Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení

Nemecko nemalo v histórii slávnejšieho hokejistu. LEON DRAISAITL patrí k najväčším hviezdam a najlepšie plateným hráčom NHL.
V zámorskej profilige sa už prehupol cez hranicu 1000 bodov a jeho zmluva s Edmontonom Oilers mu každý mesiac vynesie viac než milión dolárov.
V Miláne niesol nemeckú vlajku na otváracom ceremoniáli hier a v stredu povedie Nemcov do štvrťfinále olympijského turnaja proti Slovensku.
"Máme pred sebou veľkú výzvu," vravel v obkľúčení novinárov po výhre 5:1 nad Francúzmi v play-off.
Čo budete potrebovať, aby ste zdolali tím ako Slovensko?
Je to dobrý tím, majú široký káder. Skupinu vyhrali z nejakého dôvodu. Pre nás je dôležité dostať sa čo najskôr k svojej hre, a byť zodpovední v defenzíve. Očakávam rýchly hokej. Slováci mali tri dni voľna. V úvode na nás vybehnú, musíme byť na to nachystaní.
Nastúpite proti oddýchnutému tímu, kým vy ste odohrali za štyri dni tri zápasy. Môže to mať nejaký vplyv?
Vždy je výhoda, keď máte v turnaji deň na regeneráciu. Ale treba sa pozerať aj na naše výhody. Sme v hracom móde.
Musíme dobre zregenerovať. Oddych je dôležitý, spánok je dôležitý, pitný režim tiež.
Mnohí z nás už hrali zápasy back-to-back, takže vieme, aké to je a ako k takýmto zápasom pristupovať. Budeme pripravení.
Olympiáda je výnimočný turnaj. Pomôže vám v nabitom programe aj adrenalín?
Určite to pomôže. Čaká nás veľký zápas, hrá sa o všetko, takže adrenalín bude pracovať.
Bude dôležité eliminovať Juraja Slafkovského alebo to nie je len o ňom?
Je to dobrý hráč, ukazuje to na turnaji. Ale aj my máme v tíme šikovných hokejistov, musíme hrať našu hru, náš systém a všetko bude dobré.
Dá sa olympijské štvrťfinále porovnať so zápasom play off NHL?
Je to iné. Tu ide o jeden zápas, zatiaľ čo v play-off hráte sériu. Nastavenie hlavy môže byť trochu odlišné, ale v konečnom dôsledku je to intenzívny hokej na vysokej úrovni, kde už zostali len kvalitné tímy. Teším sa na to.
Myslíte počas zápasov aj na odkaz, ktorý môžete zanechať?
Myslím na náš tím. Myslím na to, že chceme s touto partiou bojovať o medailu. Ak sa k tomu pridá aj nejaký odkaz, tak ho rád prijmem.
Je to výnimočné obdobie, máme skvelú príležitosť. Bude to pre nás veľmi náročný zápas, to vieme, ale budeme naň pripravení.
