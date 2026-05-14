Nevídaný záver druhej ligy. V priamom súboji o záchranu môžu vypadnúť obaja (matematika)

V poslednom kole futbalovej MONACObet ligy pôjde v piatok o veľa. Víťaz súťaže už je známy, MFK Dukla Banská Bystrica si zaistila postup už v niekoľkotýždňovom predstihu.
O druhé miesto znamenajúce účasť v baráži o Niké ligu sú však v hre ešte dve mužstvá a o záchranu sa budú hrať dva priame súboje.
Barážová matematika
Na druhom mieste je aktuálne Zvolen s 49 bodmi. Tretí Liptovský Mikuláš naň stráca jeden bod.
Štvrtá Petržalka má na konte 45 bodov a na druhé miesto zaručujúce baráž o postup už nemá ani matematickú šancu.
Zvolen nastúpi v poslednom kole v Šamoríne a ak vyhrá, postúpi do baráže. Klub zo stredného Slovenska ešte nikdy nehral v najvyššej súťaži a bola by to preň historická príležitosť.
Na udržanie druhého miesta mu môže stačiť remíza a dokonca aj prehra, ak Liptovský Mikuláš získa v Petržalke maximálne bod. Zvolen totiž vyhral oba vzájomné zápasy s Liptákmi.
„Doma sme nemali ideálny zápas so Šamorínom, chceme im to vrátiť a predĺžiť si našu sezónu,“ vravel pre sociálne siete MFK Zvolen Matúš Köröš.
Na jeseň jeho tím doma prehral so Šamorínom 1:3.
Ak chce Liptovský Mikuláš ešte pomýšľať na postup, musí bezpodmienečne vyhrať v Petržalke a čakať na zaváhanie Zvolena.
Deväť scenárov o záchranu
Z MONACObet ligy zostupujú tri mužstvá. Osud Starej Ľubovne bol spečatený už po predchádzajúcom kole, s istotou skončí na poslednom, 16. mieste.
Do boja o záchranu sú namočené štyri tímy, z ktorých dva budú musieť aspoň na rok opustiť druhú najvyššiu súťaž.
Zhodou okolností si to rozdajú v dvoch vzájomných zápasoch a až tri z nich môžu nastúpiť s vedomím, že v prípade výhry sú zachránené.
Na 12. mieste je aktuálne Slávia TU Košice s 32 bodmi, 13. pozícia patrí Považskej Bystrici so 30 bodmi, rovnaký počet bodov má aj žilinské béčko na 14. mieste. Pätnásty Púchov má na konte 29 bodov.
V poslednom kole privíta Žilina B košickú Sláviu TU a Púchov hostí v derby Považskú Bystricu.
V hre je ešte deväť rôznych scenárov. Z nich vyplýva, že žilinské béčko musí bezpodmienečne vyhrať, vo svojich rukách má záchranu aj košická Slávia a Považská Bystrica, no Púchovu nemusí stačiť ani výhra.
1. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Žilina B a Slávia TU
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Žilina B 33 bodov, 13. Slávia TU 32, 14. Púchov 32, 15. Považská Bystrica 30.
Medzi Sláviou TU a Púchovom by rozhodovali vzájomné zápasy, ktoré majú lepšie východniari (Púchov – Slávia TUKE 0:2, Slávia TUKE Púchov 0:0).
2. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Žilina B a Slávia TU
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Žilina B 33 bodov, 13. Slávia TU 32, 14. Považská Bystrica 31, 15. Púchov 30.
3. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Žilina B a Považská Bystrica
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Považská Bystrica 33 bodov, 13. Žilina B 33, 14. Slávia TU 14, 15. Púchov 29.
Vzájomné zápasy Považskej Bystrice a Žiliny sú vyrovnané (2:2 a 1:1), ďalším kritériom na určenie poradia je podľa súťažného poriadku gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí.
Aktuálne je na tom výrazne lepšie Považská Bystrica, ktorá má -12, kým Žilina má -20. Zmeniť by to mohol len nejaký nepravdepodobný extrémny výsledok.
4. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Slávia TU a Púchov
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 33 bodov, 13. Púchov 32, 14. Žilina B 31, 15. Považská Bystrica 30.
5. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 33 bodov, 13. Považská Bystrica 31, 14. Žilina B 31, 15. Púchov 30.
Gólové rozdiely by sa nemenili a lepší gólový rozdiel by rozhodol v prospech Považskej Bystrice na úkor žilinského béčka.
6. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Považská Bystrica 33 bodov, 13. Slávia TU 33, 14. Žilina B 31, 15. Púchov 29.
Medzi Považskou Bystricou a Sláviou TU by rozhodli lepšie vzájomné zápasy (Slávia TU – Považská Bystrica 1:1, Považská Bystrica – Slávia TU 4:0).
7. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Slávia TU a Púchov
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Púchov 32, 14. Považská Bystrica 30, Žilina B 30.
8. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Považská Bystrica 31, 14. Žilina B 30, 15. Púchov 30.
Medzi Žilinou B a Púchovom by určili poradie vzájomné zápasy (Žilina B – Púchov 5:2, Púchov – Žilina B 0:0)
9. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica
Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Považská Bystrica 33, 14. Žilina B 30, 15. Púchov 29.
Slovenská televízia pripravuje zo všetkých štyroch relevantných zápasov konferenčný prenos.