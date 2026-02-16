Vonnová odcestovala domov. V Taliansku absolvovala štyri operácie po hrozivom páde

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde nemocnicu v talianskom Trevise a odcestovala do USA.
V pondelok ráno ju sanitkou previezli na letisko Marca Pola v Benátkach, informovala agentúra DPA.
Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže si len pár dní pred štartom olympiády roztrhla predný skrížený väz v kolene. Na trati vydržala iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti.
Štyridsaťjedenročná Američanka absolvovala v sobotu zatiaľ poslednú úspešnú operáciu, ktorá jej umožnila transport do USA. Po návrate domov čakajú olympijskú víťazku z roku 2010 ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia.
Prioritou lekárskeho tímu je aktuálne bezpečný presun domov a domáca liečba. Pred odchodom údajne nechala na detskom oddelení všetky plyšové hračky, ktoré dostala v uplynulých dňoch ako dary.
