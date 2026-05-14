Trenčín má nového hlavného trénera. Stal sa ním asistent slovenskej reprezentácie

Asistent trénera Todd Woodcroft. (Autor: TASR)
TASR|14. máj 2026 o 12:42
Kanaďan Todd Woodcroft sa stal novým kormidelníkom hokejistov HK Dukla Trenčín.

Súčasný asistent v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie nahradil na poste Todda Bjorkstranda. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na oficiálnom webe.

Päťdesiattriročný Woodcroft takmer dvadsať rokov pôsobil v zámorskej NHL. V úvode kariéry pracoval ako videoanalytik v tímoch NHL Minnesota Wild a Washington Capitals.

Neskôr pokračoval v práci skauta a v tejto pozícii získal s organizáciou Los Angeles Kings Stanleyho pohár. Nasledujúce tri roky bol šéfom skautingu v kanadskom Calgary Flames.

Z Alberty sa presunul východnejšie do Manitoby, kde započal svoju trénerskú dráhu. V tíme Winnipeg Jets bol asistentom trénera Paula Mauricea, neskoršieho dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára s Floridou Panthers.

Jets sa pod ich taktovkou počas štyroch sezón trikrát prebojovali do vyraďovacích bojov. Už ako hlavný tréner pôsobil tri ročníky v University of Vermont v americkej NCAA.

Následne sa presunul do Európy. Vo švajčiarskom EV Zug pôsobil sezónu ako asistent trénera. V uplynulých dvoch sezónach viedol ako hlavný kouč mužstvo Kassel Huskies v druhej najvyššej nemeckej súťaži.

Skúsenosti zbieral aj v reprezentácii. Ako asistent pracoval pri národných tímoch Bieloruska, Švajčiarska, Švédska, Kanady a Slovenska.

Na lavičke Kanady získal v roku 2004 v Českej republike zlato a s reprezentáciou Slovenska si pripísal štvrté miesto na tohtoročných zimných olympijských hrách v Miláne.

Trénerovi Vladimírovi Országhovi bude vypomáhať aj na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku. S tímom Švédska zároveň vybojoval v roku 2022 bronz na MS juniorov.

Moderný pohľad na hokej

„Som veľmi rád, že Todd Woodcroft prijal našu ponuku a rozhodol sa stať súčasťou Dukly.

Veríme, že jeho skúsenosti, pracovné nastavenie a pohľad na moderný hokej budú pre nás veľkým prínosom. Je to tréner, ktorý si taktiež veľmi zakladá na práci s mladými hráčmi, čo je jednou z našich priorít.

Najbližšie dni ho čakajú povinnosti pri našej reprezentácii na majstrovstvách sveta, kde budeme jemu aj celému mužstvu samozrejme držať palce a tešíme sa, keď sa ku nám pripojí,“ uviedol športový riaditeľ Branko Radivojevič.

Nové impulzy a energia

Trenčania museli v uplynulej sezóne bojovať o zotrvanie v Tipsport lige v baráži, v budúcnosti majú vyššie ciele.

Okrem doterajšieho hlavného trénera Todda Bjorkstranda nebudú v Dukle pokračovať ani jeho doterajší asistenti Pavol Mihálik, Peter Sojčík a kondičný tréner Filip Žilka.

„Chcel by som sa poďakovať Toddovi Bjorkstrandovi za to, že prijal náročnú výzvu prísť do Dukly v komplikovanom období.

Vážime si prácu, ktorú spolu s celým trénerským tímom vrátane Paľa Mihálika, Peťa Sojčíka, Peťa Kosu a Filipa Žilku odviedli.

Po dôkladných debatách sme sa však rozhodli pre zmenu trénerského štábu. Po sezóne, ktorá nesplnila očakávania, je potrebné nastaviť nové impulzy, novú energiu a urobiť zmeny naprieč športovým fungovaním klubu.

Veríme, že práve toto rozhodnutie nám pomôže nastaviť Duklu správnym smerom do ďalšieho obdobia.

Čo môžem zatiaľ potvrdiť je, že s nami pokračuje tréner brankárov Peťo Kosa. Ostatných členov realizačného tímu, ktorý bude pri Toddovi pôsobiť, predstavíme fanúšikom už čoskoro,“ dodal Radivojevič.

