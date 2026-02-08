Odopnite jej lyže, preboha, vravela Zuzulová. Vonnová po páde na ZOH kričala od bolesti

/Správu aktualizujeme/
Bol to podobný moment ako pred dvoma rokmi v Jasnej. Tisíce divákov fandilo, no v sekunde sa eufória a nadšenie zmenili na až desivé ticho.
Lindsey Vonnová chcela svoju kariéru ukončiť úspechom na olympijských hrách, no zdá sa, že ju uzavrela hrozivým pádom po zopár sekundách jazdy.
Američanka nastúpila do zjazdu s číslom 13, no v hornej časti sa zachytila o jednu z bránok. To ju stočilo a spôsobilo, že stratila nad sebou kontrolu.
Nasledoval mimoriadne tvrdý pád, po ktorom zostala ležať na svahu.
"Odopnite jej tie lyže, preboha. Načo tam čaká?," hovorila Veronika Valette Zuzulová, keď k Vonnovej prišiel prvý zo záchranárov popri trati.
Vonnová kričala od bolesti, niekoľko minút ju ošetroval lekársky tím, aby ju napokon vrtuľníkom odviezli do najbližšej nemocnice.
Z priestoru cieľa sa tomu prizerali jej otec a sestra či bývalý prezident MOV Thomas Bach. Priebežná líderka Breezy Johnsonová si zakrývala tvár a rovnako zaskočená bola aj Vonnovej kamarátka Sofia Goggiová.
"Ani sa mi na to nedá pozerať," hovorila Valette Zuzulová v priamom prenose STVR pri pohľade na spomalené zábery. "Je to obrovská škoda, všetci verili, že tento príbeh sa skončí šťastne," dodala Slovenka.
Vonnová sa vrátila na svahy v minulej sezóne po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania a s umelou časťou kolenného kĺbu. V aktuálnom ročníku už patrila k najlepším zjazdárkam a stále vedie poradie SP v tejto disciplíne.
Vyhrala v St. Moritzi, Zauchensee, v každom z piatich zjazdov bola na pódiu a favoritkou mala byť aj v Cortine. Deväť dní predtým sa však zranila, keď si v Crans Montane roztrhla predný skrížený väz v ľavom kolene.
Po tréningových jazdách sa zdalo, že napriek tomu všetkému môže v Cortine bojovať o medaily, no jej sen sa skončil už po 12 či 13 sekundách.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara