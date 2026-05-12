Mešár je pripravený, aj keď mesiac nehral: Presvedčíme ľudí, že mladé pušky na to majú

Slovenskí fanúšikovia videli FILIPA MEŠÁRA naposledy v reprezentačnom drese na juniorských majstrovstvách sveta 2024.
Vo švédskom Göteborgu bol súčasťou silného ročníka 2004, od ktorého sa čakalo veľa. Slováci skončili v skupine druhí, no ich cesta sa skončila vo štvrťfinále po dramatickej prehre s Fínskom 3:4 po predĺžení.
Pre talentovanú generáciu to bola posledná šanca zabojovať o juniorskú medailu. Mešár po vyradení hovoril so sklamaním, no zároveň zdôraznil, že tento tím môže v budúcnosti niečo dokázať aj medzi seniormi.
Prvú príležitosť dostanú už na MS v hokeji 2026. V nominácii trénera Vladimíra Országha figuruje krátko pred štartom turnaja až sedem hráčov, ktorí boli pri bolestivom konci v Göteborgu.
Jedným z nich je aj Mešár, ktorý po sezóne v AHL priletel posilniť slovenský tím prakticky priamo zo zámoria.
Na reprezentačný zraz ste prišli takmer z lietadla. S akými pocitmi prichádzate?
Dnes ráno som pristál o 9:30, ale som rád, že som tu s partiou. Dnes si ešte trochu zľahka zatrénujem, bude to skôr ľahší tréning, ale som pripravený.
VIDEO: Filip Mešár na poslednom zraze pred MS v hokeji
Skúste opísať celý proces. Boli ste prekvapení, keď vás oslovili, alebo sa o tom hovorilo už skôr?
Prvý telefonát som dostal asi dva mesiace pred majstrovstvami sveta. Rozprávali sme sa o tom, či by bola možnosť prísť, keby sa uvoľnilo miesto. Neváhal som ani chvíľu a hneď som povedal, že áno.
Potom mi počas play-off volali pravidelne a deň po tom, čo sme vypadli, som odletel. Som rád, že tu môžem byť.
Po zranení Petra Cehlárika sa otvára možnosť hrať aj v presilovkovej formácii. Rozprávali ste sa už o tom s trénermi?
Typologicky som presilovkový hráč. Ak tam bude priestor, myslím si, že som na to pripravený a tej šance sa chytím.
V závere aktuálnej sezóny počas play-off AHL ste neodohrali ani jeden zápas. Ako ste to prežívali?
Bolo to náročné. Odohral som 71 zápasov v základnej časti prakticky celú sezónu, takže sedieť na tribúne nebolo príjemné.
Niekedy to tak v hokeji chodí, sú aj pády. Snažil som sa zostať pozitívny. Škoda, že sme s Lavalom vypadli. Ale teraz som tu, sústredím sa na tento šampionát a verím, že som dobre pripravený.
Po takom play-off ste si asi oddych veľmi nevychutnali. Tešili ste sa do reprezentácie?
Veľmi. Keďže som play-off nehrával, chcem si tu nejako napraviť chuť a som rád, že mám tú príležitosť.
Chcem ukázať aj v mladom veku, že mám čo priniesť.
V aktuálnej nominácii na MS je okrem vás ešte šesť hráčov, ktorí zažili trpké vypadnutie na juniorskom šampionáte v roku 2024. Aké je to pre vás znovu sa stretnúť s kamarátmi, ale v seniorskej reprezentácii?
Je to super. Poznáme sa veľmi dobre, keďže sme spolu hrávali na turnajoch a veľa chalanov zostalo pokope. Teraz sme všetci spolu v seniorskej reprezentácii. Dúfam, že presvedčíme ľudí, že mladé pušky na to majú a podarí sa nám spraviť nejaký úspech.
Väčšina ľudí vás po odchode do zámoria veľmi nevidela hrať. V čom ste najviac posunuli svoju hru?
Povedal by som, že som zlepšil hru pred bránou. Som viac v predbránkovom priestore, fyzickejší a dynamickejší. V podstate hrám to isté ako predtým, len som pridával detaily a verím, že som dobre pripravený.
Ako hodnotíte sezónu v AHL?
Bodovo to pre mňa nebolo ideálne, určite som si želal viac bodov. Herne to však podľa mňa bolo celkom dobré.
Väčšinu sezóny som hrával v druhom útoku a vytváral veľa príležitostí. Myslím si, že som hral dobrý hokej, len som trochu zaostal v koncovke. Na tom budem musieť cez leto zapracovať. Možno si to napravím už na tomto turnaji.
Dali vám v klube nejaké hodnotenie?
Povedali mi v podstate to isté. Že niekedy môžem byť trochu sebeckejší, viac brať situácie na seba a viac strieľať.
Šance si vypracujem, ale občas sa ešte snažím zbytočne prihrávať. To je asi hlavná vec, ktorú musím zmeniť. Inak som so svojou hrou v sezóne spokojný.
Ak by ste mohli priblížiť budúcnosť, budete pokračovať v zámorí?
Zmluvu mám ešte na jeden rok, takže sa sústredím na to, aby som ten ďalší odohral čo najlepšie. Aj tento turnaj mi môže veľmi pomôcť, takže do toho ideme naplno a uvidíme.
Hovorili ste, že chcete pridať na fyzickosti. V príprave na novú sezónu AHL ste sa dokonca pobili. Môžeme niečo podobné čakať aj v reprezentácii?
Asi nie. Na takýchto turnajoch sa bitky veľmi nevyskytujú. A tú bitku v prípravnom zápase som ani nevyvolal ja. Hráč vyskočil zo striedačky a šiel rovno na mňa, takže som sa musel brániť.
Ste vnímaný ako technický hráč a tvorca hry. Mohlo by vám európske klzisko vyhovovať viac ako zámorské?
Myslím si, že áno. Väčšinu mládežníckych turnajov, aj majstrovstvá sveta do 20 rokov, som odohral dobre a väčšina bola na európskych klziskách.
Keď mám viac priestoru, dokážem vytvoriť viac. Myslím si, že som dobrý korčuliar a mám celkom dobré zručnosti, takže na väčšom klzisku mi to môže sedieť viac.
Aké osobné a tímové ciele máte pred turnajom?
Ako som povedal, máme mladý tím s veľkou energiou. Môžeme prekvapiť a ja verím, že sa nám podarí nadviazať na úspechy z mládežníckych čias.
Osobne mi môže tento turnaj iba pomôcť, aj keď je to veľká výzva. Verím, že som pripravený veľmi dobre.
Stále patríte do organizácie Montrealu, ktorý aktuálne hrá v druhom kole play-off s Buffalom (2:1 na zápasy). Ako vnímate ich cestu vo vyraďovacej fáze?
Ich výkony ma neprekvapujú. Ak budú hrať takto aj ďalej, môžu sa dostať až do finále.
Čo hovoríte na výkony Juraja Slafkovského?
Ja som to vždy vedel, že bude dobrý. On bol takto nastavený už od draftu. Mal na seba veľký tlak aj všetko okolo toho, ale keď viete, aký je ako charakter a ako človek, vedel som, že to zvládne.
Nie je to predsa jednoduché byť v Montreale jednotkou draftu. Ale zvláda to veľmi dobre a teraz, keď podpísal kontrakt, môže hrať trochu aj s voľnou hlavou. Má okolo seba dobrých spoluhráčov v útoku, takže som rád, že mu to ide.
Montreal má aktuálne mladý tím a aj na farme je veľká konkurencia. Aj vám to v tíme vysvetľujú, že musíte byť trpezlivý a čakať na svoju šancu?
Áno, je to pravda, že v Montreale máme veľa hráčov. Ale vyhovárať sa na to nemôžeš. Nevyberieš si, v akom tíme si. Ak sa chceš prebojovať do NHL, musíš byť lepší ako tí ostatní hráči. Takto to jednoducho je a uvidíme, čo bude ďalej.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
Káder SR v záverečnom kempe pred MS 2026:
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Jozef Viliam Kmec (Henderson Silver Knights), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Martin Chromiak (Ontario Reign), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Filip Mešár (Laval Rocket), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftea), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (obaja HK Nitra)