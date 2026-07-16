Chladoňová zastavila pri tímovej kolegyni, ktorá spadla. V cieli sa však mohla tešiť

Baloise Ladies Tour 2026
Výsledky 1. etapy (Oostende - Knokke-Heist, 112,5 km):
1.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
2:44:29 h
2.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
3.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Gladys Verhulst-Wildová
AG Insurance - Soudal
+ 0 s
5.
Clara Copponiová
Lidl - Trek
+ 0 s
6.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 0 s
94.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa po opätovnom zisku národných titulov predstavuje na etapových pretekoch Baloise Ladies Tour.
Po stredajšom prológu mala vo štvrtkovej prvej etape dôvod na radosť, keďže z víťazstva sa tešila jej holandská tímová kolegyňa Nienke Veenhovenová.
Holandská cyklistka si najlepšie poradila v záverečnom šprinte a zaznamenala druhý triumf v sezóne po tom, čo ovládla etapu na Okolo Katalánska.
Na druhé miesto odsunula svoju krajanku a víťazku dvoch etáp z Tour de France Charlotte Koolovú a tretiu priečku si vybojovala priebežná líderka celkovej klasifikácie Zoe Bäckstedtová z Veľkej Británie.
"Toto víťazstvo je veľmi dobrý začiatok pretekov. Naším cieľom bolo vyhrať etapu a fakt, že sa nám to podarilo hneď pri prvej príležitosti, je skvelý bonus. Dodáva nám to veľa sebavedomia," povedala Veenhovenová.
VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Baloise Ladies Tour 2026
Približne 1,5 km pred cieľom spadlo niekoľko cyklistiek, pričom podľa prvých informácii medzi nimi bola aj Chladoňová. Našťastie to nebola pravda.
Slovenka síce zostala za pádom, no preto, že sa zaujímala o zdravotný stav tímovej kolegyne Katharine Sadnikovej, ktorá naozaj skončila na zemi. Obom bol v cieli započítaný rovnaký čas ako víťazke.
Belgické preteky profilovo nesvedčia Chladoňovej, keďže štyri etapy sú rovinaté a zrejme o celkovej víťazke rozhodne sobotná časovka na 8,4 km.
V prológu stratila mladá Slovenka na Bäckstedtovú 28 sekúnd, dnes kvôli bonifikácii ďalšie štyri, a tak jej patrí priebežné 59. miesto s mankom 32 sekúnd.
Priebežné poradie po 1. etape
1.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
2:49:05 h
2.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
+ 5 s
3.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
+ 8 s
4.
Millie Couzensová
Fenix-Premier Tech
+ 9 s
5.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 10 s
6.
Felicity Wilson-Haffendenová
Lidl - Trek
+ 10 s
59.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 32 s