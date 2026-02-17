Šance Francúzov na postup rýchlo zhasli. Slováci budú vo štvrťfinále čeliť Nemecku

Hokej na ZOH 2026 - osemfinále
Nemecko - Francúzsko 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Góly: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider) - 25. Bellemare (Perret), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder)
Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), Campbell - Brisebois (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 9788
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz
Francúzsko: Junca (21. Keller) - Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry - Perret, Bellemare, Da Costa - Fabre, Boudon, Texier - Treille, Addamo, Douay - Bertrand, Ritz, Rech - K. Bozon
Hokejisti Nemecka budú súpermi Slovenska vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Francúzov 5:1.
Duel Slovensko - Nemecko je na programe v stredu 18. februára o 12.10 h a jeho víťaz postúpi do semifinále, bude teda v hre o medailu aj počas záverečného olympijského víkendu.
Zaujímavosťou je, že pred štyrmi rokmi Nemci vypadli práve so Slovákmi, v osemfinále im podľahli 0:4. Slovenský výber potom dokráčal až k bronzu.
Za ostatnú dekádu to však bol jediný triumf Slovákov nad Nemcami na vrcholnom fóre. Predtým naposledy ich hokejisti spod Tatier zdolali na MS 2013.
Pod piatimi kruhmi im predtým podľahli v predturnaji ZOH 2002 v Salt Lake City aj v súboji o 9. priečku na ZOH 1998 v Nagane.
Priebeh zápasu Nemecko - Francúzsko na ZOH 2026
I. tretina:
Nemci vstúpili do zápasu koncentrovane a s väčším nasadením než ich súper. Už v 4. minúte išli do vedenia, keď kapitán Leon Draisaitl strelou bez prípravy využil presilovku - 1:0.
V 11. minúte sa strelou z ostrého uhla presadil Frederik Tiffels a keď JJ Peterka ešte do prvej prestávky pridal tretí gól Nemcov, bolo o víťazovi prakticky rozhodnuté.
II. tretina:
Francúzi pôsobili v prvej tretine nevýrazne, no v druhej zlepšili výkon v ofenzíve a povzbudil ich aj gól Pierrea-Edouarda Bellemarea po šťastnom odraze od Moritza Müllera - 3:1. Nemci však nespanikárili a držali súpera herne aj gólovo na dištanc.
III. tretina:
V 48. minúte poistil ich víťazstvo Joshua Samanski, ktorý využil presilovku po Draisaitlovej asistencii - 4:1.
Francúzi boli v tretej tretine ofenzívne aktívni, no defenzívu súpera viackrát neprekonali.
Nepodarilo sa im to ani v dvoch presilovkách a ani počas hry bez brankára, v ktorej Nico Sturm uzavrel skóre.
