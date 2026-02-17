    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    17.02.2026, Playoff, Osemfinále
    5 - 1
    2:0, 1:1, 2:0
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    PrehľadOnline prenosSumárFotogaléria

    Švédsko nemalo v osemfinále problémy. Proti Lotyšom sa presadilo až päť strelcov

    Švédsko oslavuje gól.
    Fotogaléria (21)
    Švédsko oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 23:31
    ShareTweet0

    Hokejisti Švédska si v zápase osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 poradili s Lotyšskom. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    Švédsko - Lotyšsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

    Góly: 11. Kempe (Eriksson Ek, Nylander), 12. Landeskog (Raymond, Zibanejad), 28. Forsberg (Karlsson, Broberg), 46. Zibanejad (Raymond, Landeskog), 54. Nylander (Raymond, Dahlin) – 31. Tralmaks (Šmits, Blugers)

    Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), MacFarlane - Murray (obaja USA), Hynek (ČR)

    Vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.008

    Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Rakell, Pettersson, Forsberg - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - M. Johansson

    Lotyšsko: Merzlikins - Balinskis, Rubins, Zile, Freibergs, Mamčics, Šmits, Cibulskis - Tralmaks, Blueger, Girgensons - Krastenbergs, Ločmelis, Vilmanis - Daugavinš, Egle, Ravinskis - Dzierkals, Batna, Rih. Bukarts - Rob. Bukarts

    Hokejisti Švédska budú súpermi USA vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Lotyšov 5:1.

    V stredajšom štvrťfinálovom zápase nastúpia v stredu od 21.10 h proti USA.

    Fotogaléria z osemfinálového zápasu Švédsko - Lotyšsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Adrian Kempe strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
    Gabriel Landeskog počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
    Adrian Kempe počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
    Adrian Kempe počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
    21 fotografií
    Adrian Kempe počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Adrian Kempe počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Adrian Kempe počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Gabriel Landeskog a Alberts Smits počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Filip Forsberg strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Elvis Merzlikins počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Elvis Merzlikins počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Jacob Markstrom počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Renars Krastenbergs a Victor Hedman počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Jacob Markstrom a Eduards Tralmaks počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Erik Karlsson a Haralds Egle strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Zemgus Girgensons a Mika Zibanejad počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Jacob Markstrom počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Gabriel Landeskog a Sandis Vilmanis strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Gabriel Landeskog a Sandis Vilmanis strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Jacob Markstrom počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Alexander Wennberg a Kristians Rubins strieľa gól počas zápasu Švédsko - Lotyšsko v osemfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Priebeh zápasu Švédsko - Lotyšsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Švédi nadviazali na Nemcov, Čechov a Fínov, ktorí v súboji o postup medzi najlepšiu osmičku potvrdili pozíciu favoritov.

    Lotyši držali proti Švédom nádejný výsledok do 11. minúty, no následne inkasovali dvakrát v rozpätí 41 sekúnd.

    Kempe najskôr korčuľou usmernil strieľanú prihrávku Erikssona Eka a kapitán Švédov Landeskog následne blafákom prekonal Merzlikinsa - 2:0.

    II. tretina:

    Lotyši neskorigovali v presilovke a od 28. minúty prehrávali už 0:3, keď Karlsson našiel pred odkrytou bránkou Forsberga.

    Druhá tretina priniesla viacero pasáží v nižšom tempe a Tralmaks v 31. minúte dorážkou znížil - 3:1.

    III. tretina:

    Švédi mali zápas pod kontrolou a Zibanejad s Nylanderom navýšili náskok svojho tímu v tretej tretine na konečných 5:1.

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále 17.2.2026

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    5 - 1
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    3 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    3 - 2
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 1
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    18.2.2026 16:40
    Česko
    Česko
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    18.2.2026 12:10
    Nemecko
    Nemecko
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner Slovákov
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner Slovákov
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Švédsko nemalo v osemfinále problémy. Proti Lotyšom sa presadilo až päť strelcov