    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    5 - 1
    3:0, 0:1, 2:0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Šance Francúzov na postup rýchlo zhasli. Slováci budú vo štvrťfinále čeliť Nemecku

    Nemeckí hokejisti oslavujú gól do siete Francúzska na ZOH 2026.
    Fotogaléria (21)
    Nemeckí hokejisti oslavujú gól do siete Francúzska na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 14:33
    Favorit zápasu vyhrával po prvej tretine rozdielom triedy.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    Nemecko - Francúzsko 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

    Góly: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider) - 25. Bellemare (Perret), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder)

    Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), Campbell - Brisebois (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9788

    Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz

    Francúzsko: Junca (21. Keller) - Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry - Perret, Bellemare, Da Costa - Fabre, Boudon, Texier - Treille, Addamo, Douay - Bertrand, Ritz, Rech - K. Bozon

    Hokejisti Nemecka budú súpermi Slovenska vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Francúzov 5:1.

    Duel Slovensko - Nemecko je na programe v stredu 18. februára o 12.10 h a jeho víťaz postúpi do semifinále, bude teda v hre o medailu aj počas záverečného olympijského víkendu.

    Zaujímavosťou je, že pred štyrmi rokmi Nemci vypadli práve so Slovákmi, v osemfinále im podľahli 0:4. Slovenský výber potom dokráčal až k bronzu.

    Za ostatnú dekádu to však bol jediný triumf Slovákov nad Nemcami na vrcholnom fóre. Predtým naposledy ich hokejisti spod Tatier zdolali na MS 2013.

    Pod piatimi kruhmi im predtým podľahli v predturnaji ZOH 2002 v Salt Lake City aj v súboji o 9. priečku na ZOH 1998 v Nagane.

    Fotogaléria z osemfinálového zápasu Nemecko - Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Leon Draisaitl (29) oslavuje gól so striedačkou v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    Leon Draisaitl (29) a brankár Philipp Grubauer (30) oslavujú gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    Leon Draisaitl (29) oslavuje gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    John Peterka (77) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.
    Francúz Thomas Thiry (74) a Nemec Nico Sturm (78) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemecký brankár Philipp Grubauer v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemecký brankár Philipp Grubauer v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Zrážka Leona Draisaitla (29) a Moritza Seidera (53) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Frederik Tiffels (95) oslavuje gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Frederik Tiffels (95) strieľa gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.John Peterka (77) strieľa gól v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tréner Nemecka Harold Kreis v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tim Stutzle (18) strieľa na bránu v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemec Tim Stutzle a Francúz Yohann Auvitu (18) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Brankár Francúzska Antoine Keller chytá puk v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.John Peterka (77) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Tim Stutzle (18) v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Francúzsky brankár Antoine Keller v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Nemec Marc Michaelis v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.Francúzsky brankár Antoine Keller chytá puk v osemfinálovom zápase Nemecko - Francúzsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne a Cortine 2026.

    Priebeh zápasu Nemecko - Francúzsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Nemci vstúpili do zápasu koncentrovane a s väčším nasadením než ich súper. Už v 4. minúte išli do vedenia, keď kapitán Leon Draisaitl strelou bez prípravy využil presilovku - 1:0.

    V 11. minúte sa strelou z ostrého uhla presadil Frederik Tiffels a keď JJ Peterka ešte do prvej prestávky pridal tretí gól Nemcov, bolo o víťazovi prakticky rozhodnuté. 

    II. tretina:

    Francúzi pôsobili v prvej tretine nevýrazne, no v druhej zlepšili výkon v ofenzíve a povzbudil ich aj gól Pierrea-Edouarda Bellemarea po šťastnom odraze od Moritza Müllera - 3:1. Nemci však nespanikárili a držali súpera herne aj gólovo na dištanc.

    III. tretina:

    V 48. minúte poistil ich víťazstvo Joshua Samanski, ktorý využil presilovku po Draisaitlovej asistencii - 4:1.

    Francúzi boli v tretej tretine ofenzívne aktívni, no defenzívu súpera viackrát neprekonali.

    Nepodarilo sa im to ani v dvoch presilovkách a ani počas hry bez brankára, v ktorej Nico Sturm uzavrel skóre.

