Nevídaný záver druhej ligy. V priamom súboji o záchranu môžu vypadnúť obaja (matematika)

Momentka zo zápasu Považská Bystrica - Pohronie. (Zdroj: Facebook / MŠK Považská Bystrica - futbal, Autor: Jozef Šprocha)
Titanilla Bőd|14. máj 2026 o 08:00
Aké sú rôzne scenáre pred posledným kolom?

V poslednom kole futbalovej MONACObet ligy pôjde v piatok o veľa. Víťaz súťaže už je známy, MFK Dukla Banská Bystrica si zaistila postup už v niekoľkotýždňovom predstihu.

O druhé miesto znamenajúce účasť v baráži o Niké ligu sú však v hre ešte dve mužstvá a o záchranu sa budú hrať dva priame súboje.

Barážová matematika

Na druhom mieste je aktuálne Zvolen s 49 bodmi. Tretí Liptovský Mikuláš naň stráca jeden bod.

Štvrtá Petržalka má na konte 45 bodov a na druhé miesto zaručujúce baráž o postup už nemá ani matematickú šancu.

Zvolen nastúpi v poslednom kole v Šamoríne a ak vyhrá, postúpi do baráže. Klub zo stredného Slovenska ešte nikdy nehral v najvyššej súťaži a bola by to preň historická príležitosť.

Na udržanie druhého miesta mu môže stačiť remíza a dokonca aj prehra, ak Liptovský Mikuláš získa v Petržalke maximálne bod. Zvolen totiž vyhral oba vzájomné zápasy s Liptákmi.

„Doma sme nemali ideálny zápas so Šamorínom, chceme im to vrátiť a predĺžiť si našu sezónu,“ vravel pre sociálne siete MFK Zvolen Matúš Köröš.

Na jeseň jeho tím doma prehral so Šamorínom 1:3.

Ak chce Liptovský Mikuláš ešte pomýšľať na postup, musí bezpodmienečne vyhrať v Petržalke a čakať na zaváhanie Zvolena.

Deväť scenárov o záchranu

Z MONACObet ligy zostupujú tri mužstvá. Osud Starej Ľubovne bol spečatený už po predchádzajúcom kole, s istotou skončí na poslednom, 16. mieste.

Do boja o záchranu sú namočené štyri tímy, z ktorých dva budú musieť aspoň na rok opustiť druhú najvyššiu súťaž.

Zhodou okolností si to rozdajú v dvoch vzájomných zápasoch a až tri z nich môžu nastúpiť s vedomím, že v prípade výhry sú zachránené.

Na 12. mieste je aktuálne Slávia TU Košice s 32 bodmi, 13. pozícia patrí Považskej Bystrici so 30 bodmi, rovnaký počet bodov má aj žilinské béčko na 14. mieste. Pätnásty Púchov má na konte 29 bodov.

V poslednom kole privíta Žilina B košickú Sláviu TU a Púchov hostí v derby Považskú Bystricu.

V hre je ešte deväť rôznych scenárov. Z nich vyplýva, že žilinské béčko musí bezpodmienečne vyhrať, vo svojich rukách má záchranu aj košická Slávia a Považská Bystrica, no Púchovu nemusí stačiť ani výhra.

1. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Žilina B a Slávia TU

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Žilina B 33 bodov, 13. Slávia TU 32, 14. Púchov 32, 15. Považská Bystrica 30.

Medzi Sláviou TU a Púchovom by rozhodovali vzájomné zápasy, ktoré majú lepšie východniari (Púchov – Slávia TUKE 0:2, Slávia TUKE Púchov 0:0).

2. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Žilina B a Slávia TU

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Žilina B 33 bodov, 13. Slávia TU 32, 14. Považská Bystrica 31, 15. Púchov 30.

3. Žilina B zdolá Sláviu TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Žilina B a Považská Bystrica

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Považská Bystrica 33 bodov, 13. Žilina B 33, 14. Slávia TU 14, 15. Púchov 29.

Vzájomné zápasy Považskej Bystrice a Žiliny sú vyrovnané (2:2 a 1:1), ďalším kritériom na určenie poradia je podľa súťažného poriadku gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí.

Aktuálne je na tom výrazne lepšie Považská Bystrica, ktorá má -12, kým Žilina má -20. Zmeniť by to mohol len nejaký nepravdepodobný extrémny výsledok.

4. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Slávia TU a Púchov

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 33 bodov, 13. Púchov 32, 14. Žilina B 31, 15. Považská Bystrica 30.

5. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 33 bodov, 13. Považská Bystrica 31, 14. Žilina B 31, 15. Púchov 30.

Gólové rozdiely by sa nemenili a lepší gólový rozdiel by rozhodol v prospech Považskej Bystrice na úkor žilinského béčka.

6. Žilina B remizuje so Sláviou TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Považská Bystrica 33 bodov, 13. Slávia TU 33, 14. Žilina B 31, 15. Púchov 29.

Medzi Považskou Bystricou a Sláviou TU by rozhodli lepšie vzájomné zápasy (Slávia TU – Považská Bystrica 1:1, Považská Bystrica – Slávia TU 4:0).

7. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov zdolá Považskú Bystricu – zachráni sa Slávia TU a Púchov

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Púchov 32, 14. Považská Bystrica 30, Žilina B 30.

8. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov remizuje s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Považská Bystrica 31, 14. Žilina B 30, 15. Púchov 30.

Medzi Žilinou B a Púchovom by určili poradie vzájomné zápasy (Žilina B – Púchov 5:2, Púchov – Žilina B 0:0)

9. Žilina prehrá so Sláviou TU a Púchov prehrá s Považskou Bystricou – zachráni sa Slávia TU a Považská Bystrica

Tabuľka by vyzerala nasledovne: 12. Slávia TU 35 bodov, 13. Považská Bystrica 33, 14. Žilina B 30, 15. Púchov 29.

Slovenská televízia pripravuje zo všetkých štyroch relevantných zápasov konferenčný prenos.

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

