    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    3 - 2
    0:0, 3:2, 0:0
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Dráma až do úplného konca. Česi sa pred štvrťfinále poriadne natrápili

    Hokejisti Česka oslavujú gól.
    Fotogaléria (17)
    Hokejisti Česka oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 19:05
    Hokejisti Česka si v zápase osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 poradili s Dánskom. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    Česko - Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

    Góly: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) – 30. True (Blichfeld), 38. Olesen (Mølgaard, Blichfeld)

    Rozhodcovia: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všetci USA)

    Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.364

    Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Kaše, Hertl, Palát - Stránský, Tomášek, Flek - Kubalík

    Dánsko: Andersen - Lassen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, A. Koch - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Aagaard, Mölgaard, Olesen - Wejse, True, Blichfeld - Storm

    Hokejisti Česka budú súpermi Kanady vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Dánom 3:2.

    Česi si v Aréne Santa Giulia vypracovali v druhej tretine dvojgólový náskok, a hoci sa Dáni dokázali vrátiť do hry, favorit im nedovolil vyrovnať.

    Gólom a asistenciou sa na víťazstve podieľali Martin Nečas a Roman Červenka.

    Priebeh zápasu Česko - Dánsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Česi mali v úvode korčuliarsky aj strelecky navrch, pozorní Dáni ich však v prvej tretine nepúšťali pred svoju bránku.

    II. tretina:

    V druhej začalo byť pred dánskou bránkou rušnejšie. Strelu Pastrňáka zastavila lapačka Andersena, na ktorom potom stroskotal aj Palát.

    Dánskeho brankára prestrelil až v 26. minúte v presilovke Nečas, ktorý exportne napálil puk do ľavého horného rohu - 1:0.

    Severania kontrovali šancou Setkova, Čechov podržal Dostál. O pár momentov neskôr už nemal nárok na zakončenie Trueho, ktorý si vymenil puk s Blichfeldom a vyrovnal na 1:1.

    Čechov to nijako nevykoľajilo a pokračovali v nápore. Druhý gól ČR strelil v 31. minúte Kämpf a o minútu neskôr zvýšil na 3:1 Červenka, ktorý prekorčuľoval Jensena Aaba a zakončil presne do vzdialenejšieho rohu bránky.

    Krátko na to mohol skórovať aj Nečas, proti boli Andersen. Dáni sa dostali do hry v 38. minúte, keď sa Olesen v presilovke šikovne otočil a strelou ponad rameno Dostála znížil.

    Vzápätí mohlo byť vyrovnané, Dostál vytasil proti úniku Bjorkstranda v poslednej chvíli ľavý betón.

    III. tretina:

    Česi boli v úvode 3. tretiny aktívnejší, no po zbytočných fauloch sa potom museli dvakrát v rýchlom slede brániť v oslabení.

    Tesný náskok si udržali a Dáni tak v závere siahli k odvolaniu brankára. Napriek veľkému tlaku sa im už vyrovnať nepodarilo a Česi tak mohli sláviť postup do štvrťfinále.

