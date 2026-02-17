Slovensko spoznalo súpera, hrá sa aj súboj hviezd NHL. Program štvrťfinále ZOH 2026

Hokejisti Slovenska si vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026 zmerajú sily s Nemeckom.
Rozhodla o tom jeho výhra 5:1 s Francúzskom v osemfinále. Pôjde o prvý zápas, ktorý je naplánovaný na 12.10 h.
V druhom štvrťfinále o 16.40 h sa stretne najväčší favorit z Kanady s výberom Česka, ktoré si v osemfinále poradilo s Dánskom 3:2.
Aktérmi tretieho zápasu o 18.10 h budú Fíni a Švajčiari. Druhý menovaný tím vyradil v osemfinále domáce Taliansko.
Posledná dvojička sľubuje najväčší hit štvrťfinále, v ktorom sa stretnú zostavy zložené čisto z hráčov NHL. Pôjde o výber USA a Švédska, ktoré si poradilo v osemfinále s Lotyšskom.
Program štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026
18.02. 12:10
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 16:40
Slovensko
vs.
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 18:10
Kanada
vs.
Česko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 21:10
Fínsko
vs.
Švajčiarsko
Rho Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
USA
vs.
Švédsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Pavúk hokejového turnaja na ZOH 2026
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara