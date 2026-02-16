Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasie

Rakúski skokani na lyžiach získali na ZOH 2026 zlato v súťaži super tímov. Duo Jan Hörl a Stephan Embacher suverénne triumfovalo v pretekoch mužských dvojíc s celkovým ziskom 568,7 bodu pred Poliakmi Pawlom Wasekom a Kacperom Tomasiakom (547,3), bronz si z veľkého mostíka v Predazze odniesli Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal (538,0).
Finálové kolo nedokončili pre silný vietor a husté sneženie, konečné výsledky určili na základe poradia po 2. kole.
Rakúšania si napravili chuť po individuálnych súťažiach, v ktorých vyšli medailovo naprázdno. Z tretieho cenného kovu na ZOH 2026 sa tešil Poliak Tomasiak, ktorý predtým vybojoval striebro na strednom a bronz na veľkom mostíku.
Sundal sa tešil z druhej medaily na olympiáde, v mix tímoch bol s kolegami z nórskeho tímu strieborný. Najväčší favoriti Slovinci na čele s lídrom Svetového pohára Domenom Prevcom a Anže Lanišekom skončili až na piatom mieste.
Mužské tímové preteky boli záverečnou skokanskou súťažou na ZOH 2026. Nesúťažili v nich štvorčlenné tímy, ako bývalo v minulosti zvykom, ale premiérovo dvojice. V 1. kole sa predstavilo dokopy 17 reprezentačných dvojíc, Slovensko nemalo zastúpenie. Rakúšania sa usadili na čele už po úvodnom kole, keď viedli pred Slovincami a Poliakmi.
Najdlhší skok kola predviedol Hörl - 137,5 m. Do 2. kola postúpilo 12 najlepších tímov. V ňom si Rakúšania upevnili svoje vedenie, zaskvel sa tentoraz Embacher, ktorý skočil 139 m. Rakúsky tím mal pred finále náskok 21,4 bodu pred Poliakmi, na tretiu priečku poskočili Nóri. Lanišek pokazil svoj skok, čo Prevc už nedokázal napraviť a Slovinci tak klesli až na piatu pozíciu za Nemcov.
Vo finálovom kole sa predstavilo osem najlepších dvojíc. V prvej sérii sa vytiahol Ren Nikaidó, ktorý výkonom 138,5 m posunul Japoncov na priebežnú druhú pozíciu pred Nórov. Hörl zopakoval 137,5 m, takže Rakúšania zvýšili náskok až na priepastných 31,5 b. Počas druhej série však zosilnel protivietor a zhustlo sneženie.
Súťaž museli viackrát prerušiť a jury posúvala nájazdové okno. Z 16 finálových skokov skokov bolo odskákaných iba 13. Keďže sa podmienky neumúdrili, jury súťaž po pauze definitívne stopla, výsledky dovtedajších finálových skokov anulovala a uznala výsledky po 2. kole.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara