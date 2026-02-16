16.02.2026 06:00
Deň 10
Miláno a Cortina 2026
Live
Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
Vladimír Vůjtek.
Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
Denný program

Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasie

Jan Hörl.
Jan Hörl. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 21:19
Konečné výsledky určili na základe poradia po 2. kole.

Rakúski skokani na lyžiach získali na ZOH 2026 zlato v súťaži super tímov. Duo Jan Hörl a Stephan Embacher suverénne triumfovalo v pretekoch mužských dvojíc s celkovým ziskom 568,7 bodu pred Poliakmi Pawlom Wasekom a Kacperom Tomasiakom (547,3), bronz si z veľkého mostíka v Predazze odniesli Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal (538,0).

Finálové kolo nedokončili pre silný vietor a husté sneženie, konečné výsledky určili na základe poradia po 2. kole.

Rakúšania si napravili chuť po individuálnych súťažiach, v ktorých vyšli medailovo naprázdno. Z tretieho cenného kovu na ZOH 2026 sa tešil Poliak Tomasiak, ktorý predtým vybojoval striebro na strednom a bronz na veľkom mostíku.

Sundal sa tešil z druhej medaily na olympiáde, v mix tímoch bol s kolegami z nórskeho tímu strieborný. Najväčší favoriti Slovinci na čele s lídrom Svetového pohára Domenom Prevcom a Anže Lanišekom skončili až na piatom mieste.

Mužské tímové preteky boli záverečnou skokanskou súťažou na ZOH 2026. Nesúťažili v nich štvorčlenné tímy, ako bývalo v minulosti zvykom, ale premiérovo dvojice. V 1. kole sa predstavilo dokopy 17 reprezentačných dvojíc, Slovensko nemalo zastúpenie. Rakúšania sa usadili na čele už po úvodnom kole, keď viedli pred Slovincami a Poliakmi.

Najdlhší skok kola predviedol Hörl - 137,5 m. Do 2. kola postúpilo 12 najlepších tímov. V ňom si Rakúšania upevnili svoje vedenie, zaskvel sa tentoraz Embacher, ktorý skočil 139 m. Rakúsky tím mal pred finále náskok 21,4 bodu pred Poliakmi, na tretiu priečku poskočili Nóri. Lanišek pokazil svoj skok, čo Prevc už nedokázal napraviť a Slovinci tak klesli až na piatu pozíciu za Nemcov.

Vo finálovom kole sa predstavilo osem najlepších dvojíc. V prvej sérii sa vytiahol Ren Nikaidó, ktorý výkonom 138,5 m posunul Japoncov na priebežnú druhú pozíciu pred Nórov. Hörl zopakoval 137,5 m, takže Rakúšania zvýšili náskok až na priepastných 31,5 b. Počas druhej série však zosilnel protivietor a zhustlo sneženie.

Súťaž museli viackrát prerušiť a jury posúvala nájazdové okno. Z 16 finálových skokov skokov bolo odskákaných iba 13. Keďže sa podmienky neumúdrili, jury súťaž po pauze definitívne stopla, výsledky dovtedajších finálových skokov anulovala a uznala výsledky po 2. kole.

Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasie
Jan Hörl.
Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasie
Mathilde Gremaudová po páde.
Finále bez dvojice švajčiarskych favoritiek. Obe vyradilo z boja o medaily zranenie
Viktória Čerňanská
Čerňanská potvrdila vzostupný trend. Udržala si pozíciu pred poslednou jazdou
Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
Vonnová odcestovala domov. V Taliansku absolvovala štyri operácie po hrozivom páde
Americké hokejistky.
Američanky siedmykrát postúpili do finále. Pod piatimi kruhmi vždy získali medailu
Mexičan Lasse Gaxiola.
Mexičan sa postaral o historický zápis. Na preteky nebude spomínať v dobrom
Nemecký hokejista Leon Draisaitl (29).
Spôsob ako sa vyhnúť kŕčom? Draisaitl pozná to správne jedlo, vychutnával si ho aj proti USA
Českí reprezentanti v curlingu.
Česi stratili šancu na postup. Obhajcovia zlata majú na konte len jedno víťazstvo
Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m.
Táto olympiáda je ako sen. Holanďanka rovnako ako krajan vyhrala aj ďalšie preteky
Český kapitán Roman Červenka v zápase proti Kanade na ZOH 2026.
Červenka o obnovenej spolupráci s Pastrňákom: Verím, že nadviažeme na minulý rok
Grécky lyžiar AJ Ginnis
Grék po premiére pod piatimi kruhmi prekvapil. Ťažké, ale správne rozhodnutie, zdôraznil
Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
Samuel Gregadnes 10:20|3
Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
Samuel Grega
Martin Uldal
Nór ostro kritizoval zväz a cíti sa nespravodlivo odstrčený. Dostal druhú šancu
Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkon
Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHL
Michail Šajdorov.
Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlata
Ilia Malinin
Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľ
Britskí curleri na ZOH 2026
Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzania
Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretie
Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailí
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
ZOH Miláno a Cortina: Švajčiar Meillard získal zlato v slalome
Lucas Pinheiro Braathen
Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženie
ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
ZOH Miláno a Cortina 2026: McGrath bol na čele po prvom kole slalomu
