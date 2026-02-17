    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko

    Slovensko spoznalo súpera, hrá sa aj súboj hviezd NHL. Program štvrťfinále ZOH 2026

    Hokejisti Slovensko počas ZOH 2026.
    Hokejisti Slovensko počas ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|17. feb 2026 o 23:31
    ShareTweet0

    Pozrite si program štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska si vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026 zmerajú sily s Nemeckom.

    Rozhodla o tom jeho výhra 5:1 s Francúzskom v osemfinále. Pôjde o prvý zápas, ktorý je naplánovaný na 12.10 h.

    V druhom štvrťfinále o 16.40 h sa stretne najväčší favorit z Kanady s výberom Česka, ktoré si v osemfinále poradilo s Dánskom 3:2.

    Aktérmi tretieho zápasu o 18.10 h budú Fíni a Švajčiari. Druhý menovaný tím vyradil v osemfinále domáce Taliansko.

    Posledná dvojička sľubuje najväčší hit štvrťfinále, v ktorom sa stretnú zostavy zložené čisto z hráčov NHL. Pôjde o výber USA a Švédska, ktoré si poradilo v osemfinále s Lotyšskom.

    Program štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk hokejového turnaja na ZOH 2026

    Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    18.2.2026 16:40
    Česko
    Česko
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    18.2.2026 12:10
    Nemecko
    Nemecko
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner Slovákov
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner Slovákov
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slovensko spoznalo súpera, hrá sa aj súboj hviezd NHL. Program štvrťfinále ZOH 2026