16.02.2026 06:00
Deň 10
Miláno a Cortina 2026
Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
Vladimír Vůjtek.
Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
Čerňanská potvrdila vzostupný trend. Udržala si pozíciu pred poslednou jazdou

Viktória Čerňanská
Viktória Čerňanská (Autor: Facebook/Viktória Čerňanská)
Sportnet, TASR|16. feb 2026 o 19:54
Zaostávala za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o 3,92 sekundy.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská tesne postúpila do finálovej štvrtej jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026.

Po pondelňajšej tretej jazde figurovala na 20. mieste v konkurencii 25 pretekárok, za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou zaostávala o 3,92 sekundy. Do záverečnej jazdy (21.06 h) sa dostalo iba 20 najlepších bobistiek.

Čerňanská sa po druhej jazde delila o priebežnú 20. priečku s Belgičankou Kelly van Petegemovou. V 3. kole sa síce opäť nevyhla menším nárazom, ale časom 1:00,55 min. si vylepšila osobné súťažné maximum na dráhe v Cortine d'Ampezzo a mohla sa tešiť z postupu.

Pomohla jej aj neúčasť Rakúšanky Katrin Beierlovej, 17. po druhej jazde, ktorá odstúpila z pretekov zo zdravotných dôvodov - na tréningu pred ZOH si zlomila kosť v chodidle.

Po troch jazdách sa na čele poradia stále drží celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Nolteová, ktorá vedie pred dvojicou Američaniek. Druhá je naďalej Elana Meyersová Taylorová, ktorá skresala manko na vedúcu Nemku na 15 stotín.

Tretiu priečku si držala obhajkyňa zlata z Pekingu Kaillie Armbrusterová Humphriesová (+0,24). Obe Američanky zlepšili traťový rekord zhodne na 59,08 s. 

Dvadsaťtriročná Čerňanská štartuje na svojej druhej zimnej olympiáde. V monoboboch sa snaží vylepšiť 17. priečku zo ZOH 2022 v Pekingu, kde mala táto disciplína olympijskú premiéru.

Na ZOH 2026 sa slovenská pilotka predstaví spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou ešte v súťaži dvojbobov.

