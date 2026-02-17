Dráma až do úplného konca. Česi sa pred štvrťfinále poriadne natrápili

Hokej na ZOH 2026 - osemfinále
Česko - Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Góly: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) – 30. True (Blichfeld), 38. Olesen (Mølgaard, Blichfeld)
Rozhodcovia: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všetci USA)
Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.364
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Kaše, Hertl, Palát - Stránský, Tomášek, Flek - Kubalík
Dánsko: Andersen - Lassen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, A. Koch - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Aagaard, Mölgaard, Olesen - Wejse, True, Blichfeld - Storm
Hokejisti Česka budú súpermi Kanady vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Dánom 3:2.
Česi si v Aréne Santa Giulia vypracovali v druhej tretine dvojgólový náskok, a hoci sa Dáni dokázali vrátiť do hry, favorit im nedovolil vyrovnať.
Gólom a asistenciou sa na víťazstve podieľali Martin Nečas a Roman Červenka.
Priebeh zápasu Česko - Dánsko na ZOH 2026
I. tretina:
Česi mali v úvode korčuliarsky aj strelecky navrch, pozorní Dáni ich však v prvej tretine nepúšťali pred svoju bránku.
II. tretina:
V druhej začalo byť pred dánskou bránkou rušnejšie. Strelu Pastrňáka zastavila lapačka Andersena, na ktorom potom stroskotal aj Palát.
Dánskeho brankára prestrelil až v 26. minúte v presilovke Nečas, ktorý exportne napálil puk do ľavého horného rohu - 1:0.
Severania kontrovali šancou Setkova, Čechov podržal Dostál. O pár momentov neskôr už nemal nárok na zakončenie Trueho, ktorý si vymenil puk s Blichfeldom a vyrovnal na 1:1.
Čechov to nijako nevykoľajilo a pokračovali v nápore. Druhý gól ČR strelil v 31. minúte Kämpf a o minútu neskôr zvýšil na 3:1 Červenka, ktorý prekorčuľoval Jensena Aaba a zakončil presne do vzdialenejšieho rohu bránky.
Krátko na to mohol skórovať aj Nečas, proti boli Andersen. Dáni sa dostali do hry v 38. minúte, keď sa Olesen v presilovke šikovne otočil a strelou ponad rameno Dostála znížil.
Vzápätí mohlo byť vyrovnané, Dostál vytasil proti úniku Bjorkstranda v poslednej chvíli ľavý betón.
III. tretina:
Česi boli v úvode 3. tretiny aktívnejší, no po zbytočných fauloch sa potom museli dvakrát v rýchlom slede brániť v oslabení.
Tesný náskok si udržali a Dáni tak v závere siahli k odvolaniu brankára. Napriek veľkému tlaku sa im už vyrovnať nepodarilo a Česi tak mohli sláviť postup do štvrťfinále.
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
