Nemecku. Mohol by to byť najlepší a najzaujímavejší štvrťfinálový zápas.
Chaumont: Áno, je to prekvapenie, ale Slováci majú dobrý tím. Množstvom talentu nie sú až tak ďaleko za Fínskom alebo Švédskom.
Kto zo slovenských hráčov vás najviac zaujal?
Záruba: Z hráčov jednoznačne Samuel Hlavaj, chytá naozaj výborne. Obzvlášť na to, že ešte nie je v NHL, ale myslím si, že čoskoro tam asi bude. Hlavaj je prvý bod úspechu toho tímu.
Keď som tu prvýkrát sledoval tréning, veľmi sa mi páčila obrana. Páči sa mi, ako je postavená – dvaja najlepší beci vedľa seba a za nimi štyria vysokí chalani, ktorí ale vedia korčuľovať, sú pohybliví a šikovní.
Šimon Nemec a Martin Fehérváry sú špičkoví obrancovia, potvrdzujú svoj vysoký štandard. Ale vždy je pekné sledovať hráčov, ktorí nie sú až tak v žiare reflektorov. Páči sa mi Erik Černák.
Veľmi sa mi páčil aj Libor Hudáček. Je neuveriteľné, čo si dovolí na tejto úrovni hráč z českej extraligy a že dokáže svoje spontánne nápady aj zrealizovať. V presilovke je výnimočný hráč, možno ešte viac tu než v extralige.
Miloš Kelemen je zase výborný v súbojoch. Spolu s Pavlom Regendom sú naozaj nepríjemní v každom strete.
Každý hráč niečím prispieva, každý je schopný niečo vytvoriť, aj súperovi niečo zobrať. Celkovo je zostava Slovenska dobre poskladaná.
Whyno: O Slafkovskom som už hovoril, druhý je Hlavaj. Je to brankár, o ktorom viem, že si ho v Minnesote Wild veľmi cenia. Bol to on, kto udržal Slovensko proti Švédom v hre o výsledok, ktorý Slováci potrebovali. Bol fantastický. Doteraz som nemal veľa možností ho vidieť v akcii. Na turnaji chytá množstvo brankárov z NHL, no aj tak ma zaujal.
Martin Fehérváry, bol stabilný prvok na modrej čiare, výrazne pomáha tímu. A Tomáš Tatar – poznáme ho z NHL – už síce nie je na vrchole kariéry, ale je líder, ktorého tento tím potrebuje.
LeBrun: Určite Slafkovský. Je neuveriteľné, ako žije pre takéto momenty. Naozaj. Navyše posledných päť-šesť týždňov pred príchodom sem hral výborne aj v Montreale, takže momentálne má skvelú formu.
Šimon Nemec tu podľa mňa takisto hrá veľmi dobre. Viem, že v New Jersey mal náročnú sezónu, ale tu pôsobí uvoľnene. Viete, čo tým myslím. Nastupuje v presilovkách, dostáva viac priestoru a podľa mňa teraz vidíme jeho najlepšiu verziu.
Basu: Okrem Slafkovského sa mi páčil aj Ružička, hral dobre. A, samozrejme, brankár Hlavaj. Títo hráči naozaj vyčnievali. Hlavaja som pred turnajom nepoznal. Tento rok nemal v AHL práve najlepšie čísla, ale na turnaji je fantastický. Úprimne, pre Slovákov je možno ešte dôležitejší než Slafkovský. Je neuveriteľný a budú ho potrebovať v takejto forme aj naďalej.
Ružička má evidentne talent pre NHL a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Myslím si, že hral veľmi dobre a vedľa Slafkovského vyzeral výborne. Keď máte vo formácii dvoch veľkých hráčov, je to veľká výhoda. A Ružička sa vie hýbať, má zručnosti na úrovni NHL.
Chaumont: Myslím si, že vieme, kto tím zatiaľ ťahá. Juraj Slafkovský má výborný turnaj. Pre mňa to však nie je veľké prekvapenie. Ešte pred olympiádou hral v Montreal veľmi dobre, je jasné, že spravil výkonnostný skok.
Hrá sebavedomejšie, je lídrom formácie s Kapanenom a Demidovom. Teraz za Slovensko robí to isté, čo predvádzal v Montreale.
Páčil sa mi brankár Samuel Hlavaj. V oboch zápasoch, v ktorých nastúpil, bol veľmi spoľahlivý. Nemec je kvalitný mladý obranca. Ale najmä ide o to, že Slovensko hrá ako tím. Nie je to len o jednotlivcoch, ale skôr o tímovej spolupráci.
Aký máte dojem z olympijského turnaja, na ktorý sa po 12 rokoch vrátili hráči z NHL?
Záruba: Kanada a USA sú zatiaľ výkonnostne inde. Myslím si, že všetky ostatné tímy zatiaľ hrajú ten súčasný, najmodernejší možný hokej, ale tieto dva tímy hrajú hokej, na ktorý sa budú ostatní doťahovať možno najbližšie štyri roky, teda do ďalšej olympiády.
Ten hokej je ďalej, je rýchlejší, svojím spôsobom spontánnejší, ale zároveň v individuálnom prevedení takmer dokonalý v porovnaní so zvyškom, pretože tam sú naozaj výnimoční hráči. Je vidieť, že Kanada a USA si pripravili generáciu, ktorá je individuálne silnejšia.
Otázka je, či to bude na turnaji stačiť. V NHL to stačí na to, aby tí hráči dominovali, pretože keď sa im nevydaria dva či tri zápasy po sebe, máte ďalších dvadsať v určitom časovom období, v ktorých tú úroveň zase vyrovnajú. Tu na to nie je čas, tu sa musíte ukázať hneď.
Zatiaľ to Kanade vychádza. Uvidíme v play-off, ale myslím si, že to potvrdia. Oba tímy sú favoriti na finále, no nečudoval by som sa, keby im niekto v semifinále „sekol po prstoch“, pretože tu sa hrá na jeden zápas.
Hráči sa musia predviesť okamžite a ako hovoril Luděk Bukač – nie je úplne jednoduché v jednom zápase ukázať, že beriete desať miliónov. V celej sezóne sa to dá, ale v jednom zápase to vôbec nie je jednoduché.
Whyno: Nikto neporazí Kanadu, ak bude Jordan Binnington chytať tak, ako chytal doteraz. Myslím, že aj Američania mali v turnaji skvelé pasáže, ale mužstvo, ktorému výborne zachytá brankár a využije šance, ich môže vyradiť.
LeBrun: Ak by to bola séria na štyri víťazné zápasy v play-off o Stanleyho pohár, tak Kanadu ani USA nikto nezastaví. Ale v jednom zápase sa môže stať čokoľvek. Bol som v roku 2002 v Salt Lake City na štvrťfinále Bielorusko - Švédsko. Brankár sa „postaví na hlavu“ a máte prekvapenie.
Basu: Kanada momentálne vyzerá prakticky nezdolateľne. Američania podľa mňa robia niektoré zvláštne rozhodnutia, ale čo sa týka množstva talentu sú to jednoznačne dva najlepšie tímy na turnaji.
Bude veľmi zaujímavé sledovať USA, za predpokladu, že sa stretnú proti Švédsku vo štvrťfinále. Sú to dva tímy, ktoré doma čelia veľkej kritike – najmä ľudia, ktorí skladali nomináciu. Bude zaujímavé vidieť ich vzájomný súboj, pretože porazený tím to doma v médiách poriadne schytá. Uvidíme, ako to dopadne.
Kanada podľa mňa zatiaľ pôsobí jednoznačne ako najlepší tím na tomto turnaji. Zároveň však ešte nečelila skutočne ťažkej skúške. Nestretla sa s naozaj silným súperom. Uvidíme, čo sa stane, keď narazia na top tím. Aj keď si myslím, že Švajčiarsko aj Česko sú výborné mužstvá, Kanada ich prinútila robiť chyby.
Možno to teda nie je úplne férové hodnotenie, ale vyzerá to tak, že vo štvrťfinále dostanú jedného z dvojice Česko alebo Dánsko. Ich prvý skutočný test teda príde až v semifinále. Je ťažké tento tím hodnotiť, kým nenarazí na jedného z favoritov, ale zatiaľ vyzerajú takmer nezdolateľne.
Chaumont: Je to skvelý turnaj. Kanada a USA zatiaľ hrajú dominantne, ale odteraz to bude o jednom zápase, takže sa môže stať čokoľvek. Zatiaľ sa mi zdá, že Kanada je najsilnejšia, ale vo štvrťfinále sa turnaj začína úplne od nuly.
