    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    3 - 0
    2:0, 0:0, 1:0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Švajčiarski hokejisti ukázali svoju kvalitu. Domáci Taliani sa s turnajom lúčia

    Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól v sieti Talianska na ZOH 2026.
    Fotogaléria (25)
    Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól v sieti Talianska na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 14:33
    Švajčiari vyslali na talianskeho brankára viac ako 50 striel.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    Švajčiarsko - Taliansko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

    Góly: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier)

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Hribik – Suchánek (obaja ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3827 divákov

    Švajčiarsko: Genoni - Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, Berni - Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Riat, Jäger, Knak

    Taliansko: Clara - Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna - Gazley, Bradley, DiGiacinto - De Luca, Frycklund, Saracino - Petan, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Morini, Segafredo

    Hokejisti Švajčiarska sa stali štvrťfinalistami hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. V play-off zápase o postup do štvrťfinále zvíťazili nad domácim Talianskom jasne 3:0.

    Vo štvrťfinále sa stretnú v stredu o 18.10 h s Fínmi, ktorí si účasť v najlepšej osmičke zaistili priamo ako najlepší tím z druhých miest po základných skupinách.

    Helvéti vo Fiera Milano dominovali, súpera prestrieľali jasne 51:20. Favorit položil základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali Philipp Kurashev a Roman Josi. Triumf spečatil v 46. minúte Nico Hischier, ktorý mal v zápase bilanciu 1+2.

    Priebeh zápasu

    Švajčiari od úvodu dominovali, v prvej tretine vyhrali na strely 15:2. Už v 2. minúte sa z dorážky presadil Kurashev a o deväť minút neskôr zvýšil na 2:0 v presilovke Josi. Favorit si vypracoval aj ďalšie šance, od väčšej pohromy zachránil Talianov bravúrnymi zákrokmi brankár Clara.

    V druhej časti domáci mierne hru vyrovnali a dokázali viackrát ohroziť Genoniho. Na opačnej strane skvele chytajúci Clara zneškodnil šance Niederreitera, Andrighetta i Hischiera. Helvéti nedopustili žiadnu zápletku, v tretej tretine upravil na 3:0 Hischier, ktorému v početnej výhode nabil kapitán Josi.

    V závere mohol ešte zvýšiť Marti, ale puk netrafil ideálne a tak sa už skóre nezmenilo.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    5 - 1
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    3 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
