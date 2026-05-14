Vlado, vitaj. Staronový tréner reprezentácie má auru výsledkov, zarábať bude menej ako Calzona

Bol uvoľnený, usmiaty, ale plný odhodlania. Na pôde SFZ vo štvrtok poobede predstavili nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa.
61-ročný kouč podpísal zmluvu do 30. novembra 2027 s opciou na prípadnú baráž alebo účasť na EURO 2028.
„Ďalšiu opciu máme na ďalší kvalifikačný cyklus,“ uviedol viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.
Teší sa na výzvu
„Je to renomovaný špičkový odborník, má okolo seba auru výsledkov. Vlado, vitaj, dúfam, že sa ti bude dariť,“ doplnil.
Belaník prezradil, že základný plat nového trénera bude 40 000 eur.
Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik sa poďakoval Ivanovi Kmotríkovi, že Slovan vyšiel v ústrety reprezentácie a uvoľnil Vladimíra Weissa.
Staronového trénera čaká prvá nominácia už koncom mája, začiatkom júna odohrá reprezentácia dva prípravné zápasy s Maltou a Čiernou Horou.
„Naša komisia veľmi intenzívne pracovala a dokázala sa dohodnúť s trénerom Weissom už v tomto období. Priateľské zápasy sú pre trénera dar boží, poznamenal Kováčik.
VIDEO: Predstavenie Vladimíra Weissa ako trénera Slovenska
Vladimír Weiss počas svojej úvodnej tlačovej konferencie viackrát zopakoval slovo zodpovednosť.
„Chcem sa poďakovať prezidentovi aj Karolovi za dôveru, ktorú mi SFZ prejavil. Cítim obrovskú zodpovednosť,“ vravel.
„Prichádzam po Francescovi Calzonovi, ktorý dal pečať mužstvu, zmenil hru na vysoký pressing, hra mužstva má svoju tvár. Teším sa na robotu, teším sa výzvu,“ zdôraznil Weiss.
Stále ten istý Vlado Weiss
Weiss pri slovenskej reprezentácii pôsobil od roku 2008 do 2012. Dosiahol obrovský úspech v podobe postupu na majstrovstvá sveta a tam do osemfinále, ale mal aj kontroverzné momenty.
„Pribral som, mám menej vlasov, mám viac rokov,“ zhrnul so smiechom, v čom sa odvtedy zmenil.
„Ale mám viac skúseností, a nie som taký výbušný ako som bol v mladosti. Takisto aj moji šéfovia sú skúsenejší a ja mám väčší nadhľad nad určitými vecami, z ktorých som sa poučil. Ale stále som ten istý Vlado Weiss ako v roku 2008,“ prízvukoval.
Zloženie svojho realizačného tímu ešte neoznámil. „Rokovanie ešte nie sú úplne dokončené, všetko sa dialo narýchlo. Je isté, že ostane pri mužstve Marek Hamšík,“ uviedol.
„Chcem mať jedného skúsenejšieho trénera ako asistenta, aj mladších,“ poznamenal.
Prvého júna hrá reprezentácia v Dunajskej Strede s Maltou, o päť dní nastúpi proti Čiernej Hore v Košiciach. Druhý zápas bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s národným mužstvom.
V nominácii sa pravdepodobne objavia aj nové mená, vzhľadom na niektoré zranenia a zdravotné problémy.
„Každý ma bude teraz porovnávať s Francescom, ktorý hráčov doviedol skoro k taktickej dokonalosti. Ja sa to budem snažiť niečím ešte doplniť. Budem nadväzovať na Francescove veci, ale musím tam dať aj niečo svoje,“ prezradil niečo o smerovaní reprezentácie.
Nový život po Slovane
Na úvodnej tlačovej konferencii bol uvoľnený, plný odhodlania. „Niektorí hovoria, že už som starý, nemám energiu. Ja mám dosť energie, nie som unavený. Je to pre mňa nový život po piatich rokoch v Slovane,“ podčiarkol Weiss.
Teší sa na spoluprácu s najlepšími futbalistami. „Vždy som túžil pracovať s hráčmi ako Lobotka, Hancko, Škriniar, Duda, Dúbravka… Je tam aj veľa ďalších talentovaných hráčov, Suslov, Strelec, Sauerovci… Gro mužstva je výborné, tréner je však odkázaný na to, aby boli kľúčoví hráči boli zdraví,“ skonštatoval.
„Sú to vyspelí futbalisti, nemôžete sa s nimi rozprávať ako s dorastencom. Musíte mať inú rétoriku, iný slovník,“ poznamenal.
Na jeseň čakajú Slovákov boje v C-divízii Ligy národov s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom.
„Nie sú to súperi takého zvučného mena, ale nebude to prechádzka. Dnes nikto nespí, futbal sa aj v týchto krajinách vyvíja obrovskými krokmi,“ upozorňoval Weiss.
Ako tréner gruzínskej reprezentácie vďaka dobrému umiestneniu v Lige národov mohol hrať baráž o postup na EURO 2020, kde však napokon neuspel.
„Viem, čo ma čaká v Lige národov. Je naša povinnosť postúpiť zo skupiny, aby bola šanca eventuálne v baráži,“ dodal.
„V reprezentácii budú hrať najlepší hráči bez ohľadu na vek. Urobím všetko pre to, aby hral vždy najlepší hráč na každom poste,“ zdôraznil Vladimír Weiss.