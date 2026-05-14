Montreal chce ukončiť sériu doma. Poďme získať v Buffale tretí bod, burcuje hráčov tréner

Hokejisti Montrealu so Slovákom Jurajom Slafkovským veria, že v Buffale uspejú a následne doma ukončia sériu 2. kola play off o Stanleyho pohár.
Optimizmus čerpajú aj z toho, že v aktuálnej vyraďovačke ešte neprehrali dva zápasy za sebou. V prvom kole proti Tampe Bay aj v druhom proti Buffalu vždy po prehre odpovedali víťazstvom v ďalšom stretnutí. Doteraz sa im to podarilo štyrikrát.
„Robíme to celú sezónu a máme s tým skúsenosti. Doma alebo vonku, je to jedno. Hráme stále rovnako a sme presvedčení, že to zvládneme. Neprekáža nám teda, že ďalší zápas hráme u súpera. Chceme tam zvíťaziť,“ povedal obranca Noah Dobson pre web NHL.
Podobne sa vyjadril aj útočník Zachary Bolduc.
„Ako mladý tím sme v prvom kole proti skúsenej Tampe získali veľa skúseností a sme pripravení čeliť čomukoľvek. Musíme ísť do Buffala a odovzdať maximum. Myslím si, že potom sa stanú dobré veci,“ uviedol.
Hráči Canadiens si uvedomujú, že ak uspejú vo štvrtok v Buffale, v sobotu môžu sériu ukončiť doma pred fanúšikmi v Bell Centre.
„Hráme dobre, len nie vždy dotiahneme dôležité momenty do úspešného konca. Chceli sme viesť 3:1 na zápasy, no je to 2:2. Poďme teda získať v Buffale tretí bod, nič viac a nič menej. Nech je to zábava,“ vyhlásil tréner Martin St. Louis.
Na otázku, čo musí Montreal zlepšiť, odpovedal:
„Musíme hrať viac ako tím a možno byť trochu rozvážnejší pri výbere striel. Ak nám súper dovolí tráviť viac času v útočnom pásme, som presvedčený, že to dobre dopadne.“
Podobný pohľad mal aj Dobson.
„Doma sme tesne prehrali, ale šance na vyrovnanie sme mali. V útočnom pásme trávime veľa času, len musíme byť efektívnejší v zakončení,“ povedal.
VIDEO: Najlepšie momenty 4. zápasu: Sabres vs. Canadiens
Montrealu sa v posledných zápasoch rozbehol aj elitný útok. Už neboduje len kapitán Nick Suzuki, ale pridali sa aj Cole Caufield a Juraj Slafkovský.
Suzuki nazbieral v 11 zápasoch play off deväť bodov (3+6), Caufield sedem (3+4) a Slafkovský šesť za štyri góly a dve asistencie.
Najproduktívnejším hráčom tímu je obranca Lane Hutson, ktorý má v 11 dueloch desať bodov za dva góly a osem asistencií. Najlepším strelcom Canadiens je Alex Newhook so šiestimi presnými zásahmi.
Séria Buffalo - Montreal pokračuje na ľade Buffala v noci zo štvrtka na piatok od 1.00 h SELČ.