Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Zuzulová. Vonnová po páde na ZOH kričala od bolesti
Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Zuzulová. Vonnová po páde na ZOH kričala od bolesti

Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026.
Fotogaléria (35)
Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. feb 2026 o 12:06
Americká lyžiarka mala nehodu v hornej časti trate.

/Správu aktualizujeme/

Bol to podobný moment ako pred dvoma rokmi v Jasnej. Tisíce divákov fandilo, no v sekunde sa eufória a nadšenie zmenili na až desivé ticho. 

Lindsey Vonnová chcela svoju kariéru ukončiť úspechom na olympijských hrách, no zdá sa, že ju uzavrela hrozivým pádom po zopár sekundách jazdy.

Američanka nastúpila do zjazdu s číslom 13, no v hornej časti sa zachytila o jednu z bránok. To ju stočilo a spôsobilo, že stratila nad sebou kontrolu. 

Nasledoval mimoriadne tvrdý pád, po ktorom zostala ležať na svahu.

"Odopnite jej tie lyže, preboha. Načo tam čaká?," hovorila Veronika Valette Zuzulová, keď k Vonnovej prišiel prvý zo záchranárov popri trati.

Vonnová kričala od bolesti, niekoľko minút ju ošetroval lekársky tím, aby ju napokon vrtuľníkom odviezli do najbližšej nemocnice. 

Z priestoru cieľa sa tomu prizerali jej otec a sestra či bývalý prezident MOV Thomas Bach. Priebežná líderka Breezy Johnsonová si zakrývala tvár a rovnako zaskočená bola aj Vonnovej kamarátka Sofia Goggiová.

"Ani sa mi na to nedá pozerať," hovorila Valette Zuzulová v priamom prenose STVR pri pohľade na spomalené zábery. "Je to obrovská škoda, všetci verili, že tento príbeh sa skončí šťastne," dodala Slovenka.

Fotogaléria zo zjazdu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Fanúšikovia Kanady počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Fanúšikovia USA počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
35 fotografií
Cieľ zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fotka pred pretekmi zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia Švajčiarska počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšička Talianska počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia Talianska počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Malorie Blancová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Malorie Blancová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Malorie Blancová v cieli zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová v cieli zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová v cieli zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Federica Brignoneová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Federica Brignoneová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Federica Brignoneová v cieli zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Jasmine Fluryová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Jasmine Fluryová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Jasmine Fluryová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Janine Schmittová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Cornelia Huetterová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Kajsa Vickhoff Lieová počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.

Vonnová sa vrátila na svahy v minulej sezóne po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania a s umelou časťou kolenného kĺbu. V aktuálnom ročníku už patrila k najlepším zjazdárkam a stále vedie poradie SP v tejto disciplíne.

Vyhrala v St. Moritzi, Zauchensee, v každom z piatich zjazdov bola na pódiu a favoritkou mala byť aj v Cortine. Deväť dní predtým sa však zranila, keď si v Crans Montane roztrhla predný skrížený väz v ľavom kolene.

Po tréningových jazdách sa zdalo, že napriek tomu všetkému môže v Cortine bojovať o medaily, no jej sen sa skončil už po 12 či 13 sekundách.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

