Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môže

Martin Pospíšil v tejto sezóne nastúpil do prvého súťažného zápasu až 21. januára. Príčinou bola dlhá maródka po tom, čo v prípravnom zápase utrpel otras mozgu.
Po návrate odohral dva zápasy v AHL, neskôr sedem v NHL. Potom odcestoval na olympijské hry do Milána a po dvoch stretnutiach proti Fínsku (4:1) a Taliansku (3:2) opäť pauzoval.
Jeho absenciu vysvetlil tréner Ján Pardavý takto: „Chceme, aby si po dvoch zápasoch oddýchol, a potrebujeme mať v tempe aj Petra Cehlárika.“
Po prehre 3:5 so Švédskom, po ktorej bolo jasné, že Slovensko postúpi zo skupiny z prvého miesta, sa pri novinároch pristavil tréner Vladimír Országh, ktorý opísal situáciu Pospíšila nasledovne: „Martina sme chceli nechať vydýchnuť si. Dúfame, že bude pripravený na ďalší zápas."
Hoci tréneri ubezpečovali, že Pospíšil je v poriadku, z druhej časti odpovede Országha bolo cítiť, že nie všetko je úplne v poriadku.
Prečo nehral proti Švédsku?
Pospíšil na olympiáde zatiaľ nezaznamenal kanadský bod. V úvodnom zápase s Fínskom bol terčom tvrdého súboja Rasmusa Ristolainena, ktorý mu nebezpečne zasiahol hlavu. Rozhodcovia si tento faul nevšimli.
Pre Pospíšila, ktorý mal v kariére aspoň päť otrasov mozgu (presné číslo nepoznáme), je každý takýto stret mimoriadne rizikový.
„Cítim sa v pohode, som troška otrasený. Trochu mi trafil lakťom hlavu, ale inak v pohode,“ ubezpečoval.
Súboj proti Taliansku odohral v normálom režime. Po zápase dostal opäť otázku na zdravotný stav: „Nebolo to úplne ideálne, ale musím chalanom pomôcť a verím, že do ďalších zápasov to bude lepšie.“
Stretnutie proti Švédsku už sledoval iba z tribúny. V pondelok absolvoval tímové fotenie a tiež normálny tréning s mužstvom, no pre novinárov nehovoril.
Hodinovú záťaž absolvoval aj v utorok. Po tréningu vysvetľoval, prečo nenastúpil na zápas proti Švédsku.
„Necítil som sa najlepšie, ale mali sme teraz viac dní oddychu, tak to mi pomohlo. Teraz sa cítim veľmi dobre. Teším sa na zápas proti Nemecku," hovoril.
Najväčší zápas kariéry
„On ide stále rýchlosťou 160 km/h. Niekedy treba ubrať plyn, to sa musí naučiť," hovoril o Slovákovi uznávaný novinár Elliotte Friedman.
„Musí sa o seba trochu lepšie starať, byť menej bezhlavý. Kľúč je vedieť, kedy je správny moment ísť naplno."
Aj napriek tomu, že Pospíšil má za sebou množstvo zranení hlavy, štýl svojej hry neplánuje meniť.
V dvoch zápasoch na olympiáde nastúpil v útoku vedľa Pavla Regendu a Miloša Kelemena. Formácia s tromi silovými útočníkmi mala na starosti znepríjemniť súperovi hru tvrdými súbojmi.
Na jeden z nich Pospíšil aj doplatil, no na štvrťfinále bude podľa svojich slov pripravený.
„Pre mňa aj pre chalanov to bude najväčší zápas kariéry. Veľmi sa na to tešíme. Vieme, čo to znamená: ak vyhráme, budeme bojovať o medaily. Verím, že keď dáme zo seba maximum, tak zápas zvládneme," hovorí.
Pri otázke, či by nastúpil na nasledujúci zápas, aj keby to nebolo štvrťfinále olympiády, dlhšie hľadal odpoveď.
„Asi áno, ale ťažko sa mi na to odpovedá. Takáto šanca príde raz za kariéru. Možno chcete dať zo seba viac, ako môžete."
Hrať za Slovensko pre neho znamená veľa. Hovoril o tom už počas MS v hokeji 2024, kde si reprezentačný dres obliekol vôbec prvýkrát.
„Cítim sa dobre a som pripravený. Nastúpiť bude pre mňa česť. Obzvlášť pri takejto šanci hrať o medaily. Viem, že chalanom môžem pomôcť," dodal.
Draisaitl je rovnaký chlapec ako my
Najväčší zápas nečaká len Slovákov, ale aj Nemcov. Aj pre tím trénera Harolda Kreisa je to unikátna paíležitosť dostať sa do semifinále olympijského turnaja s hráčmi NHL.
Podľa Pospíšila to bude náročné stretnutie, počas ktorého bude dôležité hrať celých 60 minút. Zároveň však ponúkol recept, ktorý by mohol na húževnatých Nemcov platiť:
„Začiatok bude dôležitý. Musíme im dať hneď najavo, že to pre nich bude ťažké. Začneme diktovať hru. Na top hráčov musíme byť tvrdí. Nemôžeme im dať priestor. Budeme sa snažiť znepríjemňovať im to, ako sa len dá."
Útočník Calgary často v NHL nastupuje proti Edmontonu, za ktorý hráva aj Leon Draisaitl.
Najväčšia hviezda Nemecka zaznamenala už šesťkrát stobodovú sezónu, v tej aktuálnej má v 55 zápasoch bilanciu 29 gólov a 51 asistencií.
Pospíšil Draisaitla dobre pozná, vo vyjadreniach pre médiá mu udelil kredit. Na ľade sa však bude snažiť robiť všetko pre to, aby neskóroval.
A ako ho bude brániť? „Viem, čo na neho platí. Je ťažké brániť ho iba hokejkou, treba hrať fyzicky, dohrávať každý súboj. Takýto hráči nehrajú radi v obrannom pásme, takže bude dôležité držať ho tam."
Podľa Pospíšila ale platí pravidlo, že hrať sa dá s kýmkoľvek, bez ohľadu na meno na drese.
„Draisaitl je rovnaký chlapec ako my. Vie urobiť rovnaké chyby ako ktokoľvek iný. Na ľade nemôžete mať žiadny rešpekt," uzavrel Pospíšil.
Pavúk play-off na ZOH 2026
Program a výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara