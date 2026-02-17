    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Leon Draisaitl.
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne.
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan
    Prehľad zápasu

    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení

    Leon Draisaitl.
    Fotogaléria (21)
    Leon Draisaitl. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin, Boris Vanya|17. feb 2026 o 16:30
    ShareTweet1

    Leon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.

    Nemecko nemalo v histórii slávnejšieho hokejistu. LEON DRAISAITL patrí k najväčším hviezdam a najlepšie plateným hráčom NHL.

    V zámorskej profilige sa už prehupol cez hranicu 1000 bodov a jeho zmluva s Edmontonom Oilers mu každý mesiac vynesie viac než milión dolárov.

    V Miláne niesol nemeckú vlajku na otváracom ceremoniáli hier a v stredu povedie Nemcov do štvrťfinále olympijského turnaja proti Slovensku.

    "Máme pred sebou veľkú výzvu," vravel v obkľúčení novinárov po výhre 5:1 nad Francúzmi v play-off.

    Čo budete potrebovať, aby ste zdolali tím ako Slovensko?

    Je to dobrý tím, majú široký káder. Skupinu vyhrali z nejakého dôvodu. Pre nás je dôležité dostať sa čo najskôr k svojej hre, a byť zodpovední v defenzíve. Očakávam rýchly hokej. Slováci mali tri dni voľna. V úvode na nás vybehnú, musíme byť na to nachystaní.

    Z Milána píšu Boris Vanya a Martin TurčinZ Milána píšu Boris Vanya a Martin Turčin

    Nastúpite proti oddýchnutému tímu, kým vy ste odohrali za štyri dni tri zápasy. Môže to mať nejaký vplyv? 

    Vždy je výhoda, keď máte v turnaji deň na regeneráciu. Ale treba sa pozerať aj na naše výhody. Sme v hracom móde.

    Musíme dobre zregenerovať. Oddych je dôležitý, spánok je dôležitý, pitný režim tiež.

    Mnohí z nás už hrali zápasy back-to-back, takže vieme, aké to je a ako k takýmto zápasom pristupovať. Budeme pripravení.

    Olympiáda je výnimočný turnaj. Pomôže vám v nabitom programe aj adrenalín?

    Určite to pomôže. Čaká nás veľký zápas, hrá sa o všetko, takže adrenalín bude pracovať.

    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan
    Súvisiaci článok
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan

    Bude dôležité eliminovať Juraja Slafkovského alebo to nie je len o ňom?

    Je to dobrý hráč, ukazuje to na turnaji. Ale aj my máme v tíme šikovných hokejistov, musíme hrať našu hru, náš systém a všetko bude dobré.

    Dá sa olympijské štvrťfinále porovnať so zápasom play off NHL?

    Je to iné. Tu ide o jeden zápas, zatiaľ čo v play-off hráte sériu. Nastavenie hlavy môže byť trochu odlišné, ale v konečnom dôsledku je to intenzívny hokej na vysokej úrovni, kde už zostali len kvalitné tímy. Teším sa na to.

    Fotogaléria z osemfinálového zápasu Nemecko - Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Leon Draisaitl (29) oslavuje gól so striedačkou v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    Leon Draisaitl (29) a brankár Philipp Grubauer (30) oslavujú gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    Leon Draisaitl (29) oslavuje gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    John Peterka (77) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    21 fotografií
    Francúz Thomas Thiry (74) a Nemec Nico Sturm (78) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemecký brankár Philipp Grubauer v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemecký brankár Philipp Grubauer v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Zrážka Leona Draisaitla (29) a Moritza Seidera (53) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Frederik Tiffels (95) oslavuje gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Frederik Tiffels (95) strieľa gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.John Peterka (77) strieľa gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tréner Nemecka Harold Kreis v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tim Stutzle (18) strieľa na bránu v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemec Tim Stutzle a Francúz Yohann Auvitu (18) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Brankár Francúzska Antoine Keller chytá puk v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.John Peterka (77) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tim Stutzle (18) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Francúzsky brankár Antoine Keller v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemec Marc Michaelis v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Francúzsky brankár Antoine Keller chytá puk v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.

    Myslíte počas zápasov aj na odkaz, ktorý môžete zanechať?

    Myslím na náš tím. Myslím na to, že chceme s touto partiou bojovať o medailu. Ak sa k tomu pridá aj nejaký odkaz, tak ho rád prijmem.

    Je to výnimočné obdobie, máme skvelú príležitosť. Bude to pre nás veľmi náročný zápas, to vieme, ale budeme naň pripravení.

    Pavúk play-off na ZOH 2026

    Osemfinále
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Česko
    Česko
    1
    Dánsko
    Dánsko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Slovensko
    Slovensko
    18.2.2026 12:10
    Nemecko
    Nemecko
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môže
    Martin Turčin|teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môže
    Martin Turčin|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení