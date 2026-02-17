Švajčiarski hokejisti ukázali svoju kvalitu. Domáci Taliani sa s turnajom lúčia

Hokej na ZOH 2026 - osemfinále
Švajčiarsko - Taliansko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Hribik – Suchánek (obaja ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3827 divákov
Švajčiarsko: Genoni - Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, Berni - Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Riat, Jäger, Knak
Taliansko: Clara - Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna - Gazley, Bradley, DiGiacinto - De Luca, Frycklund, Saracino - Petan, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Morini, Segafredo
Hokejisti Švajčiarska sa stali štvrťfinalistami hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. V play-off zápase o postup do štvrťfinále zvíťazili nad domácim Talianskom jasne 3:0.
Vo štvrťfinále sa stretnú v stredu o 18.10 h s Fínmi, ktorí si účasť v najlepšej osmičke zaistili priamo ako najlepší tím z druhých miest po základných skupinách.
Helvéti vo Fiera Milano dominovali, súpera prestrieľali jasne 51:20. Favorit položil základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali Philipp Kurashev a Roman Josi. Triumf spečatil v 46. minúte Nico Hischier, ktorý mal v zápase bilanciu 1+2.
Priebeh zápasu
Švajčiari od úvodu dominovali, v prvej tretine vyhrali na strely 15:2. Už v 2. minúte sa z dorážky presadil Kurashev a o deväť minút neskôr zvýšil na 2:0 v presilovke Josi. Favorit si vypracoval aj ďalšie šance, od väčšej pohromy zachránil Talianov bravúrnymi zákrokmi brankár Clara.
V druhej časti domáci mierne hru vyrovnali a dokázali viackrát ohroziť Genoniho. Na opačnej strane skvele chytajúci Clara zneškodnil šance Niederreitera, Andrighetta i Hischiera. Helvéti nedopustili žiadnu zápletku, v tretej tretine upravil na 3:0 Hischier, ktorému v početnej výhode nabil kapitán Josi.
V závere mohol ešte zvýšiť Marti, ale puk netrafil ideálne a tak sa už skóre nezmenilo.
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
