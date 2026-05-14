Dvaja hráči z NHL a deväť debutantov. Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji?

Slovenská reprezentácia predstavila nomináciu na MS v hokeji 2026, ktoré sa budú konať vo Švajčiarsku.
Nominácia je postavená najmä na hráčoch z českej extraligy, ktorá tvorí základ kádra.
Z nej prišlo až 10 hokejistov vrátane lídrov ako Marek Hrivík, Kristián Pospíšil či obranca Patrik Koch.
Najsilnejšie klubové zastúpenie má HC Kometa Brno, z ktorej sa do výberu dostali až traja hráči – brankár Eugen Rabčan (od budúcej sezóny) a útočníci Andrej Kollár s K. Pospíšilom. Dvojnásobné zastúpenie majú aj HC Vítkovice Ridera a Bílí Tygři Liberec.
Výraznú časť tímu tvoria aj hráči zo zámoria. V nominácii figurujú piati hokejisti z AHL vrátane Samuela Hlavaja, Martina Chromiaka či Filip Mešára.
Ďalší traja hráči pôsobili v NCAA – brankár Adam Gajan a obrancovia Luka Radivojevič a Maxim Štrbák.
Priamo z NHL prišli dvaja útočníci. Martin Pospíšil odohral sezónu v drese Calgary Flames. Druhým menom je Adam Sýkora, ktorý patrí organizácii New York Rangers.
Zo slovenskej extraligy sa do tímu dostali Sebastián Čederle (Nitra), Jakub Meliško (Michalovce), Mislav Rosandič (Košice) a Aurel Nauš (Poprad).
Európske ligy dopĺňa ešte Oliver Okuliar zo švédskeho Skellefteå AIK.
V tíme je celkovo deväť hráčov, ktorí pocestujú na svoj prvý svetový šampionát.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
