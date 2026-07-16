    Chladoňová zastavila pri tímovej kolegyni, ktorá spadla. V cieli sa však mohla tešiť

    Viktória Chladoňová v objatí s tímovou kolegyňou Nienke Veenhovenovou.
    Viktória Chladoňová v objatí s tímovou kolegyňou Nienke Veenhovenovou. (Autor: Visma-Lease a Bike Women/ instagram)
    Sportnet|16. júl 2026 o 21:00
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    Viktória Chladoňová nabrala stratu v úvodnom prológu.

    Baloise Ladies Tour 2026

    Výsledky 1. etapy (Oostende - Knokke-Heist, 112,5 km):

    1.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    2:44:29 h

    2.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    3.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    FRA

    Gladys Verhulst-Wildová

    AG Insurance - Soudal

    + 0 s

    5.

    FRA

    Clara Copponiová

    Lidl - Trek

    + 0 s

    6.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 0 s

    94.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa po opätovnom zisku národných titulov predstavuje na etapových pretekoch Baloise Ladies Tour.

    Po stredajšom prológu mala vo štvrtkovej prvej etape dôvod na radosť, keďže z víťazstva sa tešila jej holandská tímová kolegyňa Nienke Veenhovenová.

    Holandská cyklistka si najlepšie poradila v záverečnom šprinte a zaznamenala druhý triumf v sezóne po tom, čo ovládla etapu na Okolo Katalánska.

    Na druhé miesto odsunula svoju krajanku a víťazku dvoch etáp z Tour de France Charlotte Koolovú a tretiu priečku si vybojovala priebežná líderka celkovej klasifikácie Zoe Bäckstedtová z Veľkej Británie.

    "Toto víťazstvo je veľmi dobrý začiatok pretekov. Naším cieľom bolo vyhrať etapu a fakt, že sa nám to podarilo hneď pri prvej príležitosti, je skvelý bonus. Dodáva nám to veľa sebavedomia," povedala Veenhovenová.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Baloise Ladies Tour 2026

    Približne 1,5 km pred cieľom spadlo niekoľko cyklistiek, pričom podľa prvých informácii medzi nimi bola aj Chladoňová. Našťastie to nebola pravda.

    Slovenka síce zostala za pádom, no preto, že sa zaujímala o zdravotný stav tímovej kolegyne Katharine Sadnikovej, ktorá naozaj skončila na zemi. Obom bol v cieli započítaný rovnaký čas ako víťazke.

    Belgické preteky profilovo nesvedčia Chladoňovej, keďže štyri etapy sú rovinaté a zrejme o celkovej víťazke rozhodne sobotná časovka na 8,4 km.

    V prológu stratila mladá Slovenka na Bäckstedtovú 28 sekúnd, dnes kvôli bonifikácii ďalšie štyri, a tak jej patrí priebežné 59. miesto s mankom 32 sekúnd.

    Priebežné poradie po 1. etape

    1.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    2:49:05 h

    2.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    + 5 s

    3.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    + 8 s

    4.

    GBR

    Millie Couzensová

    Fenix-Premier Tech

    + 9 s

    5.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 10 s

    6.

    AUS

    Felicity Wilson-Haffendenová

    Lidl - Trek

    + 10 s

    59.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 32 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová v objatí s tímovou kolegyňou Nienke Veenhovenovou.
    Viktória Chladoňová v objatí s tímovou kolegyňou Nienke Veenhovenovou.
    Chladoňová zastavila pri tímovej kolegyni, ktorá spadla. V cieli sa však mohla tešiť
    dnes 21:00
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