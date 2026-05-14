    Dvaja hráči z NHL a deväť debutantov. Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji?

    Slovenský hokejový národný tím pózuje pred autobusom počas odchodu na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. máj 2026 o 11:35
    Vizitky slovenských hokejistov na MS v hokeji 2026.

    Slovenská reprezentácia predstavila nomináciu na MS v hokeji 2026, ktoré sa budú konať vo Švajčiarsku.

    Nominácia je postavená najmä na hráčoch z českej extraligy, ktorá tvorí základ kádra.

    Z nej prišlo až 10 hokejistov vrátane lídrov ako Marek Hrivík, Kristián Pospíšil či obranca Patrik Koch.

    Najsilnejšie klubové zastúpenie má HC Kometa Brno, z ktorej sa do výberu dostali až traja hráči – brankár Eugen Rabčan (od budúcej sezóny) a útočníci Andrej Kollár s K. Pospíšilom. Dvojnásobné zastúpenie majú aj HC Vítkovice Ridera a Bílí Tygři Liberec.

    Výraznú časť tímu tvoria aj hráči zo zámoria. V nominácii figurujú piati hokejisti z AHL vrátane Samuela Hlavaja, Martina Chromiaka či Filip Mešára.

    Do záverečnej nominácie sa nedostali traja hráči. Kto bude hrať za Slovensko na MS?
    Do záverečnej nominácie sa nedostali traja hráči. Kto bude hrať za Slovensko na MS?

    Ďalší traja hráči pôsobili v NCAA – brankár Adam Gajan a obrancovia Luka Radivojevič a Maxim Štrbák.

    Priamo z NHL prišli dvaja útočníci. Martin Pospíšil odohral sezónu v drese Calgary Flames. Druhým menom je Adam Sýkora, ktorý patrí organizácii New York Rangers.

    Zo slovenskej extraligy sa do tímu dostali Sebastián Čederle (Nitra), Jakub Meliško (Michalovce), Mislav Rosandič (Košice) a Aurel Nauš (Poprad).

    Európske ligy dopĺňa ešte Oliver Okuliar zo švédskeho Skellefteå AIK.

    V tíme je celkovo deväť hráčov, ktorí pocestujú na svoj prvý svetový šampionát.

    Program Slovenska na MS v hokeji 2026

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Boris Valábik počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)
    dnes 12:00
