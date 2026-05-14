Montreal chce ukončiť sériu doma. Poďme získať v Buffale tretí bod, burcuje hráčov tréner

Juraj Slafkovský v súboji s hráčmi Buffala Sabres. (Autor: TASR/AP)
SITA|14. máj 2026 o 13:56
Montreal po domácej prehre verí vo víťazstvo na ľade Buffala.

Hokejisti Montrealu so Slovákom Jurajom Slafkovským veria, že v Buffale uspejú a následne doma ukončia sériu 2. kola play off o Stanleyho pohár.

Optimizmus čerpajú aj z toho, že v aktuálnej vyraďovačke ešte neprehrali dva zápasy za sebou. V prvom kole proti Tampe Bay aj v druhom proti Buffalu vždy po prehre odpovedali víťazstvom v ďalšom stretnutí. Doteraz sa im to podarilo štyrikrát.

„Robíme to celú sezónu a máme s tým skúsenosti. Doma alebo vonku, je to jedno. Hráme stále rovnako a sme presvedčení, že to zvládneme. Neprekáža nám teda, že ďalší zápas hráme u súpera. Chceme tam zvíťaziť,“ povedal obranca Noah Dobson pre web NHL.

Podobne sa vyjadril aj útočník Zachary Bolduc.

„Ako mladý tím sme v prvom kole proti skúsenej Tampe získali veľa skúseností a sme pripravení čeliť čomukoľvek. Musíme ísť do Buffala a odovzdať maximum. Myslím si, že potom sa stanú dobré veci,“ uviedol.

Hráči Canadiens si uvedomujú, že ak uspejú vo štvrtok v Buffale, v sobotu môžu sériu ukončiť doma pred fanúšikmi v Bell Centre.

„Hráme dobre, len nie vždy dotiahneme dôležité momenty do úspešného konca. Chceli sme viesť 3:1 na zápasy, no je to 2:2. Poďme teda získať v Buffale tretí bod, nič viac a nič menej. Nech je to zábava,“ vyhlásil tréner Martin St. Louis.

Na otázku, čo musí Montreal zlepšiť, odpovedal:

„Musíme hrať viac ako tím a možno byť trochu rozvážnejší pri výbere striel. Ak nám súper dovolí tráviť viac času v útočnom pásme, som presvedčený, že to dobre dopadne.“

Podobný pohľad mal aj Dobson.

„Doma sme tesne prehrali, ale šance na vyrovnanie sme mali. V útočnom pásme trávime veľa času, len musíme byť efektívnejší v zakončení,“ povedal.

Montrealu sa v posledných zápasoch rozbehol aj elitný útok. Už neboduje len kapitán Nick Suzuki, ale pridali sa aj Cole Caufield a Juraj Slafkovský.

Suzuki nazbieral v 11 zápasoch play off deväť bodov (3+6), Caufield sedem (3+4) a Slafkovský šesť za štyri góly a dve asistencie.

Najproduktívnejším hráčom tímu je obranca Lane Hutson, ktorý má v 11 dueloch desať bodov za dva góly a osem asistencií. Najlepším strelcom Canadiens je Alex Newhook so šiestimi presnými zásahmi.

Séria Buffalo - Montreal pokračuje na ľade Buffala v noci zo štvrtka na piatok od 1.00 h SELČ.

